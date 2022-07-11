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Urla’nın Bademler Mahallesi su sıkıntısı yaşamayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü Urla’nın Bademler mahallesinde artan su ihtiyacını karşılamak için yeni bir yatırımı hayata geçiriyor. Bu kapsamda Çınaraltı mevkiindeki kaynak suyunu bölgeye ulaştıracak iletim hattının imalatları başladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Bademler’de su sıkıntısı yaşanmayacak

Urla’nın Bademler Mahallesi su sıkıntısı yaşamayacak
11 Temmuz 2022 Pazartesi 11:24

İZSU Genel Müdürlüğü, kent merkezine uzak mahallelerin içme suyu ihtiyacının kesintisiz karşılanması için çalışmalarını sürdürüyor. İZSU ekipleri bu amaçla yürütülen çalışmalar kapsamında Urla’nın Bademler Mahallesi’nde yeni iletim hattının imalatını sürdürüyor. Çınaraltı mevkiinde bulunan kaynak suyunun Bademler mahallesine ulaştırılması için çekilecek iletim hattı ile bölgede hizmet veren içme suyu deposuna su takviyesi yapılacak.

Daha önce tamamlanan çalışmalar kapsamında Ovacık Mahallesi’nde bulunan içme suyu deposundan Bademler içme suyu hattına su takviyesi yapılmış ayrıca Tekkebaşı mevkiinde bulunan kaynak suyunun da bölgede hizmet veren hatta bağlantısı sağlanmıştı. Çınaraltı mevkiinde bulunan kaynak suyunun da bölgeye ulaştırılması ile birlikte Bademler’de yaşayan vatandaşlar su sıkıntısı çekmeyecek.

Etiketler; #urla #bademler #izsu
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