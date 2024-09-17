Dondurma üretim makinaları ve imalat hatları konusunda dünya lideri olan Danimarka merkezli Gram Equipment, İzmir’deki Ege Serbest Bölgesindeki yatırımlarını genişletiyor. 2014 yılında geldiği bölgede 2020’de ikinci yatırımını gerçekleştiren firma, şimdi üçüncü faz yatırımı ile kapalı alanını 10 bin metrekareye çıkarıyor. 1 milyon avroluk bu yeni yatırım, 2025’te tamamlanacak ve yüksek hız hatları ile dondurma makinalarının üretiminde kullanılacak.

Yatırım anlaşması imzalandı

Yeni tesisin Ege Serbest Bölgesi genişleme alanında hizmete alınacağı kiralama anlaşması, Gram Equipment Yürütme Kurulu Başkanı Tom Wrensted ile ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler tarafından imzalandı. Bu anlaşma ile Gram Equipment, İzmir’deki varlığını daha da güçlendiriyor.

Hedef 250 kişilik istihdam

Gram Equipment Türkiye Genel Müdürü Özgür Seyhan, mevcut tesislerinde 200 çalışanla dondurma üretim makinaları tasarlayıp ürettiklerini ve bu ürünleri Türkiye’nin yanı sıra Kuzey Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik, Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarına ihraç ettiklerini belirtti. Seyhan, İzmir’deki yeni tesis ile bu sayıyı 250’ye çıkaracaklarını ve İzmir’i grubun büyüme lokomotifi yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Küresel liderliğe giden yol

Seyhan, Gram Equipment’in son yıllarda küresel pazarda büyük atılım gerçekleştirdiğini ve bu büyüme stratejisini İzmir’deki yatırımlarla desteklediklerini açıkladı. “1 milyon avroluk yeni tesisimiz, dondurma sektörüne yönelik yüksek hız hatları ve makineleri üretiminde odaklanacak. İzmir’deki yatırımlarımızı büyüterek, yerel istihdam ve teknoloji üretimi ile sektördeki öncülüğümüzü sürdüreceğiz” dedi.

Türkiye’nin ihracatına katkı

Seyhan ayrıca, yerel tedarikçilerden sağladıkları paslanmaz parçalarla üretim yaptıklarını ve ürünlerini 50’den fazla ülkeye ihraç ettiklerini belirterek, “Türkiye’de makine imalat sanayisinin öncüsü olmayı hedefliyoruz” dedi.

ESBAŞ Başkanı: “Gram Equipment bizi gururlandırıyor”

ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, Gram Equipment’in 2014’ten bu yana bölgede faaliyet gösterdiğini ve üçüncü büyüme adımıyla 10 bin metrekarelik kapalı alana ulaştığını söyledi. Güler, “Dünya lideri bu şirketin bölgemizdeki varlığı, 200 kişilik istihdamı ve ülkemize kattığı döviz geliri ile bize büyük gurur veriyor” dedi.