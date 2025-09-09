İzmir’de üniversite öğrencileri, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasını protesto etti. Yürüyüşte “Kurtuluş sokakta, sandıkta değil” sloganı öne çıktı.

İzmir’de üniversite öğrencilerinden kayyum protestosu

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanması, İzmir’de de protesto edildi. Üniversite öğrencileri, Alsancak Gar önünde toplanarak CHP İzmir İl Başkanlığı’na yürüdü. Eylem, Kültürpark Lozan Kapısı önünde yapılan basın açıklamasıyla sona erdi.

Öğrencilerden sert açıklamalar

Üniversite Öğrenci Kolektifi adına okunan açıklamada, iktidarın baskı politikaları ve kayyum uygulamaları eleştirildi. Açıklamada, “Demokratik seçim umudu kalmadı, çözüm devrim” ifadesi dikkat çekti.

Basın açıklamasında, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın ablukaya alınması, polis müdahaleleri ve gözaltılara değinilerek “AK Parti iktidarının baskı ve zorbalıktan başka çaresi kalmadığı” savunuldu.

“Kurtuluş sokakta, sandıkta değil”

Açıklamada, üniversite gençliğinin işsizlik, yoksulluk ve geleceksizlikle mücadele ettiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

Öğrenciler, haklarını geri alana kadar mücadele edeceklerini vurguladı.

Kaynak: ANKA