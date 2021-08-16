Urla Belediyesi, 56 villa bulunan siteyi uyardı: Yıkın!

İzmir'in Urla ilçesinde kumar oynatıldığı ve sahte içki satıldığı tespit edilen villanın da bulunduğu sitedeki tüm kaçak yapıları için mahkemeden yıkım kararı çıktı. Yıkım kararı site yönetimine bildirilirken, bir hafta süre verildiği bildirildi

Geçen yıl 6 Ekim'de, kumar oynatıldığı ve sahte içki satıldığı iddiasıyla jandarma tarafından operasyon düzenlenen Bademler Mahallesi'ndeki 56 villalı sitede bazı bölümlerin imara aykırı ve kaçak yapıldığı ortaya çıktı. Şikayetler üzerine harekete geçen Urla Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, sitede yaptıkları incelemeyle tel çit, bekçi kulübesi, demir kapı, havuz, demir profil malzemeden sundurma konteyner ile futbol ve tenis sahasının ruhsatsız olduğunu belirledi. Müdürlük, site yönetimine, 9 Mart günü gönderdiği yazı ile kaçak yerlerin 3 Mayıs'a kadar yıkılmasını bildirdi. Ancak site yönetimi, yıkım kararına itiraz edip suç duyurusunda bulundu. İzmir 4'üncü İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulması yönünde karar verdi. Ancak site sakinlerinden H.Ş.'nin avukatı karara itiraz etti. Bunun üzerine İzmir 4'üncü İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına hükmetti. Alınan kararla birlikte site içindeki kaçak yapıların ve çevresini saran duvarların yıkımının önünde engel kalmadı. Belediyenin, siteye 1 hafta süre tanıdığı, yıkımın gerçekleşmemesi durumunda yıkım işlemini kendisinin gerçekleştireceği öğrenildi. Üzeri telli 4 metrelik yüksekliğindeki duvarlarla çevrili olan villa sitenin her noktasında güvenlik kameraları bulunuyor. Çok sayıda köpek ile korunan siteye jandarma ekipleri tarafından geçen 6 Ekim'de 'kumar' operasyonu düzenlenmiş, site yönetiminde bulunanlar hakkında 'Kumar oynamaya yer temin etmek' suçundan adli işlem başlatılmıştı. Urla Kaymakamlığı da idari para cezası kesmişti.