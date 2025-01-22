İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2024 yılı boyunca kent genelinde gerçekleştirdiği gıda denetimlerinde önemli bulgulara ulaştı. Binin üzerinde kayıtlı et işletmesinde yapılan denetimlerde, 10 işletmenin taklit-tağşiş yaptığı belirlendi. Özellikle kırmızı et ürünlerinde yapılan analizlerde en çok kanatlı etinin karıştırıldığı tespit edildi.

Ağır cezalar uygulandı

Mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere toplamda 2 milyon 883 bin 772 TL idari para cezası kesildi. Taklit ve tağşişin yanı sıra kaçak kesimler de denetimlerde dikkat çekti. Ekipler, kaçak kesimlerden elde edilen 100 kilogram at eti, 200 kilogram büyükbaş eti ve 12 kilogram küçükbaş etini ele geçirerek imha etti.

30 ton et ürünü imha edildi

2024 yılı boyunca yapılan denetimlerde, 5996 Sayılı Gıda ve Yem Kanunu kapsamında mevzuata aykırı olduğu belirlenen toplam 30 bin kilogram et ve et ürünü imha edildi. İl Tarım Müdürlüğü, halk sağlığını tehdit eden gıda ürünlerine karşı denetimlerin artarak süreceğini duyurdu.

"311 tür denetimi için numune alındı"

İzmir'de kayıtlı ve onaylı 46 binin üzerindeki gıda işletmelerine 2024 yılında yaklaşık 110 bin denetim gerçekleştiğini ifade eden İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Taklit ya da tağşişin tespiti için bakanlığımızdaki ekipler işletmelere habersiz giderek ya da raflardaki ürünlerden numune alıyor. Etiketteki beyan ile içindeki ürünün örtüşüp örtüşmediğine bakıyoruz. İzmir'de 2024 yılı içinde 311 tür denetimi için numune alındı. 19 tanesi olumsuz çıktı. Olumsuzluğun çok büyük çoğunluğu kırmızı et içerisinde kanatlı eti tespiti oldu" ifadelerini kullandı.

"Etiket okuryazarlığının olması lazım"

Et ve et ürünleri özelinde İzmir'de binin üzerinde kayıtlı işletme olduğunu dile getiren Şahin, 10 işletmede taklit-tağşiş yapıldığının tespit edildiğini söyledi. Şahin, "Bunların içinde soya ya da kanatlı et tespiti yapıldı. İşletmelere yasal işlemler, idari para cezaları, kamuoyu duyuruları yapıldı. Taklit-tağşiş tespit edilen ürünler piyasadan toplatıldı. Bunların içinde en fazla tespit edilen kırmızı ette kanatlı eti tespiti oldu. En iyi denetçi tüketicinin kendisi. Ürünün ne olduğunu, hangi ortamda muhafaza edildiğini, tüketim tarihinin gelip gelmediğini kontrol ederek almalarını tavsiye ediyoruz. Her ürünün bir değeri var. Ürün var olan değerin çok çok altındaysa tüketici tarafından şüpheyle karşılanması lazım. Bir şüphe söz konusuysa 'ALO 174' üzerinden ya da bizzat ilçe tarım müdürlüklerine başvurarak denetimleri yaptırabilirler. Sonucu da başvuru sahibine ulaştırılıyor. Bir ürünün bakanlık tarafından onaylı olmasına dikkat etmek gerekiyor. Etiket okuryazarlığının olması lazım. Ambalajlı bir üründe bombaj, küflenme ya da benzeri bir şey varsa hızlı şekilde müdürlüklere başvurulması gerekiyor" açıklamalarında bulundu.

"İzlenilebilirliği olmayan ürünlerden uzak durulması gerekiyor"

İzmir'de faaliyet gösteren 46 bin işletmede yapılan denetimler sonucunda tespit edilen olumsuzluklara 2024 yılında toplamda 70 milyon TL'nin üzerinde idari para cezası uygulandığını vurgulayan Şahin, "Kırmızı et işletmelerine yapılan denetimlerde, faaliyetin dışında işlem yapan ya da eksiklikleri olanlara 3 milyon lira civarında idari para cezası uygulandı. Cezalar uygulandıktan sonra kamuoyu duyurusu gerektiriyorsa bakanlığa iletiyoruz. Bakanlığımız da bunu tüm ülkeyle paylaşıyor" dedi. Vatandaşın kırmızı ete rağbet gösterdiğini dile getiren Şahin, "Ülke olarak kırmızı eti seviyoruz. Ürünün işletmeden çıktıktan sonra da nihai tüketiciye ulaşmasına kadar olan tüm periyot bakanlık tarafından denetleniyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Şahin, "Vatandaşın bakanlığa kayıtlı ve onaylı işletmelerden alınmış ürünlerin tercih etmesi lazım. Sokakta satılan ambalajsız, paketsiz, izlenebilirliği olmayan ürünlerden uzak durulması gerekiyor. En iyi denetçi tüketicinin kendisi. Ne tüketilirse tüketilsin tamamının üzerinde Tarım ve Orman Bakanlığı'na kayıtlı ya da onaylı bir işletme olup olmadığının görülmesi lazım. İzmir'deki kayıtlı ve onaylı işletmeler yılda ikinin üzerinde denetleniyor. Bu işletmelerden alınan ürünlerin gönül rahatlığıyla tüketilebileceğini belirtmek isterim" diye konuştu.