Yemek dağıtımını sürdürüyor 

İzmir Büyükşehir Belediyesi evinde Covid tedavisi gören, karantinasında olan ve ihtiyacı olduğunu bildiren hastalara yemek dağıtmayı sürdürüyor. Büyükşehir, ikinci dalga başladığından bu yana koronavirüs hastalarına 24 bin 615 adet sıcak yemek dağıttı. 

Yemek dağıtımını sürdürüyor 
13 Aralık 2020 Pazar 13:43

İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınının ikinci dalgası nedeniyle karantinadaki yurttaşlara yemek dağıtımını sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri, bugüne dek Covid-19 hastalarına 24 bin 615 adet sıcak yemek dağıttı. Toplamda 8 bin 52 haneye ulaşıldı.  İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Grand Plaza’ya ait ekipler Büyükşehir Belediyesi’ne gelen talepler doğrultusunda metropol ilçelerde yemek dağıtıyor. Büyükşehir ekipleri, koruyucu kıyafetleriyle sosyal mesafe ve hijyen koşullarına dikkat ederek yemekleri kapıya bırakıyor.


 

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