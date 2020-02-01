Urla'da hizmet durmuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Urla'da devam eden belediye yatırımlarını yerinde inceledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in geçen haftaki Urla ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe de belediyenin çalışmalarını inceledi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatıyla, Fen İşleri, İZBETON, İZSU ve Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte şantiye turuna çıkan Gökçe, öncelikle ilçenin çeşitli sokaklarında devam eden asfalt çalışmaları hakkında bilgi aldı. Gökçe, Ağaçlı Yol olarak bilinen Mithatpaşa Caddesi'nin üç kilometrelik bölümündeki asfalt yenileme çalışmalarını denetledi. Buradan Kalabak bölgesine geçen Gökçe, Urla'da 11 ayrı sokakta toplam 15 kilometrelik asfalt yenileme çalışması yapıldığını, 20 kilometrelik asfalt yenileme çalışması daha yapacaklarını belirtti. Çalışmalar Kalabak'ta 15 gün, Mithatpaşa Caddesi'nde ise 1 ay içinde tamamlanacak.

23 milyonluk tesis

Buğra Gökçe, İZSU Genel Müdürlüğü'nün Gülbahçe Mahallesi'nde başlattığı 23,7 milyon liralık altyapı çalışmalarını da inceledi. Gülbahçe ve Karapınar mevkilerinde 59 kilometrelik kanalizasyon, 7,6 kilometrelik terfi, 3,2 kilometrelik yağmur suyu hattı ve 2 kilometrelik dere ıslahını içeren çalışmalar hakkında bilgi alan Gökçe, ilçede sorun yaşanan derelerin hızla elden geçirileceğini söyledi.

Kaymakamla buluştu

Gökçe, Urla'daki temasları kapsamında Urla Belediyesi'ne kayyum atanan Kaymakam Önder Can'ı Hükümet Konağı'ndaki makamında ziyaret etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ortaya koyduğu kararlılık doğrultusunda Urla'nın tüm proje ve yatırımlarına sahip çıktıklarını ifade eden Gökçe, Kaymakam Önder Can'la ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.