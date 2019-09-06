YABO, Gaziemir'de hizmette

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın hayata geçirdiği ve Türkiye'de bir ilk olan, yurtdışı akademik burs ve eğitim olanakları hakkında ücretsiz danışmanlık hizmeti veren Yurtdışı Akademik Burs Ofisi hizmete başladı.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, göreve geldiği günden bugüne kadar yaptığı çalışmaları anlattı, hayata geçirdiği Yurtdışı Akademik Burs Ofisi (YABO) hakkında bilgi verdi. Türkiye'de ilk ve tek proje olma özelliğiyle ön plana çıkan YABO'nun çalışma sistemini anlatan Başkan Halil Arda, yurt dışında lisans, lisansüstü, doktora ve yabancı dil programlarına burslu katılmak isteyen öğrencilere YABO'nun ücretsiz danışmanlık hizmeti vereceğini söyledi.

Atatürk'ün yolundan yürüyoruz

YABO projesinin hayalindeki eğitim projelerinin başında geldiğini dile getiren Başkan Arda, "Yurt dışında inanılmaz derecede karşılıksız burslar var. Bu burslardan üniversitelerdeki akademisyenlerin dahi haberi yok. Ben her gördüğümde 'Niye diğer çocukların haberi yok' diye üzülürdüm. O dönemde belediye başkanı olma gibi bir hayalim yoktu. Ama şimdi bu göreve geldikten sonra gençlerimizin bu burslardan haberi olması, bu burslara ulaşabilmesi için YABO'yu hayata geçirdim. Cumhuriyet'in ilk yıllarında nasıl Mustafa Kemal Atatürk, Avrupa'ya eğitim için gençlerimizi gönderip, 'Bir kıvılcım olarak gidip, alev olarak geri dönün' dediyse bizde o yolda yürüyeceğiz. Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey kendi kaynaklarımızı kullanmadan yurt dışındaki ülkelerin sağladığı karşılıksız burs ve eğitim imkanlarıyla gençlerimizi buluşturmak. Bu konuda partimizi 'derman belediyeciliği' sloganını kullandı. Broşürlerimde ben bunun yanına 'pusula belediyecilik' sloganını da ekledim. Yol ve yön gösterici olmak istiyoruz" dedi.

Türkiye'de ilk

YABO'nun çalışma sistemini anlatan Belediye Başkanı Halil Arda şöyle konuştu: "YABO Türkiye'de bir ilk olma özelliğiyle ön plana çıkıyor. Yurtdışı Akademik Burs Ofisi'nde gençler adına ülkelerdeki burs olanaklarını araştırıyoruz. Öncelikle Almanya'dan başladık. Sırasıyla İngiltere, İtalya, Kanada, İskandinav ülkeleri, Çin, Japonya gibi ülkeler için de araştırmalarımız sürüyor. YABO'da alanında uzman, doktora yapan personellerimiz çalışıyor. Gençlere bir saatlik randevu veriyoruz. Gençlerimiz geliyor, hayallerini anlatıyor. Biz daha sonra araştırma yapıp gençlerimizin hayallerine ve yeteneklerine uygun ülkeyi ve burs olanaklarını buluyoruz. Bu konuda o kadar çok bilgi var ki 18-19 yaşındaki gençlerin tek başına ulaşamayacakları bilgiler. Biz danışmanlık hizmetinin yanında okullara müracatlarını yapıyor, kabullerini, kayıtlarını takip ediyoruz. Bir sonraki aşamada hedefimiz konaklamalarına da çözüm üretmek."

Kulübe dönüşsün

Gaziemir'de yaşayan her gencin en az bir yabancı dil konuştuğunu hayal ettiğini dile getiren Başkan Arda "Gençlerimiz için çok büyük hayaller kuruyorum. Elinden tuttuğumuz bir genç neden bir Aziz Sancar olmasın? Neden bir hastalığa çare bulmasın? Neden bir şirkete CEO olmasın? YABO'nun ileride bir kulüp olacağının hayallerini kuruyorum. YABO olarak elinden tuttuğumuz iyi eğitimli kişilerin ileride bu projeye destek olmasını istiyorum. Bunun yanında hepsinin Gaziemir için gönüllü çalışmasını istiyorum" diye konuştu.