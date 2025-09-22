Borsa İstanbul’da bazı hisseler, kısa vadeli 5 günlük ortalamalarını aşağı yönlü kırarak zayıf bir tablo çiziyor. Bu durum, yatırımcıların temkinli duruşunu güçlendirirken satış baskısının arttığına işaret ediyor.

Teknik göstergeler ve satış baskısı

Son günlerde piyasadaki dalgalanmalarla birlikte bazı hisselerde teknik zayıflamanın işaretleri belirdi. 5 günlük hareketli ortalamanın aşağı yönlü kırılması, kısa vadeli düşüş sinyali olarak yorumlanıyor. Bazı hisselerde MACD göstergesi de sat sinyali vererek düşüş trendini destekliyor.

Öne çıkan hisseler

Aşağıdaki hisseler 5 günlük ortalamalarını aşağı kesti ve zayıf görünüm sergiliyor:

Akçansa (#AKCNS)

Anel Elektrik (#ANELE) – MACD sat sinyali, düşüş trendi

Ata GMYO (#ATAGY)

1000 Yatırımlar Holding (#BINHO)

Bilici Yatırım (#BLCYT)

Doğan Burda (#DOBUR)

DO-CO (#DOCO)

Doğan Holding (#DOHOL)

Egeyapı Avrupa GMYO (#EGEGY)

Formet Metal (#FORMT)

Gündoğdu Gıda (#GUNDG)

Hitit Bilgisayar (#HTTBT)

Hürriyet Gzt. (#HURGZ) – MACD sat, düşüş trendi

İş Girişim (#ISGSY)

Lydia Yeşil Enerji (#LYDYE)

Marmaris Altınyunus (#MAALT)

Makina Takım (#MAKTK)

Menderes Tekstil (#MNDRS)

MLP Sağlık (#MPARK)

Niğbaş Niğde Beton (#NIBAS)

Naturelgaz (#NTGAZ)

Oba Makarnacılık (#OBAMS) Fenerbahçe hisseleri seçim sonrası düştü, Koç Holding hisseleri yükseldi İçeriği Görüntüle

Özak GMYO (#OZKGY)

Plastikkart (#PKART)

Saray Matbaacılık (#SAMAT) – MACD sat

Şekerbank (#SKBNK)

Skylap Finansal Teknolojiler (#SKYLP)

Torunlar GMYO (#TRGYO)

Ulusal Faktoring (#ULUFA)

Ziraat GMYO (#ZRGYO) – Son 1 haftalık dip seviyesi

Analist yorumu

Uzmanlar, 5 günlük ortalamaların kırılmasıyla satış baskısının kısa vadede arttığını belirtiyor. MACD ve diğer teknik göstergeler, bu hisselerde düşüş trendinin güçlendiğini işaret ediyor. Yatırımcılar, bu tabloda temkinli duruşunu sürdürerek riskten kaçınmayı tercih ediyor.

Not: Yatırım tavsiyesi değildir