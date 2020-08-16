Virüse rağmen eğitime devam

Karabağlar Belediyesi’nin Arama Kurtarma Derneği’ne (AKUT) tahsis ettiği ve alanında Türkiye’nin en büyüğü olan Şehit Uzman Çavuş Akın Acar Yerleşkesi’nde eğitim ve tatbikatlar, pandemi sürecine rağmen aralıksız devam ediyor

Belediye ve dernek koordinasyonuyla verilen eğitimlerde, vatandaşların doğal afet öncesi ve anında ne yapmaları gerektiği ayrıntılarıyla anlatılıyor. AKUT İzmir Ekibi Lideri Ramazan Ergut, böyle bir alanı kendilerine tahsis ettiği için Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’na teşekkür etti. Bozyaka Pazaryeri’nin altındaki 1600 metrekarelik alan, Karabağlar Belediye Meclisi’nde oybirliğiyle alınan karar doğrultusunda AKUT’un kullanımına verildi. İçinde lojistik, ilk yardım, eğitim ve yönetim birimlerinin oluşturulmasının ardından bu yılın başında hizmete açılan merkeze, Suriye’nin El Bab kentinde şehit olan AKUT İzmir Gönüllüsü Uzman Çavuş Akın Acar’ın adı verildi. Türkiye’deki en büyük AKUT yerleşkesi olan tesis, yaptığı çalışmalarla kısa sürede adını duyurmayı başardı.

17 Ağustos’un yıldönümü

Bu yerleşkenin öneminin, 17 Ağustos’un yıldönümünde bir kez daha gündeme geldiğini hatırlatan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Afetlere hazırlık kadar, müdahale de büyük önem taşıyor. Bu nedenle Karabağlar’da AKUT’la önemli bir işbirliği içindeyiz. Başta depremler olmak üzere olası doğal afetlerle ilgili eğitim, bilinçlendirme çalışmaları bu yerleşkede yürütülüyor. Karabağlar Belediyesi olarak bu çalışmaları çok önemsiyoruz. Pandemi sürecinde de bu çalışmaları ihmal etmemeye çalıştık. Çünkü pandemi sona erecek ama depremler sürecek. Can ve mal kayıplarını en aza indirmek için hazırlıklı olmak hepimizin görevi. Toplanma alanlarıyla ilgili çalışmalarımız da aynı kararlılıkla sürüyor. Şu an 92 toplanma alanımız var” dedi. Karabağlar’da depreme dayanıklı yapıların yaşama geçirilmesi ve çarpık kentleşmenin önlenmesi amacıyla plan revizyonları gerçekleştirdiklerini de hatırlatan Başkan Selvitopu, “Geleceğe yönelik yürüttüğümüz bu çalışmalarımız depreme dayanıklı konutlarının yapılmasının yanı sıra, ulaşım, spor ve sosyal donatı alanlarına sahip sağlıklı bir çevrenin oluşmasına da katkı koyacak” diye konuştu.

Selvitopu’na teşekkür

Çalışmalarını pandemi sürecine rağmen devam ettiren AKUT’un İzmir Ekip Lideri Ramazan Ergut da, desteklerinden ötürü Başkan Selvitopu’na teşekkür etti. Yerleşkenin içinde eğitim birimlerinin yanı sıra lojistik deposu, yönetim odası, seminer ve ilkyardım salonlarıyla müzenin yer aldığını belirten Ergut, “Karabağlar Belediyesi’yle pandemi öncesinde programladığımız çalışmaları aralıksız sürdürdük. Özellikle Elazığ ve Manisa depremlerinin ardından İzmir ve Ege’deki AKUT ekiplerinin koordinasyonunun sağlanmasında bu yerleşkemiz önemli bir görev üstlendi. Vatandaşlarımız ve belediye personelimize yönelik afet bilinçlendirme eğitimlerine devam edeceğiz” dedi.