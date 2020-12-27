Yaşamak için donör bekliyor

Narlıdere'de yaşayan ve yaklaşık 2,5 ay önce siroz hastalığı teşhisi konan Ercan Akmut (39), yaşama tutunabilmek için acil olarak nakil olması gerektiğini belirtti. Karaciğerin vücutta kendi kendini yenileme özelliğine sahip tek organ olduğunu hatırlatan Akmut, hem kadavradan hem de canlı donörden nakil yapılabileceğini söyledi.

Narlıdere'nin Çatalkaya Mahallesi'nde yaşayan evli bir çocuk babası inşaat işçisi Ercan Akmut, çalıştığı sırada birden kendisinde halsizlik hissetti. Nefes almakta zorlanan ve karnındaki şişliği fark eden Akmut, karaciğer sirozu olduğunu öğrendi. Tedavi süreci nedeniyle çalışamayan ve günden güne erimeye başlayan Akmut'un sağlığına kavuşabilmesi için uygun bir donörden nakil olmaya ihtiyacı var. 700 lira kirası olan bir evde yaşamlarını sürdüren Akmut ailesi duyarlı vatandaşlardan destek bekliyor. Karaciğerin görevini yapmadığını ve donör aramaya başladıklarını söyleyen Akmut, akrabalarından uygun donör arandığını ancak karaciğerdeki yağlanma ve enzimlerin yüksek olması nedeniyle kimsenin uygun bulunmadığını kaydetti.

3 ay süre virdiler

Annesini de siroz nedeniyle kaybeden ve iki kardeşinin de karaciğerlerinden sorun yaşadığını anlatan Ercan Akmut, "Kızım ve eşim için hayata sarılmak istiyorum. Herkesin duyarlı olmasını istiyorum. Onlar için yaşayacağım. Umutla bekliyorum. İnşallah birileri vesile olur. Bana maddi manevi destek olan Narlıdere Çatalkaya Mahalleler Birliği ilk günden bu yana bana yardım etti. Donör olmak isteyenler bize ulaşacak. Kan tahlili ve ultrason tetkiklerinin ardından uygunluk olursa karaciğerin bir bölümü transfer ediliyor. Donör olan kişi iyi beslenme ile kısa sürede kendisini toparlayacak. Herhangi bir riski yok. 0 ve A Rh negatif ile 0 ve A Rh pozitif kan grubundaki donörlerden destek bekliyorum." Hastane ve evin ihtiyaçlarını mahalle halkının imece usulü topladığı desteklerle karşıladıklarını ifade eden İlknur Akmut (41) de, "Acil donör bulunmasını istiyorum. Benim kan uyuşmazlığım var. Doktor bize 3 ay süre verdi. 3 ay içinde nakil olmazsa diğer organlarını da kaybedebilir. " diye konuştu. Babasının iyileşmesini her şeyden fazla istediğini anlatan 3'üncü sınıf öğrencisi Derinsu Akmut ise, "O'nunla beraber bir yerlere gidip, gezmek, istiyorum" dedi.