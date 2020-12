Yılbaşı alışverişini üreticilerden yaptı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kültürpark Üretici Pazarı’nı ziyaret ederek üreticinin yeni yılını kutladı ve eşi Neptün Soyer ile yılbaşı alışverişi yaptı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni yıla girmeden önce Kültürpark Üretici Pazarı’na gelerek üreticilerin yeni yılını kutladı, eşi Neptün Soyer ile alışveriş yaptı. Yeni yıl nedeniyle şarkılar ve süslenmiş stantlarla ziyaretçilerini karşılayan üretici pazarında Başkan Soyer’e ilgi büyüktü. Soyer’e İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ve belediye bürokratları da eşlik etti.

Yerliyse yeriz

Üreticilerle sohbet eden Başkan Soyer ve eşi Neptün Soyer, stantları dolaşırken üretim yöntemleri hakkında bilgi aldı ve sağlıklı gıdanın üretici pazarlarından geçtiği vurgusunu yaptı. Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Halkın Bakkalı, İzmir Köy Koop Birliği, Slow Food, Türkiye Aşçılar Federasyonu ve İzmir Aşçılar Derneği’nin koordinasyonunda “Yerliyse Yeriz” sloganıyla kurulan stantta ikram edilen tarhana çorbasından da içti. Buğdayından sebzesine yerli tohumlardan elde edilen ürünlerle yapılan ve ikram olarak sunulan tarhana, pazar ziyaretçilerinin de uğrak noktası oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında İzmir’de düzenlenecek Terra Madre Anatolia etkinliğine hazırlık çalışmaları kapsamında yerli üretimle ilgili farkındalık çalışmalarına devam edecek. Daha önce Buca Kasaplar Meydanı ve Bergama’da da stant kurulmuş ve yerli üretim tarhana ikramı yapılmıştı.

“Üretici ile birebir temas önemli

Kültürpark Üretici Pazarı’na gelenler de yılbaşı öncesi üreticiden alışveriş yapmaktan memnun. Her çarşamba mutlaka pazara geldiklerini söyleyen Tarık Elçi “Buradan doğal ürünler alıyoruz. Çarşamba günlerini dört gözle bekliyoruz” dedi. Eşi Nuran Elçi ise aradığı her şeyi bulabildiğinden söz etti: “Buraya gelmekten çok keyif alıyorum. Taze sebze meyve, zeytin, yumurta, kuru meyve, her şey var. Üretici ile birebir temas kurmak çok önemli. Her zaman üreticiyi desteklemek gerekiyor” şeklinde konuştu.

Kültürpark’a çok yakıştı

Özlem Aydın ise “Tire, Ödemiş, Urla gibi birçok yerden doğal ürünler var. Isırganotundan tutun karakılçık buğdayıyla yapılan ekmeğe kadar her şeyi bulabiliyorsunuz” dedi. Mavişehir’de

yaşadığını söyleyen Ayşen Dokur ise Kültürpark pazarını keşfettiğinden bu yana başka pazara gitmediğini vurguladı. Kübra İzdeş ise üretici pazarının Kültürpark’a çok yakıştığını söyleyerek “Her hafta geliyoruz, pazar Kültürpark’a ayrı bir canlılık kattı. Üreticiler kendi yetiştirdiği kaktüsleri getirmişler. Çok güzel” dedi.

Zor bir yıldı ama iyi sınav verdik

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer belediye personelinin yeni yılını kutlamak için birimleri tek tek dolaştı. Başkan Soyer, 2020'nin zor bir yıl olduğunu, birçok felaketle mücadele etmek zorunda kaldıklarını belirterek, “Ama iyi bir sınav verdik. Bu iyi sınavda sizlerin payı çok büyük” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Büyükşehir Belediyesi personelinin yeni yılını kutladı. Başkan Tunç Soyer, sabahın erken saatlerinde İZBETON Genel Müdürlüğü'nden başladığı ziyaretlerine Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün şantiyesi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, İZSU'nun Karabağlar'daki şantiyesi ve ESHOT Genel Müdürlüğü ile devam etti. Soyer’in son durağı İZFAŞ Genel Müdürlüğü oldu.

Yılbaşı kutlamasında Başkan Soyer’e, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe eşlik etti.

Yanınızdayım

Çalışmalarından ve fedakarlıklarından dolayı tüm belediye personeline teşekkür eden Başkan Soyer, “2020 yılı çok zor geçti. Birçok felaketle mücadele etmek zorunda kaldık. Ama iyi bir sınav verdik. Bu iyi sınavda sizlerin payı çok büyük. Krizler olgunlaştırıyor. Ders çıkarmamıza imkan veriyor. Ve o dersler ışığında da halka hizmet etmek imkanı veriyor. Biz de sonuçta bu krizler biterken 2021 yılının daha sağlıklı, daha huzurlu ve keyifli bir yıl olmasını diliyoruz. Yeni yılda hem bizim ve tüm İzmirlinin, tüm dünyanın yüzü daha çok gülsün. Herkes ailesi ve sevdikleriyle huzurlu, mutlu yıllar yaşasın. 2021 yılında, geçen yılın acılarını arkada bırakarak, sıkıntılarını, dertlerini arkada bırakarak çok daha huzurlu ve keyifli bir yıl geçirirsiniz. Dilerim bu işi severek yapmaya devam edersiniz. Allah sizi kazadan ve beladan korusun. Ben her sıkınt ınızda yanınızdayım” dedi.

Sağlıkçılara güzel haber

İzmir Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu ulaşım hakkını 31 Mart 2021’e kadar uzattı. Sağlıkçılar, İZELMAN otoparklarından ücretsiz yararlanmaya da devam edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi pandemiyle mücadelede en büyük çabayı sarf eden sağlık çalışanlarına, 20 Mart’tan bu yana verdiği ücretsiz toplu ulaşım hakkını, Başkan Tunç Soyer’in talimatıyla 31 Aralık 2021’e kadar uzattı. Kentteki sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tüm personelin yanı sıra eczacılar ve eczane çalışanları da toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanmaya devam edecek. Sağlıkçıların, İZELMAN otoparklarından ücretsiz yararlanması uygulaması da sürecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, ESHOT Genel Müdürlüğü eliyle sağlıkçılara için planladığı güzergâhlarda da özel otobüs servisleri hizmet veriyor.