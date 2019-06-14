Yüksek lisans öğrencisi 7'nci kattan atladı

Çiğli'de, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen öğrenci oturduğu apartmanın 7'nci katından atlayarak intihar etti.

Yüksek lisans öğrencisi 7'nci kattan atladı
14 Haziran 2019 Cuma 10:36

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptığı öğrenilen Mahmut T., iddiaya göre yaşadığı apartmanın 7'nci katından atladı. Saat 19.00 sıralarında Çiğli Balatçık Mahallesi'nde meydana gelen olayda beton zemine düşen Mahmut T. ağır yaralanırken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mahmut T.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mahmut T.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mahmut T.'nin,  Adana'dan yaklaşık 4 yıl önce yüksek lisans için İzmir'e geldiği ve yalnız yaşadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Kaynak: DHA
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