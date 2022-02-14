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Vali Köşger açıkladı: İzmir'de vaka sayısında ciddi düşüş var!

Vali Köşger açıkladı: İzmir'de vaka sayısında ciddi düşüş var!
14 Şubat 2022 Pazartesi 12:01

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı illere göre haftalık vaka sayısına göre İzmir'de artış sürüyor. Ancak konu ile ilgili açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, bu rakamların geçen haftaya ait olduğunu ve şu an İzmir'da vaka sayısında ciddi bir düşüş yaşandığını söyledi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bakanlık tarafından açıklanan rakamların bir hafta geriden geldiğini belirterek, şu an kentteki vakalarda ciddi bir düşüşün söz konusu olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 29 Ocak- 4 Şubat'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre 100 bin kişide görülen vaka sayısının son bir haftada İzmir'de, 961.57'den 1229.37'ye yükseldiği açıklandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Bakanlığın açıkladığı rakamlar 1 hafta önceki rakamlar. Şu an vaka sayısında ciddi bir düşüş söz konusu. Hastanelerdeki servis ve yoğun bakım ünitelerinde de olumsuzluk yok. Buna rağmen vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Dikkatli olsunlar, kişisel korunma önlemlerini ihmal etmesinler" dedi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #vaka sayısı #Koronavirüs #izmir valisi
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