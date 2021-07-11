Yasemin Kafe yeniden hizmete girdi

Geçen yılki yangında kullanılmaz halen gelen Karşıyaka’nın simge mekanlarından Yasemin Kafe yeniden hizmete açıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tadilat sonrası yenilenen yüzüyle İzmirlilerle buluşan Bostanlı Yasemin Kafe'yi ve Bayraklı İmbat Kafe’yi ziyaret etti, her iki kafenin de açılışını yaptı.

Geçen yıl 29 Eylül'de çıkan yangında kullanılmaz hale gelen Bostanlı Yasemin Kafe, yeniden hizmete açıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, özellikle Karşıyakalıların başlıca buluşma noktalarından Yasemin Kafe'yi ziyaret etti. Başkan Tunç Soyer'e ziyaretinde Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Barış Karcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Grand Plaza A.Ş. Genel Müdürü Hasan İkat, İZELMAN Genel Müdürü Burak Alp Ersen, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önceki dönem başkan vekili Sırrı Aydoğan ve bürokratlar eşlik etti.

Başkan Tunç Soyer, Grand Plaza A.Ş. Genel Müdürü Hasan İkat ile birlikte Yasemin Kafe'yi gezdi ve bilgi aldı. Soyer'e üzerinde isminin yazdığı bir aşçı önlüğü hediye edildi.

Yasemin Kafe ziyaretinin ardından Başkan Tunç Soyer, Bayraklı sahilindeki İmbat Kafe'de incelemelerde bulundu. Hasan İkat Başkan Soyer’e yenilenen kafe ile ilgili bilgi verdi.

