Türkan Saylan Kültür Merkezi yenileniyor

Konak Belediyesi'nin Alsancak'taki Türkan Saylan Kültür Merkezi binasının kentli ile yeniden buluşması için geri sayım başladı. Bina içindeki çalışmalar tamamlandığında merkez, kültür ve sanatın yanı sıra dijital araştırmalara da ev sahipliği yapacak. Öte yandan İzmir Karikatür Müzesi de kapılarını yeniden açmak için binadaki yerini alacak

Konak Belediyesi'nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ev sahipliği yapan, Benal Nevzat Salonunda yüzlerce tiyatro oyununu izleyiciyle buluşturan, Sanat Galerisinde eşsiz eserleri ile dünyaca ünlü isimleri konuk eden Türkan Saylan Kültür Merkezi, yenilenen yüzü ile Konak'la yeninden buluşmaya hazırlanıyor. Önce pandemi daha sonra da deprem sebebiyle bir yılı aşkın süredir kültür ve sanat takipçilerinden ayrı kalan binada tadilat çalışması başladı. Yeni işlevi ve modern iç mimarisi ile kente yeniden hizmet vermeye hazırlanan binada incelemelerde bulanan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, merkezin İzmir Karikatür Müzesi'ne de ev sahipliği yapacağının müjdesini verdi. Başkan Batur, "Pandemi, İzmir depremi derken zor bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. Gerek deprem yaralarının sarılmasında gerekse devam eden pandemi ile mücadelede belediye olarak tüm gücümüz ile hizmet üretmeye, zorlukların üstesinden gelmeye devam ettik, ediyoruz. Bu zor günlerin de geçeceğine, yeniden bir araya geleceğimize, etkinliklerde buluşacağımıza inancımız bize güç veriyor. Hemşehrilerimizle kavuşacağımız, birbirimize sarılacağımız günlerin özlemi ile çalışmalarımızı hızlandırdık. Semt merkezi, spor tesisi ve bilim merkezi inşaatlarımız devam ediyor. Bir yandan Alsancak'taki kültür merkezimizde de yenileme çalışmalarını başlattık. Burada özellikle gençlerin yararlanacağı bir dijital araştırma merkezi oluşturuyoruz. Binamız yine sergi, tiyatro ve etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edecek. Yeni bir bina arayışında iken yaşadığımız deprem nedeniyle taşınmasını durdurduğumuz İzmir Karikatür Müzemiz de bu binada yer alacak. Müzemizi yıllardır alışılageldiği gibi yeniden Alsancak'ta, hem de kültür, sanat ve modern dünyanın gereği dijital araştırmaların merkezi konumuna gelecek bir binanın içinde açacak olmanın heyecanını şimdiden yaşıyoruz" diye konuştu.

Dijital Araştırmalar ve Gençlik Merkezi kuruluyor

Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişinde yer alan Türkan Saylan Kültür Merkezi, 30 Ekim'de yaşanan İzmir depreminin ardından, Konak Belediyesi'nin boşaltılan binalarına alternatif olarak değerlendirilmişti. Bu süreçte bina içerisindeki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Spor İşleri Müdürlüğü de yeni yerlerine taşındı. Belediye birimlerinin, yeni hizmet binası inşa edilene dek faaliyet gösterecekleri yerlerin belirlenmesinin ardından tamamen boşaltılan merkez için yeni projeler hazırlandı ve tadilatına başlandı. Tadilat sonrasında kültür ve sanatın merkezi olmaya devam edecek bina içinde toplantı ve konferansların yapılacağı bölümler yer alırken bir katı da sürekli sergi alanı olacak. Binada bir de amfi tiyatro yapılacak. Dijital Araştırmalar ve Gençlik Merkezi için ise iki kat ayrılacak. Merkezde, geliştirilen yeni teknolojiler ve güncellemelere dair söyleşi, atölye ve paneller düzenlenecek. Daha çok gençlerin ilgi göstereceği merkezde 5 yaştan 70 yaşa kadar herkesin faydalanabileceği eğitimler de yer alacak. İnternet okuryazarlığı, dijital medya, web sitesi tasarımı, robotik kodlama gibi eğitimlere katılına bilecek.

İzmir Karikatür Müzesi yeni yerinde

Protokol süresi bittiği için bulunduğu binadan çıkarılan, bu süreçte yaşanan 30 Ekim depremi sebebiyle taşınamayan İzmir Karikatür Müzesi de Türkan Saylan Kültür Merkezi binası içinde yar alacak. Müze için ayrılan kat, müzeye uygun bir tasarım ile düzenlenecek. İzmir Karikatür Müzesi, etkinlik ve sergilerine, müze müdavimlerinin ve karikatür sanatçılarının alışık olduğu üzere yine Alsancak'ta devam edebilecek.