İzmir’de motosikletli polis timleri, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ.’yi durdurdu. Zanlı, uyuşturucu ve tutuklunun kaçması suçlarından arandığı ortaya çıktı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar), kent genelinde gece denetimi gerçekleştirdi. Uygulama sırasında şüpheli K.İ., polis ekipleri tarafından durduruldu ve kimlik sorgulaması yapıldı.

Zanlının Suçları Ortaya Çıktı

Yapılan incelemede K.İ.’nin, 'Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması' ile 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti' suçlarından arandığı ve toplamda 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Polis ekipleri zanlıyı gözaltına alarak işlemleri başlattı.

Adli Süreç Başladı

Gözaltına alınan K.İ., işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Zanlının yasal süreci, adli makamlar tarafından yürütülmeye devam ediyor.