İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Dünya Bankası’ndan sağlanan 110 milyon Euro'luk finansmanla yürütülen altyapı projelerinin üçüncüsünü kamuoyuna tanıttı. Konak ve Karabağlar ilçelerinde hayata geçirilecek proje, taşkınlara dirençli kentsel altyapı ve Körfez’in temizliği hedefiyle dikkat çekiyor.

Altyapı projeleri yurttaşlara anlatıldı

İZSU’nun Konak ve Karabağlar’daki altyapıyı güçlendirecek yatırımı, Karabağlar Belediyesi Mobilya Akademisi'nde düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Bölge sakinlerine, inşaat sürecinin çevresel ve sosyal etkileri aktarıldı. Toplantıda yurttaşların soruları da yanıtlandı.

Üçüncü proje: Konak ve Karabağlar'da dev yatırım

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, üçüncü projenin Konak ve Karabağlar ilçelerini kapsadığını belirtti. Erdoğan, “Uzun ve meşakkatli sürecin son safhasındayız. Bu projeler tamamlandığında hem taşkınlara karşı dayanıklı altyapı oluşturacağız hem de Körfez’in temizlenmesine katkı sağlayacağız” dedi.

Hangi mahallelerde uygulanacak?

Proje kapsamında;

Konak’ta: Bahçelievler, Bahar

Karabağlar’da: Akın Simavi, Atilla, Çimentepe, Duatepe, Güneşli, Kemal Reis, Kılıç Reis, Murat Reis, Piri Reis, Mithatpaşa, Zafertepe, 1. Kadriye, 2. Kadriye mahallelerinde

toplam 29 kilometre atık su ve 29 kilometre yağmur suyu hattı ayrıştırması yapılacak. Ayrıca, 7 bin 400 metreküp kapasiteli yağmur suyu geciktirme deposu inşa edilecek.

110 milyon Euro'luk 3 aşamalı altyapı planı

Dünya Bankası destekli ve İlbank AŞ. yürütücülüğündeki Türkiye Deprem, Sel ve Orman Yangınları Acil İmar Projesi (TEWFER) kapsamında;

1. Proje: Konak Umurbey, Halkapınar, Mersinli, Çınarlı ile Bayraklı Adalet Mahallesi’nde 2.4 km yağmur suyu, 6.6 km atık su hattı

2. Proje: Konak Ege Mahallesi ile Alsancak Limanı bölgesinde 8.5 km yağmur suyu, 8 km kanalizasyon hattı

3. Proje: Konak ve Karabağlar'da 58 km altyapı hattı ve 7.400 m³’lük depo

Yatırımlarla iklim değişikliği ve su taşkınlarına karşı dirençli altyapı oluşturulması hedefleniyor.