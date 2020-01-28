Utrecht'te Boyalık tanıtımı

Boyalık Beach Hotel Çeşme, Hollanda'nın en köklü turizm fuarlarından olan 50. Uluslararası Hollanda Utrecht Turizm Fuarı'na katıldı.

Utrecht'teki Jaarbeurs Fuar Merkezi'nde bu yıl 50'ncisi düzenlenen fuarda, Lahey Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin şemsiyesi altında, aralarında Boyalık Beach Hotel, Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB), Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği'nin de (ETİK) aralarında bulunduğu 20 kurum ve kuruluşun katılımıyla Türkiye en büyük katılımcı oldu. Boyalık Beach Hotel Genel Müdürü Orhan Belge, Boyalık Hotel'in dışında Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) ve Ege Turistik İşletmeler Ve Konaklamalar Birliği'ni (ETİK) de temsilen fuarda hazır bulundu. Hollanda'nın en önemli fuarları arasında gösterilen ve 50. kez düzenlenerek süreklilik anlamında en köklü fuarlarından olan Uluslararası Hollanda Utrecht Turizm Fuarı'nı her yıl 100 bin kişi ziyaret ediyor.

Çeşme'yi çok seviyorlar

Hollanda'nın turizm kalbi 4 gün boyunca bu şehirde atarken burada bulunmanın önemine vurgu yapan ve Hollanda pazarını 2019'da Türkiye olarak yüzde 12'ye yakın bir artışla kapattıklarına dikkat çeken Boyalık Beach Hotel Genel Müdürü Orhan Belge, "Şu anki veriler ve göstergeler 2020 yılında da yüzde 10 civarı bir artışla Türkiye'ye gelecek olan Hollandalı turist sayısı artacak gibi görünüyor" dedi.

Toplu katılım

Böylesi köklü fuarlara ülke standı altında, organize bir şekilde katılmanın bireysel katılıma göre daha etkili olduğunu ifade eden Belge, Hollanda'nın en büyük ve köklü fuarlarından birine 628 metrekarelik standla en büyük ülke olarak katılım gösterdiklerine dikkat çekti. Hollanda pazarının İzmir için de önemli olduğunu ve İzmir'in Hollandalılar arasında tercih edilen lokasyonların başında geldiğini söyleyen Belge, "Dört gün süren ve 100 binin üzerinde ziyaretçinin gezdiği bu köklü fuarda Boyalık Hotel olarak ülkemizin ekibi içinde yer almaktan mutluyuz. Çeşme'nin tanıtımını yaparak 2020 yılında ülkemize gelecek Hollandalı tatilcileri İzmir'e çekmek için çalıştık. Hollandalıların İzmir'e yaklaşımı da çok sıcak. İzmir'i ve Çeşme'yi seviyorlar. 2020 yılı içinde Hollandalı turistleri İzmir'de daha çok göreceğimize inanıyorum" dedi. Boyalık Beach Hotel Genel Müdürü Orhan Belge, önümüzdeki uluslararası fuarlara katılım göstermeye de devam edeceklerini sözlerine ekledi.