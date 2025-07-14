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Edinilen bilgiye göre, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak" suçundan 11 yıl 2 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Ç polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İzmir’de "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak" suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

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