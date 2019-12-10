Yeni yıl öncesi yüzleri gülsün diye

Gaziemir Belediyesi, giysiden gıda yardımına, kırtasiye-okul eşyası desteğinden asker çantasına kadar geniş bir yelpazede bu yıl 5 bin vatandaşa yardım eli uzattı, yeni yıl öncesi 700 aileye sosyal yardım yaptı.

Gaziemir Belediyesi, hayatın her aşamasında vatandaşlara destek oluyor. İyi günde de kötü günde de her yaştan vatandaşın yanı başında yer alan belediye, sosyal yardımlarla da vatandaşa nefes aldırıyor. Gaziemir Belediyesi, sosyal yardımlardan yararlanmak için belediyeye başvuru yapanların evlerinde yaptığı inceleme sonucu, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ve resmi kurumlardan gerekli belgeleri getiren ailelere ayni yardım yapıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, muhtaç durumda olduğu belirlenen 700 aileye yeni yıl öncesi sosyal yardım yapıldı. Gıda, temizlik malzemesi, giysi ve ayakkabı gibi ürünlerin yer aldığı yardımlar, yeni yıl öncesi ailelerin yüzünü güldürdü. Yıl boyunca devam eden ve birçok kalemde dağıtılan sosyal yardımlar kapsamında bu yıl 5 bin kişiye yardım eli uzatıldı.

Dertlere derman oluyor

Geniş bir yelpazede sosyal hizmetler sunan Gaziemir Belediyesi; sınavlara hazırlanan öğrencilere ücretsiz eğitim veriyor, kıyafet ve kırtasiye yardımı yapıyor. Sel, yangın gibi doğal afetlerde vatandaşın yanında olan belediye, vatani göreve giden gençlere asker çantası hazırlıyor. Cenaze ve taziye hizmetleriyle vatandaşın acısına da ortak olan belediye, ücretsiz çamaşırhane hizmetiyle de vatandaşın derdine derman oluyor.

Resmi evrak şart

Gaziemir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine dağıttığı sosyal yardımların gerçekten ihtiyacı olanlara ulaşması için başvuru yapan aileleri evlerinde ziyaret ederek Sosyal Yardım Değerlendirme Sistemi ile değerlendiriyor. Yapılan incelemede ailenin ev, araba, arsa sahibi olup olmadığından gelir seviyesine, ailedeki birey sayısından okuyan çocuk sayısına kadar birçok ölçütte durum değerlendirmesi yapılıyor. Değerlendirme sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelerden, resmi kurumlardan gerekli belgeleri alması isteniyor. Bu kurumlardan durumlarını gösteren resmi evrakları getiren ailelere sosyal yardım yapılıyor.