GDZ Elektrik, 10 Eylül 2025 Çarşamba günü İzmir’in Buca, Karşıyaka, Bayındır, Konak, Karabağlar, Kemalpaşa, Ödemiş, Gaziemir, Urla, Kiraz, Bergama ve Foça ilçelerinde bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu.
İzmir’de planlı elektrik kesintisi
GDZ Elektrik Dağıtım, 10 Eylül 2025 Çarşamba günü İzmir’in farklı ilçelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.
Kesintiler, sabah saatlerinden itibaren başlayacak ve bazı bölgelerde akşam saatlerine kadar devam edecek.
10 Eylül Çarşamba günü İzmir'de elektrik kesintisinden etkilenecek ilçeler;
Açıklamaya göre kesintiden etkilenecek ilçeler şunlar:
Buca – İnönü, Adatepe, Yaylacık, 29 Ekim Mahalleleri
Karşıyaka – Donanmacı, Aksoy Mahalleleri
Bayındır – Sadıkpaşa, Fatih, Demircilik Mahalleleri ve çevresi
Konak – Kültür, Çınartepe, Aziziye, Kadifekale, Duatepe, Tınaztepe, Çimentepe, Dolaplıkuyu, Altay, 1. Kadriye, Kocatepe, Selçuk Mahalleleri
Karabağlar – Bahçelievler, Abdi İpekçi Mahalleleri
Kemalpaşa – Atatürk, Sekiz Eylül, Çınarköy Mahalleleri
Ödemiş – Gölcük, Tekke, Bozdağ, Yusufdere, Kayaköy, Lütuflar, Sekiköy, Kızılca, Bülbüller, Kerpiçlik, Suçıktı, Veliler, Süleymanlar, Birgi, Hacıhasan, Üçkonak, Bucak, Cevizalan, Kutlubeyler, Gerçekli Mahalleleri
Gaziemir – Dokuz Eylül Mahallesi
Urla – Torasan Mahallesi
Kiraz – Doğancılar Mahallesi
Foça – Kazım Dirik, Hacıveli, Kemal Atatürk, İsmetpaşa, Kozbeyli, Yenibağarası Mahalleleri
Bergama – Fevzipaşa, Maltepe, Ertuğrul, Fatih Mahalleleri
Kesintiler genellikle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında uygulanacak.
Bazı bölgelerde kesintiler kısa süreli olup (örneğin Karabağlar Bahçelievler 02.00–02.30 arası), bazı bölgelerde ise tüm gün sürecek (Ödemiş ve Foça’nın bazı mahalleleri 09.00–17.00).
10 Eylül Çarşamba günü İzmir'de elektrik kesintisi olacak ilçelerin tamamı şöyle:
Kesinti ID : 3479187
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BUCA / İZMİR
İnönü ( 689/12. Sk. 689/11. Sk. 67714. Sk. 677/8. Sk. 677/5 677/27. Sk. 677/24 677/18. Sk. 677/17. Sk. 677/16. Sk. 677/15. Sk. 672/5. Sk. 677/14. Sk. 672/27. Sk. 672/26. Sk. 672/24. Sk. 672/23. Sk. 672/18. Sk. 672/10. Sk. 672. Sk. 672/39. Sk. 672/29. Sk. 672/34. Sk. 672/35. Sk. 672/37. Sk. 672/38. Sk. 672/30. Sk. 677/1. Sk. 672/9. Sk. 672/8. Sk. 672/7. Sk. 672/25 689/13. Sk. )
Kesinti ID : 3479293
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BUCA / İZMİR
Adatepe ( 47. Sk. Başarı Cd. 40. Sk. 34. Sk. )
Yaylacık ( Başarı 44/1. Sk. )
Kesinti ID : 3479420
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KARŞIYAKA / İZMİR
Donanmacı ( Ulvi Başman Sk. Osman Bey Park İçi Yolu Kemal Paşa Cd. Hüseyin Çağlayan Sk. YALI 1727. Sk. 1726. Sk. 1721. Sk. )
Kesinti ID : 3479423
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KARŞIYAKA / İZMİR
Aksoy ( Hasan Tahsin Abakan Sk. YALI 1747. Sk. 1746. Sk. 1748. Sk. 1750. Sk. YALI Park İçi Yolu Karşıyaka Yelken Tesisi )
Kesinti ID : 3479894
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BAYINDIR / İZMİR
Sadıkpaşa ( BİRİNCİ MALAL KİREMİT OCAĞI KIRKAĞAÇLI İSTASYON ALTI Ambar Pınarı Küme Evleri Dutlu Kuyu Küme Evleri MERKEZ İSTASYON Soğukpınar Küme Evleri )
Fatih ( BİRİNCİ MALAL KİREMİT OCAĞI İSTASYON ALTI Gencer Küme Evleri MERKEZ İSTASYON İkinci Çayiçi Küme Evleri SOĞUK PINAR )
Demircilik ( YILDIRIM BEYAZIT MERKEZ İSTASYON )
Kesinti ID : 3479984
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KONAK / İZMİR
Kültür ( Talatpaşa Blv. Meksika Sk. Plevne Blv. 1383. Sk. 1387. Sk. BREZİLYA )
Kesinti ID : 3480050
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KONAK / İZMİR
Çınartepe ( 2637. Sk. 2639. Sk. 2640. Sk. 2641. Sk. 2643. Sk. 2624. Sk. 2623. Sk. 2622/1. Sk. 2622. Sk. 2632. Sk. 2633. Sk. 2630. Sk. 2635. Sk. 2634. Sk. 2638. Sk. 2645. Sk. 2647/1. Sk. 2648. Sk. Dicle Cd. 2629. Sk. 2631. Sk. 2636. Sk. 2628. Sk. 2627. Sk. )
Kesinti ID : 3480131
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BUCA / İZMİR
29 Ekim ( 2213. Sk. 2215. Sk. 2220. Sk. 2231. Sk. 2242. Sk. 2224 Atatürk Cd. 2246 Sk. 2202. Sk. 2205. Sk. )
Kesinti ID : 3480137
Saat : 2:00 - 2:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KARABAĞLAR / İZMİR
Bahçelievler ( 506. Sk. İnönü Cd. 326. Sk. 327. Sk. 355. Sk. 490. Sk. )
Kesinti ID : 3480139
Saat : 1:00 - 1:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KONAK / İZMİR
Aziziye ( 713. Sk. 711. Sk. 709. Sk. 715. Sk. 721. Sk. 724. Sk. 727. Sk. 729. Sk. 729/1. Sk. 729/2. Sk. 729/3. Sk. 729/4. Sk. 731. Sk. Rakım Elkutlu 720. Sk. 719. Sk. 718. Sk. 717. Sk. 716. Sk. 714. Sk. )
Kadifekale ( RAKIM ELKUTLU )
Duatepe ( 631. Sk. 630. Sk. 629. Sk. 628. Sk. 627. Sk. 626. Sk. 625. Sk. 624. Sk. 623. Sk. 622. Sk. 621. Sk. 620. Sk. 619. Sk. 618. Sk. 617. Sk. 616. Sk. 607. Sk. 605. Sk. 604. Sk. 602. Sk. 601. Sk. 574/4. Sk. 574. Sk. 565. Sk. )
Tınaztepe ( 574. Sk. 636. Sk. 638. Sk. 639. Sk. 640. Sk. 648. Sk. 649. Sk. 565. Sk. )
Çimentepe ( 598. Sk. 599. Sk. 600. Sk. 601. Sk. 602. Sk. 603. Sk. 604. Sk. 606. Sk. 608. Sk. 609. Sk. 632. Sk. 565. Sk. 565/1. Sk. 572. Sk. 574. Sk. 586. Sk. 595. Sk. 596. Sk. )
Dolaplıkuyu ( 741. Sk. RAKIM ELKUTLU Hacı Ali Efendi Cd. )
Altay ( RAKIM ELKUTLU )
1. Kadriye ( 797/1. Sk. 797. Sk. 738. Sk. 739. Sk. 795. Sk. 795/1. Sk. 697/5. Sk. 697/3. Sk. 697. Sk. 696. Sk. 629. Sk. 628. Sk. 607. Sk. 796. Sk. 734. Sk. 733. Sk. 732/9. Sk. 732/4. Sk. 732/10. Sk. 724. Sk. 717. Sk. 716. Sk. 715/7. Sk. 715. Sk. 713. Sk. 712. Sk. 711. Sk. 709. Sk. 708. Sk. 707. Sk. 706. Sk. 705. Sk. 704. Sk. 703. Sk. 702. Sk. 701/2. Sk. 701/1. Sk. 701. Sk. 697/9. Sk. )
Kocatepe ( 565. Sk. 574. Sk. )
Selçuk ( 574. Sk. 574/5. Sk. 624. Sk. 636. Sk. 647. Sk. 648. Sk. 650. Sk. 651. Sk. 661. Sk. 662. Sk. 663. Sk. 664. Sk. 665. Sk. 666. Sk. RAKIM ELKUTLU Rakım Erkutlu Cd. 3. Çk. )
Kesinti ID : 3480536
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KEMALPAŞA / İZMİR
Atatürk ( 52. Sk. Orman 2. Çıkmazı Orman 2. Çk. Orman 1. Çıkmazı Orman 1. Çk. Merdivenli Kızılçam Sk. Kızılçam Orman 3. Çk. Orman Yolu Sk. Tepe Evler Tepeevler 1. Çk. Tepeevler 1.Çıkmazı Tepeevler Yolu Tepeevler Yolu Sk. Çam Sk. Kozludere KAPAKLIPINAR Karaçam Sk. Karaçam Kapaklıpınar Küme Yolu Kapaklıpınar Güz Sk. Eylül Dr. Fikret Baycan Cd. Dr. Fikret Baycan Dr. F. Baycan Doktorlar Sk. Dağevi 9 EYLÜL 8 Eylül Cd. 8 Eylül 2.Çıkmazı 8 Eylül 1.Çıkmazı 68. Sk. 67/1. Sk. 67. Sk. 66/1. Sk. 66. Sk. 65. Sk. 63. Sk. 62/1. Sk. 61. Sk. 59. Sk. 58. Sk. 57. Sk. 55/1. Sk. 55. Sk. 54/1. Sk. 54. Sk. 53/1. Sk. 53. Sk. 21.Oca. Sk. 09.Eyl Sk. 09.Eyl Cd. 08.Eyl Sk. 51. Sk. 50. Sk. 49. Sk. 47/1. Sk. 47. Sk. 46. Sk. 45. Sk. )
Sekiz Eylül ( 71. Sk. 72. Sk. 73. Sk. 74. Sk. 74/1 Sk. 75. Sk. 8 Eylül Cd. 84. Sk. Şehit Er Günay Sarı Cd. )
Çınarköy ( EŞREFİ RUMİ 8 Eylül Cd. )
Kesinti ID : 3480579
Saat : 9:30 - 17:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ÖDEMİŞ / İZMİR
Gölcük ( ŞİMŞEK A.SABAHATTİN ŞENOCAK BENGİSU MAVİGÖL MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU KARAKAYA BAŞAKIN tilkili sokak mavigöl cad. site-3 sk MAVİGÖL ada sk SARAÇOĞLU CAD. şehit gürol madan cad Çinardibi Mavigöl Kaymak Sk. Demirel isimsiz eren dede karakaş HACI KÖSE SOK Çavdar Mavigöl Caddesi Yücel öncü sk BÜYÜKOLUK SOK BENGİSU 1. ÇIKMAZI İLKBAHAR örselli sk. mustafa kemal ATATÜRK CAD. BENGİSU )
Tekke ( bayırlı boğaz TEKKE BOĞAZ boğaz küme evleri BOĞAZ KÜME EVLER gölcük boğaz çepeller mevkii )
Kesinti ID : 3480580
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bozdağ ( Ödemiş Salihli Yolu )
Kesinti ID : 3480582
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ÖDEMİŞ / İZMİR
Tekke ( Ödemiş Salihli Yolu )
Bozdağ ( Ödemiş Salihli Yolu )
Kesinti ID : 3480585
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ÖDEMİŞ / İZMİR
Yusufdere ( Yusufdere Küme Evleri )
Kayaköy
Lütuflar
Sekiköy
Kesinti ID : 3480586
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kızılca ( Kızılca Köyü İç Yolu )
Bülbüller ( Bülbüller Köyü İç Yolu Bülbüller Yolu )
Kerpiçlik ( Kerpiçlik Köyü İç Yolu değirmen mevkii )
Suçıktı
Veliler ( veliler Veliler Köyü İç Yolu veliler küme evleri veliler küme evler velier mevkii veliler mevkii süleymanlar )
Süleymanlar ( Süleymanlar Köyü İç Yolu )
Kesinti ID : 3480587
Saat : 10:00 - 18:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ÖDEMİŞ / İZMİR
Birgi ( HACIOSMAN TAŞPAZAR İMAMI BİRGİVİ SOKAK BEYZADE SOKAK 18 evler sokak santral küme evler sınne GAZİATATÜRK CAD BERRAK 1. Spor Sk. 18 Evler Sitesi İçi Yolu 18 Evler Sk. 2. Spor Sk. Akmescit Sk. Belediye Sk. Birgi Yolu Börekçi Sk. ULUSELVİ SK. Demir Baba Cd. Dere Sk. Dumlupınar Sk. Fatih Mehmet Bey Cd. Gedik Minare Sk. Hacı Abdullah Efendi Sk. Hacı Osman Sk. Hacıguz Sk. Hıdırbey Sk. Karaoğlu Sk. Kaya Sk. Kazım Dirik Sk. Kenar Sk. DERVİŞAĞA Kurtgazi Cd. Kızılmescit Sk. Meydanbaşı Sk. Muhittin Efendi Sk. Okul Sk. Park Sk. Saraçlar Sk. Ufuk Sk. Umurbey Cd. Yarbaşı Sk. Çakırağa Sk. Çarşı 2. Sk. Üskesler Küme Evleri Sk. İmam Birgivi Sk. İmamı Birgivi Sk. İnönü Sk. ARİF ÇELEBİ ÇÖREKBABA İRİMAĞZII ALLAME çay Şehit Gürol Madan Cd. İsabey Sk. )
Hacıhasan
Kesinti ID : 3480591
Saat : 10:00 - 18:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ÖDEMİŞ / İZMİR
Üçkonak ( ÜÇKONAK zeytinucu ZEYTİNUCU KÜME EVLER ZEYTİNUCU KÜME EVLER üçkonak mah zeytinucu küme evler baklalık zeytinucu küme evler üçkonak küme evleri Üçkonak Köyü İç Yolu )
Birgi ( İRİMAĞZII TAŞPAZAR ÇÖREKBABA BİRGİ İRİMAĞZI KÜME EVLER kuduzkırı mevkii İRİMAĞZI KÜME EVLER )
Bucak ( karayiğit BUCAK BUCAK MAH KARAYİĞT KÜME EVLER Bucak Köyü İç Yolu )
Cevizalan ( Cevizalanı Köyü İç Yolu )
Kutlubeyler ( Kutlubeyler Köyü İç Yolu )
Gerçekli ( ÇÖREKBABA gerçekli yolıu topçukuyu küme evleri )
Kesinti ID : 3480652
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KARABAĞLAR / İZMİR
Abdi İpekçi ( 3698. Sk. 3697. Sk. 3692. Sk. 3690. Sk. 3689. Sk. 3687. Sk. 3686. Sk. 3720. Sk. 3713. Sk. 3712. Sk. 3711. Sk. 3709. Sk. 4951. Sk. 4240. Sk. 3706. Sk. 3705. Sk. 3704. Sk. 3703. Sk. 3702. Sk. 3701. Sk. 3700. Sk. 3699. Sk. )
Kesinti ID : 3480653
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
GAZİEMİR / İZMİR
Dokuz Eylül ( Süleyman Sert Sk. Menekşe Sk. )
Kesinti ID : 3480658
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
URLA / İZMİR
Torasan ( 595 590 592 KEMAL ERTAN 597. Sk. 595. Sk. 591. Sk. 589. Sk. 564. Sk. 593 566 594 )
Kesinti ID : 3480663
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
URLA / İZMİR
Torasan ( 554. Sk. 551 543. Sk. KEMAL ERTAN 585. Sk. )
Kesinti ID : 3480681
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KİRAZ / İZMİR
Doğancılar ( KAYADİBİ Kocahasanlar KAYADİBİ KAYADİBİ KAYADİBİ )
Kesinti ID : 3480699
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
FOÇA / İZMİR
Kazım Dirik ( 7/3 469 477/1 10/5. Sk. 461 Sk. 462 Sk. 463 Sk. 477 7/3 460. Sk. 465 464 479 475 476 475/1 474 473 460/1 460 460/2 )
Hacıveli
Kemal Atatürk
Kesinti ID : 3480710
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BERGAMA / İZMİR
Fevzipaşa ( Kızılırmak Cd. Fevzi Paşa Cd. 1. Sanayi 5. Sk. 1. Sanayi Cd. 1. Sanayi Sitesi 6. Sk. )
Kesinti ID : 3480713
Saat : 12:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BERGAMA / İZMİR
Fevzipaşa ( 1. Sanayi 2. Sk. Kızılırmak Cd. Bergama 1. Sanayi Sitesi 1. Sanayi Cd. 1. Sanayi 1. Sk. )
Kesinti ID : 3480715
Saat : 15:00 - 18:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BERGAMA / İZMİR
Fevzipaşa ( Kızılırmak Cd. 1. Sanayi Cd. Irmak Sk. Fevzi Paşa Cd. )
İslamsaray
Kesinti ID : 3480718
Saat : 10:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
FOÇA / İZMİR
İsmetpaşa ( 247. Sk. 249. Sk. 248. Sk. 239. Sk. 243. Sk. MERSİNAKİ 274. Sk. 272. Sk. 251. Sk. )
Kesinti ID : 3480726
Saat : 15:00 - 18:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BERGAMA / İZMİR
Maltepe ( Tevfik Fikret Sk. Kaymakam Kemal Bey Cd. Şehit Cevdet Bulut Sk. Ömer Seyfettin Sk. Taşpınar Sk. Münir Nurettin Sk. Maltepe 11. Sk. BÖBLİNGEN )
Ertuğrul ( CUMHURİYET Kaymakam Kemal Bey Cd. BÖBLİNGEN )
Kesinti ID : 3480737
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
FOÇA / İZMİR
Kozbeyli ( KOZBEYLİ KÜME EVLER KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi )
Kesinti ID : 3480738
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
FOÇA / İZMİR
Kozbeyli ( KOZBEYLİ KÜME EVLERİ KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ Kozbeyli Küme Evleri Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi KOZBEYLİ KÜME EVLERİ )
Kesinti ID : 3480840
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası ( Killik M. Yolu Kümesi Sk. 1015. Sk. 1014. Sk. 1013. Sk. 1012. Sk. 1003 1002. Sk. 1001. Sk. YENİ FOÇA 1002/1 )
Kesinti ID : 3480847
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BERGAMA / İZMİR
Fatih ( Sabuncu Yolu ANAFARTALAR )
Vatandaşların dikkatine
Kesinti saatlerinde elektrikli cihazların kapalı tutulması ve planlı bakım çalışmaları süresince tedbir alınması öneriliyor.