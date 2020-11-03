Yardım üssü Bornova oldu

6.9 şiddetindeki deprem Bayraklı’yı vururken, komşu ilçe Bornova hem gönderilen yardımların önemli bir kısmının toplandığı, hem de depremzedelerin çoğunluğunu bağrına basan ilçe oldu

İlk olarak öncelikli ihtiyaçları deprem mağduru vatandaşlara ulaştıran Bornova Belediyesi, oluşturduğu kriz merkezinde tutanak tutarak titizlikle teslim aldığı yardımların sayımlarını yaparak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Gaziemir Fuar Alanı’ndaki deposuna gönderdi. Operasyonu bizzat yürüten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilgili tüm kurumlarla uyum içinde çalıştıklarını söyledi. İduğ, milletvekillerinden oluşan CHP heyeti ile birlikte Bornova Şehir Stadı’ndaki çadır alanını da ziyaret ederek vatandaşlara moral de verdi.

Yardımlar güvenli ellerde

Deprem sonrası Türkiye’nin dört bir yanındaki kurum, kuruluş, belediye ve hayırseverlerden gelen yardımların büyük bir kısmı Bornova Büyükpark’ta bulunan Prof. Dr. Türkel Minibaş Gençlik Merkezi’nde toplandı. Oluşturulan kriz masasında tutanak tutularak teslim alınan yardımların bir kısmı acil ihtiyaçları olan depremzedelere dağıtılırken, kalanlar İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderildi. Su, battaniye, ısıtıcı, yatak, kıyafet, gıda, yastık, çocuk bezi, biberon, bebek maması, oyuncak, dezenfektan, maske, kolonya, oyuncak, ateş ölçer, ıslak mendil, sıvı sabun, diş macunu ve fırçası gibi temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardımlar Gaziemir Fuar Alanı’ndaki depoda Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teslim edildi.

Çadırkent’te moral ziyareti

Depremin başından bu yana enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, yardımların toplandığı kriz merkezinde de bizzat operasyonun başındaydı. Milletvekillerinden oluşan CHP heyeti ile birlikte Bornova Şehir Stadı’ndaki çadır alanını gezen Başkan İduğ, AFAD yetkilerinden bilgi alıp, nelere ihtiyaç duyduklarını sordu. Tüm imkanlarını depremin yaralarını sarmak için seferber ettiklerini söyleyen İduğ, çadırlarda kalan vatandaşları ziyaret edip, moral verdi.

Sorumluluğumuz büyük

Ardından CHP’li Milletvekilleri ile birlikte yardımların toplandığı kriz merkezine de geçen Başkan İduğ, büyük yıkımın yaşandığı bölgeye olan yakınlıklarının sorumluluklarını da arttırdığını ifade ederek, “Sorumluluğumuz büyük. Bu bilinçle yardımların alınması ve dağıtılmasını titizlikle yürütüyoruz. İki büyük çadırkent Bornova Şehir Stadı ve Aşık Veysel Rekreasyon Alanı olmak üzere ilçe sınırlramız içinde. Havaların soğumaya başladığı şu günlerde gıda yardımının yanında özellikle tüplü ısıtıcılar, yataklar ve battaniyeler çadırlarda kalan vatandaşlarımızın en çok ihtiyaç duyduğu şeyler. Bizler vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç haritamızı sürekli olarak güncelliyor ve bu ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Yardımları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere Gençlik Merkezi’nde topluyoruz. Acil ihtiyaçları vatandaşlarımıza ulaştırıp, burada tutanakla teslim aldığımız bağışları koordinasyon içinde çalıştığımız İzmir Büyükşehir Belediyemize gönderiyoruz”dedi.