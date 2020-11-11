Türkiye'nin referans merkezi: Ege Üviversitesi

Organ naklinde Türkiye'nin referans merkezleri arasında yer alan Ege Üniversitesi, gerçekleştirdiği başarılı organ nakli operasyonlarıyla dünya çapında adından söz ettirirken, organ bağışına yönelik yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri ile de bu konuda farkındalığın artmasına katkı sağlıyor.

Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Zeytunlu, "Merkezimiz, Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'ın öncülüğünde, ülkemizin sağlık turizmi hedefleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği standartlar ölçüsünde yenilendi. Yenilenen yoğun bakım ve yataklı servis hizmetlerimizle organ nakli bekleyen hastalara umut olmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Organ bağışının önemine dikkat çekmek ve organ nakli konusunda bireylerin doğru bilgilendirilmesi amacıyla her yıl "3-9 Kasım Organ Nakli Haftası" olarak anılıyor. Bu önemli haftada, dünyada ve ülkemizde organ bağışına yönelik etkinlikler düzenleniyor. Ülke genelinde organ nakli üssü olarak bilinen Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezinin yetiştirdiği başarılı nakil cerrahları halen ülkenin her köşesinde birçok nakil merkezinin kurulmasında ve nakil hizmetlerinin sürdürülmesinde önemli rol oynuyor. Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Zeytunlu, organ nakli ve Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde yürütülen çalışmalar hakkında önemli bilgiler verdi.

Organ ve doku naklinin, tedavisi sadece nakil ile mümkün olan organları hasar görmüş hastalara büyük umut ışığı olduğunu belirten Prof. Dr. Zeytunlu, "Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, son dönem organ yetmezliği olan hastalara organ nakli yapılması, beyin ölümü gerçekleşmiş vakaların organ donörü olması durumunda takibi, böylece kadavra donörlü organ naklinin işlerliğinin sağlanması, organ bağışı, organ nakli konusunda sağlık personeli ve halkın eğitiminin sağlanması, konuyla ilgili ulusal organizasyonun desteklenmesi, organ bağışı, organ nakli konusunda bilimsel çalışmalar yapılması amacıyla kuruldu. Merkezimizde 1988 yılından bu yana kadaverik ve canlı vericili böbrek nakli programı devam ederken bu programa 1994 yılında kadavra kaynaklı ve 1999'da da canlı vericili karaciğer nakli dahil oldu" dedi.

Merkezde yürütülen karaciğer nakli programında 1994 yıllından bugüne kadar toplam bin 251 (702 canlı, 549 kadavra vericili) karaciğer nakli yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Zeytunlu, yalnızca deneyimli karaciğer nakil merkezlerinde yapılması mümkün olan Split ve Domino karaciğer nakillerinin Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kadavradan organ bulma sorunu

Organ nakli konusunda faaliyet gösteren birçok merkez gibi en büyük engelin kadavradan organ bulma sorunu olduğunu belirten Prof. Dr. Zeytunlu, "Bu yüzdendir ki, Ege Üniversitesi nakil faaliyetlerine başladığı yıllarda kendi bünyesinde koordinasyon merkezini kurarak organ bulma konusunda da ülke geneline öncülük etmiştir. Merkezimizde her yıl ortalama 100 böbrek, 100 karaciğer nakli yapılırken akciğer, kalp ve kornea nakil programları da devam etmektedir. Böylelikle, dünyanın organ naklinde söz sahibi olan merkezlerinde de olduğu gibi, merkezimize çoklu organ yetmezlikleri nedeniyle başvuran hastalara birden fazla organ nakli yapılmaktadır" diye konuştu.

Ege Üniversitesinin organ naklinde bir ekol yarattığını söyleyen Prof. Dr. Zeytunlu, "Bu başarının ardında kurumsal sahiplenme, büyük emek ve özveri yattığını söylemek mümkün. Merkezimiz, Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'ın öncülüğünde, ülkemizin sağlık turizmi hedefleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği standartlar ölçüsünde yenilendi. Yenilenen yoğun bakım ve yataklı servis hizmetleriyle organ nakli bekleyen hastalara umut olmaya devam ediyor" dedi.



