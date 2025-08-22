İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube, Asayiş Şube ve Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, müşterek yürüttükleri operasyonla olayları kısa sürede aydınlattı.
Kaçan şüpheliler yakalandı
Urla’daki yağmaya teşebbüsün ardından aynı iş yerinin kurşunlanması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kaçmaya çalışan şüphelilerden ilki kısa sürede yakalanırken, diğerleri Karabağlar İlçe Emniyet ve Asayiş Şube ekiplerinin kovalamacası sonucu gözaltına alındı.
Soruşturma ve örgütsel bağlantılar belirlendi
Dosya, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne devredildi. İstihbarat Şube ile birlikte yürütülen soruşturmada olayların olası örgütsel boyutu incelendi ve bağlantılar netleştirildi.
Operasyon kapsamında 1 ruhsatsız tabanca ve 1 maske ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, “Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecektir” ifadelerine yer verildi.