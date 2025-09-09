GDZ Elektrik, 10 Eylül 2025 Çarşamba günü İzmir’in Buca, Karşıyaka, Bayındır, Konak, Karabağlar, Kemalpaşa, Ödemiş, Gaziemir, Urla, Kiraz, Bergama ve Foça ilçelerinde bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu.

İzmir’de planlı elektrik kesintisi

GDZ Elektrik Dağıtım, 10 Eylül 2025 Çarşamba günü İzmir’in farklı ilçelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.

Kesintiler, sabah saatlerinden itibaren başlayacak ve bazı bölgelerde akşam saatlerine kadar devam edecek.

10 Eylül Çarşamba günü İzmir'de elektrik kesintisinden etkilenecek ilçeler;

Açıklamaya göre kesintiden etkilenecek ilçeler şunlar:

Buca – İnönü, Adatepe, Yaylacık, 29 Ekim Mahalleleri

Karşıyaka – Donanmacı, Aksoy Mahalleleri

Bayındır – Sadıkpaşa, Fatih, Demircilik Mahalleleri ve çevresi

Konak – Kültür, Çınartepe, Aziziye, Kadifekale, Duatepe, Tınaztepe, Çimentepe, Dolaplıkuyu, Altay, 1. Kadriye, Kocatepe, Selçuk Mahalleleri

Karabağlar – Bahçelievler, Abdi İpekçi Mahalleleri

Kemalpaşa – Atatürk, Sekiz Eylül, Çınarköy Mahalleleri

Ödemiş – Gölcük, Tekke, Bozdağ, Yusufdere, Kayaköy, Lütuflar, Sekiköy, Kızılca, Bülbüller, Kerpiçlik, Suçıktı, Veliler, Süleymanlar, Birgi, Hacıhasan, Üçkonak, Bucak, Cevizalan, Kutlubeyler, Gerçekli Mahalleleri

Gaziemir – Dokuz Eylül Mahallesi

Urla – Torasan Mahallesi

Kiraz – Doğancılar Mahallesi

Foça – Kazım Dirik, Hacıveli, Kemal Atatürk, İsmetpaşa, Kozbeyli, Yenibağarası Mahalleleri

Bergama – Fevzipaşa, Maltepe, Ertuğrul, Fatih Mahalleleri

Kesintiler genellikle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında uygulanacak.

Bazı bölgelerde kesintiler kısa süreli olup (örneğin Karabağlar Bahçelievler 02.00–02.30 arası), bazı bölgelerde ise tüm gün sürecek (Ödemiş ve Foça’nın bazı mahalleleri 09.00–17.00).

10 Eylül Çarşamba günü İzmir'de elektrik kesintisi olacak ilçelerin tamamı şöyle:

Kesinti ID : 3479187

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BUCA / İZMİR

İnönü ( 689/12. Sk. 689/11. Sk. 67714. Sk. 677/8. Sk. 677/5 677/27. Sk. 677/24 677/18. Sk. 677/17. Sk. 677/16. Sk. 677/15. Sk. 672/5. Sk. 677/14. Sk. 672/27. Sk. 672/26. Sk. 672/24. Sk. 672/23. Sk. 672/18. Sk. 672/10. Sk. 672. Sk. 672/39. Sk. 672/29. Sk. 672/34. Sk. 672/35. Sk. 672/37. Sk. 672/38. Sk. 672/30. Sk. 677/1. Sk. 672/9. Sk. 672/8. Sk. 672/7. Sk. 672/25 689/13. Sk. )

Kesinti ID : 3479293

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BUCA / İZMİR

Adatepe ( 47. Sk. Başarı Cd. 40. Sk. 34. Sk. )

Yaylacık ( Başarı 44/1. Sk. )

Kesinti ID : 3479420

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KARŞIYAKA / İZMİR

Donanmacı ( Ulvi Başman Sk. Osman Bey Park İçi Yolu Kemal Paşa Cd. Hüseyin Çağlayan Sk. YALI 1727. Sk. 1726. Sk. 1721. Sk. )

Kesinti ID : 3479423

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KARŞIYAKA / İZMİR

Aksoy ( Hasan Tahsin Abakan Sk. YALI 1747. Sk. 1746. Sk. 1748. Sk. 1750. Sk. YALI Park İçi Yolu Karşıyaka Yelken Tesisi )

Kesinti ID : 3479894

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BAYINDIR / İZMİR

Sadıkpaşa ( BİRİNCİ MALAL KİREMİT OCAĞI KIRKAĞAÇLI İSTASYON ALTI Ambar Pınarı Küme Evleri Dutlu Kuyu Küme Evleri MERKEZ İSTASYON Soğukpınar Küme Evleri )

Fatih ( BİRİNCİ MALAL KİREMİT OCAĞI İSTASYON ALTI Gencer Küme Evleri MERKEZ İSTASYON İkinci Çayiçi Küme Evleri SOĞUK PINAR )

Demircilik ( YILDIRIM BEYAZIT MERKEZ İSTASYON )

Kesinti ID : 3479984

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KONAK / İZMİR

Kültür ( Talatpaşa Blv. Meksika Sk. Plevne Blv. 1383. Sk. 1387. Sk. BREZİLYA )

Kesinti ID : 3480050

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KONAK / İZMİR

Çınartepe ( 2637. Sk. 2639. Sk. 2640. Sk. 2641. Sk. 2643. Sk. 2624. Sk. 2623. Sk. 2622/1. Sk. 2622. Sk. 2632. Sk. 2633. Sk. 2630. Sk. 2635. Sk. 2634. Sk. 2638. Sk. 2645. Sk. 2647/1. Sk. 2648. Sk. Dicle Cd. 2629. Sk. 2631. Sk. 2636. Sk. 2628. Sk. 2627. Sk. )

Kesinti ID : 3480131

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BUCA / İZMİR

29 Ekim ( 2213. Sk. 2215. Sk. 2220. Sk. 2231. Sk. 2242. Sk. 2224 Atatürk Cd. 2246 Sk. 2202. Sk. 2205. Sk. )

Kesinti ID : 3480137

Saat : 2:00 - 2:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KARABAĞLAR / İZMİR

Bahçelievler ( 506. Sk. İnönü Cd. 326. Sk. 327. Sk. 355. Sk. 490. Sk. )

Kesinti ID : 3480139

Saat : 1:00 - 1:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KONAK / İZMİR

Aziziye ( 713. Sk. 711. Sk. 709. Sk. 715. Sk. 721. Sk. 724. Sk. 727. Sk. 729. Sk. 729/1. Sk. 729/2. Sk. 729/3. Sk. 729/4. Sk. 731. Sk. Rakım Elkutlu 720. Sk. 719. Sk. 718. Sk. 717. Sk. 716. Sk. 714. Sk. )

Kadifekale ( RAKIM ELKUTLU )

Duatepe ( 631. Sk. 630. Sk. 629. Sk. 628. Sk. 627. Sk. 626. Sk. 625. Sk. 624. Sk. 623. Sk. 622. Sk. 621. Sk. 620. Sk. 619. Sk. 618. Sk. 617. Sk. 616. Sk. 607. Sk. 605. Sk. 604. Sk. 602. Sk. 601. Sk. 574/4. Sk. 574. Sk. 565. Sk. )

Tınaztepe ( 574. Sk. 636. Sk. 638. Sk. 639. Sk. 640. Sk. 648. Sk. 649. Sk. 565. Sk. )

Çimentepe ( 598. Sk. 599. Sk. 600. Sk. 601. Sk. 602. Sk. 603. Sk. 604. Sk. 606. Sk. 608. Sk. 609. Sk. 632. Sk. 565. Sk. 565/1. Sk. 572. Sk. 574. Sk. 586. Sk. 595. Sk. 596. Sk. )

Dolaplıkuyu ( 741. Sk. RAKIM ELKUTLU Hacı Ali Efendi Cd. )

Altay ( RAKIM ELKUTLU )

1. Kadriye ( 797/1. Sk. 797. Sk. 738. Sk. 739. Sk. 795. Sk. 795/1. Sk. 697/5. Sk. 697/3. Sk. 697. Sk. 696. Sk. 629. Sk. 628. Sk. 607. Sk. 796. Sk. 734. Sk. 733. Sk. 732/9. Sk. 732/4. Sk. 732/10. Sk. 724. Sk. 717. Sk. 716. Sk. 715/7. Sk. 715. Sk. 713. Sk. 712. Sk. 711. Sk. 709. Sk. 708. Sk. 707. Sk. 706. Sk. 705. Sk. 704. Sk. 703. Sk. 702. Sk. 701/2. Sk. 701/1. Sk. 701. Sk. 697/9. Sk. )

Kocatepe ( 565. Sk. 574. Sk. )

Selçuk ( 574. Sk. 574/5. Sk. 624. Sk. 636. Sk. 647. Sk. 648. Sk. 650. Sk. 651. Sk. 661. Sk. 662. Sk. 663. Sk. 664. Sk. 665. Sk. 666. Sk. RAKIM ELKUTLU Rakım Erkutlu Cd. 3. Çk. )

Kesinti ID : 3480536

Saat : 10:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KEMALPAŞA / İZMİR

Atatürk ( 52. Sk. Orman 2. Çıkmazı Orman 2. Çk. Orman 1. Çıkmazı Orman 1. Çk. Merdivenli Kızılçam Sk. Kızılçam Orman 3. Çk. Orman Yolu Sk. Tepe Evler Tepeevler 1. Çk. Tepeevler 1.Çıkmazı Tepeevler Yolu Tepeevler Yolu Sk. Çam Sk. Kozludere KAPAKLIPINAR Karaçam Sk. Karaçam Kapaklıpınar Küme Yolu Kapaklıpınar Güz Sk. Eylül Dr. Fikret Baycan Cd. Dr. Fikret Baycan Dr. F. Baycan Doktorlar Sk. Dağevi 9 EYLÜL 8 Eylül Cd. 8 Eylül 2.Çıkmazı 8 Eylül 1.Çıkmazı 68. Sk. 67/1. Sk. 67. Sk. 66/1. Sk. 66. Sk. 65. Sk. 63. Sk. 62/1. Sk. 61. Sk. 59. Sk. 58. Sk. 57. Sk. 55/1. Sk. 55. Sk. 54/1. Sk. 54. Sk. 53/1. Sk. 53. Sk. 21.Oca. Sk. 09.Eyl Sk. 09.Eyl Cd. 08.Eyl Sk. 51. Sk. 50. Sk. 49. Sk. 47/1. Sk. 47. Sk. 46. Sk. 45. Sk. )

Sekiz Eylül ( 71. Sk. 72. Sk. 73. Sk. 74. Sk. 74/1 Sk. 75. Sk. 8 Eylül Cd. 84. Sk. Şehit Er Günay Sarı Cd. )

Çınarköy ( EŞREFİ RUMİ 8 Eylül Cd. )

Kesinti ID : 3480579

Saat : 9:30 - 17:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÖDEMİŞ / İZMİR

Gölcük ( ŞİMŞEK A.SABAHATTİN ŞENOCAK BENGİSU MAVİGÖL MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU KARAKAYA BAŞAKIN tilkili sokak mavigöl cad. site-3 sk MAVİGÖL ada sk SARAÇOĞLU CAD. şehit gürol madan cad Çinardibi Mavigöl Kaymak Sk. Demirel isimsiz eren dede karakaş HACI KÖSE SOK Çavdar Mavigöl Caddesi Yücel öncü sk BÜYÜKOLUK SOK BENGİSU 1. ÇIKMAZI İLKBAHAR örselli sk. mustafa kemal ATATÜRK CAD. BENGİSU )

Tekke ( bayırlı boğaz TEKKE BOĞAZ boğaz küme evleri BOĞAZ KÜME EVLER gölcük boğaz çepeller mevkii )

Kesinti ID : 3480580

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÖDEMİŞ / İZMİR

Bozdağ ( Ödemiş Salihli Yolu )

Kesinti ID : 3480582

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÖDEMİŞ / İZMİR

Tekke ( Ödemiş Salihli Yolu )

Bozdağ ( Ödemiş Salihli Yolu )

Kesinti ID : 3480585

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÖDEMİŞ / İZMİR

Yusufdere ( Yusufdere Küme Evleri )

Kayaköy

Lütuflar

Sekiköy

Kesinti ID : 3480586

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÖDEMİŞ / İZMİR

Kızılca ( Kızılca Köyü İç Yolu )

Bülbüller ( Bülbüller Köyü İç Yolu Bülbüller Yolu )

Kerpiçlik ( Kerpiçlik Köyü İç Yolu değirmen mevkii )

Suçıktı

Veliler ( veliler Veliler Köyü İç Yolu veliler küme evleri veliler küme evler velier mevkii veliler mevkii süleymanlar )

Süleymanlar ( Süleymanlar Köyü İç Yolu )

Kesinti ID : 3480587

Saat : 10:00 - 18:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÖDEMİŞ / İZMİR

Birgi ( HACIOSMAN TAŞPAZAR İMAMI BİRGİVİ SOKAK BEYZADE SOKAK 18 evler sokak santral küme evler sınne GAZİATATÜRK CAD BERRAK 1. Spor Sk. 18 Evler Sitesi İçi Yolu 18 Evler Sk. 2. Spor Sk. Akmescit Sk. Belediye Sk. Birgi Yolu Börekçi Sk. ULUSELVİ SK. Demir Baba Cd. Dere Sk. Dumlupınar Sk. Fatih Mehmet Bey Cd. Gedik Minare Sk. Hacı Abdullah Efendi Sk. Hacı Osman Sk. Hacıguz Sk. Hıdırbey Sk. Karaoğlu Sk. Kaya Sk. Kazım Dirik Sk. Kenar Sk. DERVİŞAĞA Kurtgazi Cd. Kızılmescit Sk. Meydanbaşı Sk. Muhittin Efendi Sk. Okul Sk. Park Sk. Saraçlar Sk. Ufuk Sk. Umurbey Cd. Yarbaşı Sk. Çakırağa Sk. Çarşı 2. Sk. Üskesler Küme Evleri Sk. İmam Birgivi Sk. İmamı Birgivi Sk. İnönü Sk. ARİF ÇELEBİ ÇÖREKBABA İRİMAĞZII ALLAME çay Şehit Gürol Madan Cd. İsabey Sk. )

Hacıhasan

Kesinti ID : 3480591

Saat : 10:00 - 18:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÖDEMİŞ / İZMİR

Üçkonak ( ÜÇKONAK zeytinucu ZEYTİNUCU KÜME EVLER ZEYTİNUCU KÜME EVLER üçkonak mah zeytinucu küme evler baklalık zeytinucu küme evler üçkonak küme evleri Üçkonak Köyü İç Yolu )

Birgi ( İRİMAĞZII TAŞPAZAR ÇÖREKBABA BİRGİ İRİMAĞZI KÜME EVLER kuduzkırı mevkii İRİMAĞZI KÜME EVLER )

Bucak ( karayiğit BUCAK BUCAK MAH KARAYİĞT KÜME EVLER Bucak Köyü İç Yolu )

Cevizalan ( Cevizalanı Köyü İç Yolu )

Kutlubeyler ( Kutlubeyler Köyü İç Yolu )

Gerçekli ( ÇÖREKBABA gerçekli yolıu topçukuyu küme evleri )

Kesinti ID : 3480652

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KARABAĞLAR / İZMİR

Abdi İpekçi ( 3698. Sk. 3697. Sk. 3692. Sk. 3690. Sk. 3689. Sk. 3687. Sk. 3686. Sk. 3720. Sk. 3713. Sk. 3712. Sk. 3711. Sk. 3709. Sk. 4951. Sk. 4240. Sk. 3706. Sk. 3705. Sk. 3704. Sk. 3703. Sk. 3702. Sk. 3701. Sk. 3700. Sk. 3699. Sk. )

Kesinti ID : 3480653

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

GAZİEMİR / İZMİR

Dokuz Eylül ( Süleyman Sert Sk. Menekşe Sk. )

Kesinti ID : 3480658

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

URLA / İZMİR

Torasan ( 595 590 592 KEMAL ERTAN 597. Sk. 595. Sk. 591. Sk. 589. Sk. 564. Sk. 593 566 594 )

Kesinti ID : 3480663

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

URLA / İZMİR

Torasan ( 554. Sk. 551 543. Sk. KEMAL ERTAN 585. Sk. )

Kesinti ID : 3480681

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KİRAZ / İZMİR

Doğancılar ( KAYADİBİ Kocahasanlar KAYADİBİ KAYADİBİ KAYADİBİ )

Kesinti ID : 3480699

Saat : 10:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

FOÇA / İZMİR

Kazım Dirik ( 7/3 469 477/1 10/5. Sk. 461 Sk. 462 Sk. 463 Sk. 477 7/3 460. Sk. 465 464 479 475 476 475/1 474 473 460/1 460 460/2 )

Hacıveli

Kemal Atatürk

Kesinti ID : 3480710

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BERGAMA / İZMİR

Fevzipaşa ( Kızılırmak Cd. Fevzi Paşa Cd. 1. Sanayi 5. Sk. 1. Sanayi Cd. 1. Sanayi Sitesi 6. Sk. )

Kesinti ID : 3480713

Saat : 12:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BERGAMA / İZMİR

Fevzipaşa ( 1. Sanayi 2. Sk. Kızılırmak Cd. Bergama 1. Sanayi Sitesi 1. Sanayi Cd. 1. Sanayi 1. Sk. )

Kesinti ID : 3480715

Saat : 15:00 - 18:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BERGAMA / İZMİR

Fevzipaşa ( Kızılırmak Cd. 1. Sanayi Cd. Irmak Sk. Fevzi Paşa Cd. )

İslamsaray

Kesinti ID : 3480718

Saat : 10:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

FOÇA / İZMİR

İsmetpaşa ( 247. Sk. 249. Sk. 248. Sk. 239. Sk. 243. Sk. MERSİNAKİ 274. Sk. 272. Sk. 251. Sk. )

Kesinti ID : 3480726

Saat : 15:00 - 18:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BERGAMA / İZMİR

Maltepe ( Tevfik Fikret Sk. Kaymakam Kemal Bey Cd. Şehit Cevdet Bulut Sk. Ömer Seyfettin Sk. Taşpınar Sk. Münir Nurettin Sk. Maltepe 11. Sk. BÖBLİNGEN )

Ertuğrul ( CUMHURİYET Kaymakam Kemal Bey Cd. BÖBLİNGEN )

Kesinti ID : 3480737

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

FOÇA / İZMİR

Kozbeyli ( KOZBEYLİ KÜME EVLER KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi )

Kesinti ID : 3480738

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

FOÇA / İZMİR

Kozbeyli ( KOZBEYLİ KÜME EVLERİ KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ Kozbeyli Küme Evleri Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi KOZBEYLİ KÜME EVLERİ )

Kesinti ID : 3480840

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

FOÇA / İZMİR

Yenibağarası ( Killik M. Yolu Kümesi Sk. 1015. Sk. 1014. Sk. 1013. Sk. 1012. Sk. 1003 1002. Sk. 1001. Sk. YENİ FOÇA 1002/1 )

Kesinti ID : 3480847

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BERGAMA / İZMİR

Fatih ( Sabuncu Yolu ANAFARTALAR )

Vatandaşların dikkatine

Kesinti saatlerinde elektrikli cihazların kapalı tutulması ve planlı bakım çalışmaları süresince tedbir alınması öneriliyor.