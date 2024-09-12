İzmir'de bugün(12 Eylül Perşembe) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 12 Eylül'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 12 Eylül Perşembe günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

EDIKLI ECZANESİ - ALİAĞA

KURTULUS MAH. FEVZIPASA CAD. NO:120/A ALIAGA-IZMIR

02326170998

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ALSANCAK PARK ECZANESİ - ALSANCAK

KONAK İLÇESİ KÜLTÜR MAH.ŞEVKET ÖZÇELİK SOK. NO:16/A ALSANCAK-İZMİR

KIRMIZI KEDİ KİTAP EVİ YANI

02324219197

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İLAYDA ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

İSMET KAPTAN MAH. ŞAİR EŞREF BULVARI NO:22/H

02324413105

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ESRA BAY ECZANESİ - ALTINDAĞ

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

SERİNTEPE MH. 4304 SK. NO:27/1A

KANDERE SAĞLIK OCAĞI YANI,YUNUS EMRE İLKOKULU KARŞISITEL: 0553 788 58 52

02324585852

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ATAKENT ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ATATÜRK MAH.858 SOK.NO.32/B

ATATÜRK MAHALLESİ KAPALI PAZAR YERİ BİM YANI PTT KARŞISI

02323886042

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GÜVEN ECZANESİ - AYRANCILAR

AYRANCILAR MAH. İZMİR AYDIN CAD. B BLOK NO:118/1A(MEDİFAMA HASTANESİ YANI)

02325028485

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DERELI ECZANESİ - BALÇOVA

ONUR MAH.ATA CAD. NO:12/B

02322596697

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ÖZGÜN ECZANESİ - BASIN SİTESİ

177/5 SK. NO:23/A BASINSITESI

2322318103

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UMUT ECZANESİ - BAYINDIR

MITHATPASA MAH.PARK GEu00c7IDI CAD.NO:16/C BAYINDIR

02325813782

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SAPMAZ ECZANESİ - BAYRAKLI

ÇİÇEK MH. 2091 SK. NO:32/B

02323418441

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BENEK ECZANESİ - BERGAMA

SELÇUK MH. UZUNYOL CD.No:44/2

13 NO'LU SAĞLIK OCAĞI YANI

02326310321

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İNCİR ECZANESİ - BEYDAĞ

* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

ATATÜRK MAH. YUSUF DOĞAN CAD. NO:21

02325929810

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MELEK ECZANESİ - BORNOVA 1

KAZIMKARABEKIR CAD. NO:39

ATA DURAĞI GÜRMAR KARŞISI

2323882383

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MAKSİMUM ECZANESİ - BORNOVA 2

KAZIM DİRİK MAH. 364/1 SOK. NO:9/J

02329359371

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TÜLÜN ECZANESİ - BORNOVA 3

MANAVKUYU MAH. 275/2 SOK. A BLOK NO:12

02323435012

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DOĞANLAR ECZANESİ - BORNOVA 4

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

DOĞANLAR MAH. 1454/1 SOK. NO:1

02324781403

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SÜER ECZANESİ - BOZYAKA

SARIYER MH. COŞKUNKALE SK. NO:128/A

02322372075

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BUCA ECZANESİ - BUCA 1

VALİ RAHMİ BEY MAH. UĞUR MUMCU CAD. NO:2

02324200572

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BUCA YILDIZ ECZANESİ - BUCA 2

YILDIZ MAH. 206/5 SOK. NO:91/B

02324535025

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TEZAY ECZANESİ - ÇAMDİBİ

ÇINAR MH. 297 SK. NO:6/A

ATA SAĞLIK HASTANESİ KARŞISI STADYUM METRO ARKASI 2.SANAYİ SİTESİ GİRİŞİ

02324628236

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FATİH ECZANESİ - ÇANDARLI

ÇANDARLI MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:10/A

02326732676

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ÇEŞME ILICA ECZANESİ - ÇEŞME

ILICA MH. 5065 SK. NO:2/A

02327230011

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BEGÜL ECZANESİ - ÇİĞLİ

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

8791 SOKAK NO:9 BALATÇIK

02323762395

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ASLAN ECZANESİ - ÇİĞLİ

YENİ MAHALLE MH. 8764/5 SK. NO:22A

ÇİĞLİ BÖLGE EĞİTİM HASTANESİ ACİL KAPISI KARŞISI

02323290494

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EGEGÜL ECZANESİ - ÇİĞLİ

DERE CD. NO:12/A

ÇİĞLİ MERKEZ AKBANK YANI GÜZELTEPE DURAĞI

02323290061

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SEVGİ ECZANESİ - DİKİLİ

İSMET PAŞA MH.8 SK. NO:2/B

02326715353

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LOTUS ECZANESİ - ESKİ FOÇA

ATATÜRK MAH. 99 SOK. NO:26/A

02323302023

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DERYA ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ALİ FUAT CEBESOY MAH. ESKİİZMİR NO:528/1A

YIKIK CAMİİ KARŞISI

02322710606

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DOGANGIR ECZANESİ - EŞREFPAŞA

RAKIM ERKUTLU CAD.NO.3/A ESREFPASA

02322628503

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TIJEN ECZANESİ - EVKA 1

* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

UFUK MAH.ÇAKMAK CAD.NOI:196 ISÇI EVLERI BUCA-IZMIR

İŞÇİEVLERİ UFUK KARAKOL YANI

02324267767

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DAMLA ECZANESİ - GAZİEMİR

IRMAK MAH. 29. SOK. NO:1/2A

MEYDAN KAHVESİNİN ARKASINDA NAZMİYE ESEN SEMT POLİKİLİNİĞİ YANI

02322520650

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GÜLSEN ECZANESİ - GEDİZ

* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

FIRAT MH. 287/3 SOK. NO11/B

02322756081

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EZGI DENIZ ECZANESİ - GÜLTEPE

* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

GAZI CAD. NO:126/1A-B GÜLTEPE

GÜLTEPE KARAKOL ÜSTÜ

02324597954

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OZAN ECZANESİ - ÖZDERE

ATATÜRK BLV.NO.199/A

02327974535

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YASAROGLU ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

1847/27 SOK. NO:9/A

POSTACILAR GERBAY S.O.KARŞISI

02323633904

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GÜLHAYAT ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

KAHRAMANDERE MAH. ŞEHİT KEMAL CAD. NO:140 GÜZELBAHÇE

02322346479

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EYLÜL ECZANESİ - HATAY

INÖNÜ CAD. NO:595/F

AMERİKAN KOLEJİ KARŞISI

2322460769

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AİLE ECZANESİ - İNCİRALTI

KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:285/1A

02322590208

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RÜYA ECZANESİ - KARABAĞLAR

UGUR MUMCU MAH 4171 SK NO:5/B KARABAGLAR IZMIR

YENİ BOZYAKA KAPALI PAZARYERİ ÇAPRAZI İKİ ŞOK MARKET ARASI

2322373756

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YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN

02327312403

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MURATCAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

ALAYBEY MH. YALI CD. NO.56/A

02323812933

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EPİR ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

ATATÜRK BULVARI NO:3/B

ZÜBEYDE HANIM TIP MERKEZİ YANI ATATÜRK BULVARI

02323671666

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ÇAĞLAR ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

YALI MH. 6418 SK. NO:131/B

02323371452

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KUŞDEMİR ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

İMBATLI MAH. 6076/3 SOK. NO:3/A

MEDİCAL POİNT HASTANESİ YANI

02325044616

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YENİ YILDIZ ECZANESİ - KEMALPAŞA

SEKİZ EYLÜL MH. KIROVASI KÜME EVLERİ NO:81/A

DEVLET HAST. YANI

02328787766

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TOKER ECZANESİ - KINIK

TÜRKCEDİT MAH. TURAN GÜNEŞ CAD. NO:2/B

02326871166

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BİR EYLÜL ECZANESİ - KİRAZ

ISTIKLAL MAH.SABIT ARLI CD. NO. 63/A

02325722697

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MENDERES ŞİFA ECZANESİ - MENDERES

KASIMPASA MAH. ATATÜRK CD. 75/B

02327821070

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POYRAZ ECZANESİ - MENEMEN

UGUR MUMCU MH.1249 SK.NO.9/A

02328324505

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ŞEN ECZANESİ - MENEMEN 2

* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

30 AĞUSTOS MAH. 4. CAD. NO:11/B

Perla Süpermarket Yanı

02329997395

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PAKALIN ECZANESİ - MİTHATPAŞA

GÖZTEPE MH.MITHATPASA CAD. NO:759/B VALIKONAGI KONAK

02322445777

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BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN

05307689698

2327378744

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ÇIGDEM ECZANESİ - NARLIDERE

ÇAMTEPE MAH.MITHATPASA CAD.NO:295/B NARLIDERE

SEMT POLİKLİNİĞİ YANI

2322385214

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VARDAR ECZANESİ - ÖDEMİŞ

SÜLEYMAN DEMIREL MH.EFE TOPLU KONUT NO:5/A

2325460586

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PAÇACI ECZANESİ - PINARBAŞI

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

GÜRPINAR MH.7056/1 SK. NO:29/A PINARBAŞI

02324790174

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EYLÜL ECZANESİ - SARNIÇ

* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ATATÜRK MAH. 1045/1 SOK. NO:7/A SARNIÇ

02322811718

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ERTEM ECZANESİ - SEFERİHİSAR

HIDIRLIK MH.İNÖNÜ CD. NO:1A

02327433311

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KALBIM ECZANESİ - SELÇUK

ATATÜRK MAH. 1013 SOKAK NO:4/C

PAZARYERİ KARŞISI , GARAJ DÜKKANLARI

02328920816

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POZİTİF ECZANESİ - ŞİRİNYER

VALİ RAHMİ BEY MAH. MENDERES CAD. NO:91/B

ESKİ BUCA CEZAEVİ KARŞISI

02324489656

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TIRE NILAY ECZANESİ - TİRE

YENI MAH.ATATÜRK CAD.NO:39

2325110312

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BAŞAK ECZANESİ - TORBALI

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

MURAT BEY MH. 3606 SK. NO:5 TORBALI

02328563635

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İNCEOĞLU ECZANESİ - TORBALI

ERTUĞRUL MAH. SADIK İLERİ BULVARI NO:36/A

02328561037

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HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI

* (22:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A

02327663005

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İNCİR ECZANESİ - URLA

TORASAN MH. 623 SK. NO:8/A

02327544592

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TEOS ECZANESİ - SIĞACIK

* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SIGACIK MAH. AKKUM CAD NO 35/A

02327457648

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TOPKAYA ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

* (23:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

MITHATPASA CAD. 118/B ISKELE

2327522673

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ÜÇYOL EMEL ECZANESİ - ÜÇYOL

BAHÇELIEVLER MAH.501 SOK.NO.5/A KARABAGLAR-IZMIR

BAHÇELİEVLER SO YANI

02324302770

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YAGMUR ECZANESİ - YENİ FOÇA

* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ATATÜRK MAH. IZMIR CAD. NO:87/D

2328148615

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YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR

05322000488

02326287143

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HALK ECZANESİ - YENİŞEHİR

GAZİLER CAD.1254 SOK.NO:2/AKAPILAR

GAZİLER CD. KAPILAR MEYDANI

02324849144

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MURAT ECZANESİ - YEŞİLYURT

* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

REİS MAH. 9097 SOK. NO:18/A YEŞİLYURT

02322511061

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