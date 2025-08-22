Bunlar da ilginizi çekebilir

YÜREĞİMİZİ TEK BİR HEDEFTE KENETLEDİK: İKTİDAR OLMAK

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, “Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Operasyon kapsamında 1 ruhsatsız tabanca ve 1 maske ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Dosya, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne devredildi. İstihbarat Şube ile birlikte yürütülen soruşturmada olayların olası örgütsel boyutu incelendi ve bağlantılar netleştirildi.

Urla’daki yağmaya teşebbüsün ardından aynı iş yerinin kurşunlanması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kaçmaya çalışan şüphelilerden ilki kısa sürede yakalanırken, diğerleri Karabağlar İlçe Emniyet ve Asayiş Şube ekiplerinin kovalamacası sonucu gözaltına alındı.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube, Asayiş Şube ve Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, müşterek yürüttükleri operasyonla olayları kısa sürede aydınlattı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.