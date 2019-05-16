Yaşlı dostu Gaziemir

Gaziemir'de yaşayan 60 yaş üstü vatandaşların sosyalleşmeleri, mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri için hayata geçirilen Ata Evi dördüncü yılını geride bıraktı. Ata Evi'nin kuruluşunu üyelerle kutlayan Başkan Arda "Siz değerli büyüklerimiz için yaş dostu kent olacağız" dedi.

Gaziemir Belediyesi'nin kentte yaşayan 60 yaş üstü vatandaşlara hizmet vermek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kurduğu Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi dördüncü yılını geride bıraktı. Merkez sayesinde yaşamla yeniden güçlü bağlar kuran, sosyalleşmenin ve yeni arkadaşlıklar kurmanın, hobiler geliştirmenin mutluluğunu yaşayan merkez üyeleri Belediye Başkanı Halil Arda ile birlikte Ata Evi'nin yıldönümünü kutladı. Ata Evi'nin bahçesinde düzenlenen yıldönümü kutlamasında üyeler müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Büyüklerimiz için çok çalışacağım

Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi üyelerinin mutluluğuna ortak olan, dedesine koltuğuna oturan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Beş yıl boyunca çok çalışacağım. Siz değerli büyüklerimizin başta sağlık olmak üzere, belediyemizin hizmetlerinden kolayca yararlanmasını sağlayacak; aktif, keyifli, huzurlu bir yaşam sürmeniz için özel projeler hayata geçireceğim. Başımızın tacı büyüklerimiz için yaş dostu kent olacağız" diye konuştu.

Fiziki, sosyolojik, psikolojik destek

İzmir'de ilk kez bir ilçede hizmet vermeye başlayan Ata Evi'yle, yaşlı vatandaşların yaşamla bağlarını koparmalarının önüne geçilerek, evlerinden çıkıp sosyalleşmelerine olanak tanınıyor. Spor odası, kütüphane, dinlenme odası ve çeşitli etkinlik alanlarının bulunduğu merkezde verilen hizmetlerle yaşlı vatandaşların fiziki, sosyolojik ve psikolojik yönden güçlenmeleri sağlanıyor. Merkezde vatandaşların kişisel beceri ve yeteneklerine göre drama, koro, enstrüman, tiyatro, resim, örgü gibi etkinlikler düzenleniyor. Merkezde görev yapan psikolog tarafından üyelerin ruhsal sağlıkları takip ediliyor, sosyal ve psikolojik açıdan destek veriliyor.