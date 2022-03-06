Yatalak hastalara iç çamaşırı üretmek için yola çıktı, kadınlar için de ped üretti!

Alzheimer hastası babası ve yatalak hastalar için özel iç çamaşırı üretmek fikriyle yola çıkan Reyhan Miray Reyhan, kadınlar için de Peddon ismini verdiği ürünü geliştirdi. "Bu sürdürülebilir bir ürün" diyen Reyhan, "Ürün hem kadınların sağlığını hem de dünyamızı koruyor" diye konuştu.

Üniversiteyi bitirdikten sonra yerleştiği Londra'dan babasının hastalığı nedeniyle dönmek zorunda kalan Reyhan Miray Reyhan, Gaziemir Belediyesi'nin "Gaziemirli Kadınlar Engel Tanımıyor Projesi" kapsamında kamera karşısına geçerek hikâyesini anlattı.

Reyhan Miray Reyhan, alzheimer hastası babasının ihtiyaçlarına cevap verecek ürünleri bulamaması üzerine ürün geliştirme yoluna başvuruyor. Hastalar için iç çamaşırı üreten Reyhan Miray Reyhan, daha sonra kadınların organik ped ihtiyacını karşılamak için harekete geçiyor. Reyhan, kadınların hijyenik ped yerine kullanmaları için Peddon ismini verdiği ürünü geliştiriyor. Reyhan, geliştirdiği uzun süreli kullanılabilen bu sürdürülebilir ürünle hem kadınların sağlığını hem de doğayı koruyor.

Hasta babasının yaralarına çözüm bulmak içim ürün geliştirme yoluna başvurduğunun altını çizen Reyhan Miray Reyhan, girişimciliğe başlama sürecini şöyle anlatıyor:

"Babamın hastalanması üzerine ilk uçakla Londra'dan Türkiye'ye döndüm. Babamın hastanede yattığı süreçte, yatak yaraları ortaya çıktı. Babam ve onun gibi hastaların, özellikle yatak yaraları nedeniyle daha az acı çekmeleri için bir iç çamaşırı geliştirmek üzere harekete geçtim. Bir takım icatlar geliştirmeye başladım. Evde dikiş yapmaya başladım ve çamaşır tasarladım. Pandemi döneminde bu iç çamaşırını kendi üzerimde denedim ve çeşitli iyileştirmeler yapmaya başladım. Fark ettim ki biz kadınların kullandığı pedler, vücudumuza çok zarar veriyor. İçlerindeki kimyasal maddeler, parfüm gibi maddeler aslında bedenlerimize çok ciddi zararlar vermekte. Uzmanlar, yiyemeyeceğimiz hiçbir şeyin bedenimize değdirilmemesi uyarılarına rağmen biz kadınlar her ay düzenli olarak bu hijyenik pedleri kullanıyoruz. Bununla ilgili ne şikâyet edebiliyor ne de başka bir şey yapabiliyoruz."

Sürdürülebilir devrim



Geliştirdiği ürünü 'dünyayı koruyan sürdürülebilir bir devrim' olarak tanımlayan Reyhan Miray Reyhan, hijyenik pedlerin ve hasta bezlerinin doğadaki etkilerini çarpıcı rakamlarla ortaya koyuyor. Peddon ismini verdiği ürünün uzun kullanım ömrüyle doğanın korunmasına katkı koyduğunu ifade eden Reyhan, "Bir kadın hayatı boyunca 12 bin hijyenik ped kullanıyor. Hasta bezini de dahil ettiğimizde bir insan 35 bin hijyenik ürün kullanıyor. Bu hijyenik ürünlerin bir tanesi doğada 50 yılda çözünüyor. 32 yaşındayım ve benim ilk kullandığım ped, muhtemelen doğada bir yerde halen duruyor. Bu da dünyamızı yaşlandırıyor. Bu yüzden biz Peddon'a sürdürülebilir bir devrim diyoruz ve önce kendimize, sonra dünyamıza iyilik yapmak için peddon ürünlerini kullanıyoruz. 5 bini aşkın kadın müşterimizle birlikte sürdürülebilir bir devrim yaptık" diye konuştu.

Emin adımlarla yolunuza devam edin



Ürün geliştirme sürecinde birçok zorlukla karşılaştığının ama azimle tüm engelleri aştığının altını çizen genç girişimci Reyhan Miray Reyhan, "Kadınlar için yaşamın ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizler kendimize kadın olarak değil de birey olarak bakmalıyız. Cinayetin, tecavüzün, yalan dolanın her türlüsü kötü. Bu sebeple karakterimizden ödün vermeden, kimliğimiz doğrultusunda emin adımlarla yolumuzda ilerlemeye devam etmeliyiz. Ben hikâyemi babama borçluyum. Onun hayatıyla kendi hikâyemi yaratıyorum. Birçok gence örnek olarak onların kendi hikâyelerini üretmelerine destek oluyorum. Bu yola çıkmak için, kendi hikâyemi yaratmak için babamdan aldığım güçle, arabamı satarak işe başladım. Şimdi fark ediyorum ki yolda yürümek için arabaya ihtiyacım yokmuş. Emin adımlarla; kendim olduğum, gülümseyebildiğim müddetçe bu yolda yürümeye devam edeceğim" diye konuştu.