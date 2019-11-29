Vekiller Ödemiş standında

Kentin tanıtımı adına ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılmaya devam eden Ödemiş Belediyesi, Ankara Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde yarın akşama kadar açık kalacak stant açtı.

Ödemiş Belediyesi standı ilk günden ilgi odağı oldu. 12. Ege İlleri Türkiye Tanıtım Günleri kapsamındaki etkinlikte Ödemiş'in doğal ve tarihi değerlerini yansıtan görsellerin yanı sıra ilçeyi yurt ve dünya gündemine taşıyan Cumhuriyet Bayramı'ndaki 2003 kişilik unutulmaz zeybek gösterisi de görseller ve video sunumlarıyla ziyaretçilere yansıtıldı. Ödemiş'in doğa ve tarih mirası mahallelerini tanıtan 5'er bin adet broşürün dağıtıldığı stant ziyaretçi akınına uğradı. Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Kızıler, standı ziyaret eden CHP milletvekilleri Özgür Özel, Sevda Erdan Kılıç, Bülent Tezcan ve Suat Özcan'a günün hatırası olarak plaket takdim etti.