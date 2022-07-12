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Yediği yemek sonrası kızı ölen anne isyan etti: 3 ay oldu rapor çıkmadı!

İzmir'de restoranda yemek yedikten sonra rahatsızlanan çocuklarından Ece Elisa Mercankaya'yı (6) kaybeden, oğlu Ege Mercankaya (4) ise ölümden dönen Hasret Mercankaya (33), olayın hala açıklığa kavuşmadığını söyledi

Yediği yemek sonrası kızı ölen anne isyan etti: 3 ay oldu rapor çıkmadı!
12 Temmuz 2022 Salı 14:33

Belçika'dan tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen emlak danışmanı Cihan (37) ve Hasret Mercankaya çifti, 13 Nisan'da İzmir'in Gaziemir ilçesindeki restoranda çocukları Ece Elisa ve Ege ile yemek yedi. Mercankaya ailesi, yemeğin ardından Didim'e döndü. Bir süre sonra Hasret Mercankaya ve çocukları rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden anne ve 2 çocuğuna teşhis konulamadı.

Ece Elisa'nın 17 Nisan'da durumu diğer aile üyelerine göre daha da ağırlaştı. Hem anne hem 2 çocuğu yeniden aynı hastaneye gitti. Daha sonra anne ile kızı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, oğlu ise Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hasret Mercankaya taburcu olurken, kızı Ece, 18 Nisan'da hayatını kaybetti. Ece Elisa'nın cenazesi, Manisa'da Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ön otopsi raporunda ölüm nedeni 'belirsiz' olarak kayda geçen Ece Elisa'nın detaylı otopsi sonucunun ise beklendiği belirtildi.

‘SUÇLULAR VARSA, CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM’

Tedavisi 17 Nisan'dan beri yoğun bakımda süren Ege ise, hayati tehlikeyi atlatıp 13 Haziran'da taburcu edildi. Ege, ailesiyle birlikte Manisa'daki yakınlarının yanına gitti. Ablasının öldüğünden haberi olmayan Ege, sürekli ablasının nerede olduğunu soruyor. Ebeveynleri ise ablasının Belçika'daki bir okulda eğitim gördüğünü söylüyor. Kurban Bayramı'nı hüzünlü geçiren aile, evlatlarının mutlu günlerinde çektikleri video ve resimlerine bakarak Ece'yi anıyor.

Otopsi raporunun yaklaşık 3 aydır çıkmamasına tepki gösteren Hasret Mercankaya, "Otopsi raporu hala çıkmadı. 3 ay oldu artık sonuçlanmasını istiyorum. Yetkililere sesleniyorum. Yardımcı olun. Suçlular varsa, cezalandırılmasını istiyorum. Kurban Bayramı bizim için hiç güzel geçmedi. Çünkü Ece yoktu. Ece'yi çok özledik" dedi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #ece ölüm #yemek sonrası ölüm
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