İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen “102’nci Yıl 102 Mil Cumhuriyet Kupası Yat Yarışı” İzmir Körfezi’nde start aldı. Başkan Dr. Cemil Tugay, Bergama Vapuru’ndan yarışmacılara seslenerek bayramlarını kutladı.

Yarışın startı Konak İskelesi’nden verildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, Bergama Vapuru ile yarışı denizden takip etti. Başkan Tugay’a İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin, İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Işıkhan Güler ve Genel Müdür Gökhan Marım eşlik etti.

Başkan Tugay, telsizle yarışçılara seslenerek, “Ortaya çıkardığınız bu güzellik için hepinize teşekkür ederim. Önümüzdeki yıllarda bu etkinlik çok daha görkemli olacak” dedi. Yarışçılar da teşekkürlerini iletti.

Yedi kategoride 20 teknenin mücadele ettiği yarışın ilk etabı 25 Ekim’de Çeşme’den başladı. İkinci etap ise Körfez içi olarak tanımlanan Konak, Bayraklı ve Çiğli güzergahında yapıldı. Tekne kortejleri, İzmir Marina’dan Göztepe, Karantina ve Konak rotasını izleyerek halkı selamladı.

İki etap sonunda yarışçılar toplam 102 millik mesafe kat edecek. Etkinlik renkli görüntülere sahne olurken, organizasyon Türkiye Yelken Federasyonu ve Ege Açık Yat Kulübü iş birliği ile gerçekleşti.