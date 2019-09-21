Vandallar parkları mahvediyor

​​​​​​​Buca’nın parkları bir kez daha vandalizm kurbanı oldu. Yörük Ali Efe Parkı’ndaki 30 adet sulama sistemi, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırıldı. Konuyu emniyet yetkililerine intikal ettiren Buca Belediyesi yetkilileri, tahribatın bilançosunun yaklaşık 50 bin TL olduğunu belirledi.

Bucalıların temiz ve düzenli bir çevrede yaşayabilmeleri için kentteki park ve bahçelerin yenileme çalışmalarına hız katan Buca Belediyesi, çevre düşmanlarıyla mücadele ediyor.

Geçtiğimiz dönemde Buca’nın park ve çöp konteynerlerinde gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının ardından bir Vandalizm örneği de Yörük Ali Efe Parkı’nda gerçekleştirildi. Söz konusu olay kapsamında, gece belli bir saatten sonra aktifleşen ve parkın yeşillendirme çalışması kapsamında kullanılan toplam 30 adet sulama sistemi parçalandı. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler sulama sistemlerini teker teker kırarak ortalığa attı.

Bucalıların vergileriyle tedarik edilen sulama sistemlerine verilen zararın bilançosunun ise yaklaşık 50 bin TL’yi bulduğu ifade edildi. Buca Belediyesi, konuyu emniyet yetkililerine intikal ettirdi. Şimdi, Buca’nın Vandallarının emniyet soruşturması sonunda yargılanması bekleniyor.

Kimsenin hakkı yok

Konu ile ilgili açıklama yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Yapmayın arkadaşlar, yapmayın! Bu Buca'nın parası... Parklarımızda kırıIan her sulama sisteminin parası Bucalıların cebinden çıkıyor. Sadece sulama sistemlerine yapılan Vandalizmden dolayı on binlerce lira zarar ediyoruz. Bu yapılan saldırılar hırsızlıktan başka bir şey değildir. Kimsenin Bucalıların parasını çalmaya hakkı yok. Vandalizmle savaştan asla vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.