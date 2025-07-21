İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, "Görevi yaptırmamak için direnme", "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma, taşıma, bulundurma" ve "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından toplam 11 yıl 1 ay 22 gün hapis cezası ile aranan D.T., gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan D.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilerek cezaevine gönderildi.