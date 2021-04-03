Vali Köşger, İzmir'de aşılanan kişi sayısını açıkladı

İzmir'de aşılanan kişi sayısını açıklayan Vali Yavuz Selim Köşger, vatandaşlardan kurallara uymalarını istedi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde biraz daha sabırlı davranılmasını ve kurallara uyulmasını istedi.

Vali Köşger, Twitter hesabından, aşılamada saat 18.12 itibarıyla İzmir'de 1. doz uygulanan kişi sayısının 633 bin 862, ikinci doz uygulanan kişi sayısının 483 bin 615 olduğunu bildirdi.

Köşger, rakamları, "Aşılama yüzde 50’yi aşıncaya kadar kurallara sıkıca uymaya devam. Sağlıklı günler uzak değil. Biraz daha sabır." ifadeleriyle paylaştı.