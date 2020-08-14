Vali Köşger İESOB’yi ziyaret etti

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB)’ne iade-i ziyarette bulundu. İESOB yönetim, denetim, disiplin kurullarını da hazır bulunduğu ziyaretin sonunda Başkan Zekeriya Mutlu günün anısına Vali Köşger’e bir plaket sundu

İzmir Valisi Köşger’in ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirten İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmirli esnaf sanatkarların sorunları hakkında Vali Köşger’e bilgi verdi. İzmir’e kısa süre önce atanmasına rağmen Vali Köşger’in kent sorunlarına hakim olduğuna dikkat çeken Mutlu, ‘Değerli valimize üyelerimizin genel sorunları ve Birliğimizin geliştirdiği çözüm önerileri hakkında bilgi verdik. Doğrudan halka mal ve hizmet sunan esnaf sanatkarlar pandemi döneminden olumsuz yönde en fazla etkilenen kesimlerden birini oluşturuyorlar. Gerek hükümetten gerekse yerel yönetimlerden bu sıkıntılı dönemde önemli destekler gördük. Ancak salgın devam ediyor ve üyelerimiz eski işlerini yapamıyorlar. Dolayısıyla esnaf sanatkarlar için düşünülen destekler de zor günler geçinceye kadar sürdürülmeli’ dedi.

İESOB ev sahibi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger daha sonra İESOB Konferans Salonu’nda düzenlenen İzmir İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) toplantısına başkanlık etti. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB)’nin ev sahipliğini üstlendiği toplantıya, İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, İŞKUR İl Müdür Kadri Kabak ile İl İstihdam Kurulu üyeleri katıldı. İESOB’deki temaslarından memnun kalan Yavuz Selim Köşger, istihdam konulu önemli bir toplantının, Türkiye’deki en büyük istihdam sağlayıcılarından olan İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Birliği bünyesinde düzenlenmesinin son derece anlamlı olduğunu söyledi.

Esnaf sanatkarların Anadolu otağının orta direği olduklarını kaydeden Vali Köşger, “Esnaflarımıza her zaman müteşekkiriz. Ne zaman yük yüklenecekse o yükü hiçbir şekilde kendilerine bir fazlalık saymadan bir pamuk balyası gibi götürmüşlerdir. Onlara milletimiz adına teşekkürü bir borç biliriz” diye konuştu. Pandemi sürecinde esnaf kesiminin olağanüstü dönemden geçtiğini belirten Köşger, ‘Esnaflarımız yüksünmeden milletin sağlığı ve selameti için 2, 3 ay dükkânlarını kapattılar. Şu an yeni normalle sürdürülen bir süreçte, esnaflarımızdan ve vatandaşımızdan beklentimiz sürece adapte olmalarıdır. Salgının memleketimiz üzerinden gitmesi için dikkatli olmaları maske mesafe ve hijyene biraz daha özen göstererek biraz daha titiz şekilde kurallara riayet etmelerini diliyorum” ifadelerini kullandı.