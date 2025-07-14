İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) İZSU Genel Müdürlüğü, olası afetlere karşı hazırlıklarını güçlendirmek amacıyla “Afet ve Acil Durum Yönetim Birimi”ni hayata geçirdi. 85 kişiden oluşan İZSU ekibi bir yıl boyunca farklı afet senaryoları kapsamında eğitim alarak olası bir afet durumunda acil durum ekiplerine destek sağlayacak.

İZSU Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Gülbin Akkiraz, afetlerde hizmetin aksamaması için profesyonel bir ekip kurduklarını vurgulayarak, 85 kişilik arama kurtarma ekibi oluşturduklarını söyledi. AFAD’a akreditasyon başvurusu yaptıklarını belirten Akkiraz, “İZSU, afet yönetimi kapsamında da çalışmalarına yön verdi. 85 kişilik bir arama kurtarma ekibi oluşturduk. İlk olarak AFAD’a hafif seviyede arama kurtarma ekibi olarak akredite olmak üzere başvurumuzu yaptık” dedi.

Akreditasyona yönelik eğitimlerimiz ilerleyen aylarda devam edecek. Ayrıca 18 kişilik bir gruba İzBB İtfaiye Dairesi Başkanlığımızdan yangınlara müdahale kapsamında bir eğitim de aldırdık” dedi.

Afetlerde hizmet sürekliliğini sağlayacak profesyonel bir ekip kurduklarının altını önemle çizen İZSU Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Gülbin Akkiraz, “85 kişilik bir arama kurtarma ekibi oluşturduk. İlk olarak AFAD’a hafif seviyede arama kurtarma ekibi olarak akredite olmak üzere başvurumuzu yaptık. Bu kapsamda AFAD’a bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden ilk eğitimimiz olan ‘Enkazda Arama ve Kurtarma Temel Eğitimini’ aldık. Akreditasyona yönelik eğitimlerimiz ilerleyen aylarda devam edecek. Ayrıca 18 kişilik bir gruba İzBB İtfaiye Dairesi Başkanlığımızdan yangınlara müdahale kapsamında bir eğitim de aldırdık” ifadelerini kullandı.

Gülbin Akkiraz eğitimlerin sadece kısa vadeli bir süreç olmadığını belirterek, “Eğitimlerimiz yıl boyunca yoğun bir şekilde devam edecek. Türkiye bir deprem ülkesi. İzmir'de de maalesef can kayıplı bir deprem yaşadık. Her sene orman yangınlarıyla savaşıyoruz. İZSU olarak risk çalışmaları yaparak altyapımızı daha da güçlendirmek, afet ve acil durumlarda oluşabilecek karmaşanın önüne geçmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

Profesyonel müdahale hedefleniyor

Yeni birimin sadece müdahale değil, kurumsal dayanıklılığı da artıracağını belirten Akkiraz, şunları söyledi:

“Tüm afetlere karşı dirençli bir kurum kimliği ortaya koymak istedik. Teorinin yanında pratiğimizi de geliştirerek sahada yeni kurulan birimimizle daha profesyonel olmayı hedefliyoruz Eğitimler sırasında ekiplerimizin görevlerini belirleyeceğiz. Kim hangi alanda uzmanlaşacak hangi yeteneğe sahipse, o şekilde görev dağılımı oluşturulacak. Eğitim ve tatbikatlarla 85 kişilik uzman kadromuz, her türlü senaryoya karşı hazır hâle gelecek”

Kritik görevler üstlenecekler

İZSU Afet ve Acil Durum Yönetim Birimi afet ve acil durumlarda su altyapısındaki hasarları hızlıca tespit etmek, geçici çözümler üretmek, halka güvenli bilgi akışı sağlamak üzere 85 kişilik ekip ile farklı afet senaryolarına karşı daha hazır hâle gelecek.

Tüm bu çalışmalar AFAD, İBB AKOM ve İBB İtfaiye Dairesi Başkanlıklarıyla koordineli şekilde gerçekleşecek.