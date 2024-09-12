İzmir'de bugün(12 Eylül Perşembe) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 12 Eylül'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 12 Eylül Perşembe günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:
EDIKLI ECZANESİ - ALİAĞA
KURTULUS MAH. FEVZIPASA CAD. NO:120/A ALIAGA-IZMIR
02326170998
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ALSANCAK PARK ECZANESİ - ALSANCAK
KONAK İLÇESİ KÜLTÜR MAH.ŞEVKET ÖZÇELİK SOK. NO:16/A ALSANCAK-İZMİR
KIRMIZI KEDİ KİTAP EVİ YANI
02324219197
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
İLAYDA ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
İSMET KAPTAN MAH. ŞAİR EŞREF BULVARI NO:22/H
02324413105
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ESRA BAY ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
SERİNTEPE MH. 4304 SK. NO:27/1A
KANDERE SAĞLIK OCAĞI YANI,YUNUS EMRE İLKOKULU KARŞISITEL: 0553 788 58 52
02324585852
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ATAKENT ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH.858 SOK.NO.32/B
ATATÜRK MAHALLESİ KAPALI PAZAR YERİ BİM YANI PTT KARŞISI
02323886042
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
GÜVEN ECZANESİ - AYRANCILAR
AYRANCILAR MAH. İZMİR AYDIN CAD. B BLOK NO:118/1A(MEDİFAMA HASTANESİ YANI)
02325028485
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
DERELI ECZANESİ - BALÇOVA
ONUR MAH.ATA CAD. NO:12/B
02322596697
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ÖZGÜN ECZANESİ - BASIN SİTESİ
177/5 SK. NO:23/A BASINSITESI
2322318103
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
UMUT ECZANESİ - BAYINDIR
MITHATPASA MAH.PARK GEu00c7IDI CAD.NO:16/C BAYINDIR
02325813782
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
SAPMAZ ECZANESİ - BAYRAKLI
ÇİÇEK MH. 2091 SK. NO:32/B
02323418441
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
BENEK ECZANESİ - BERGAMA
SELÇUK MH. UZUNYOL CD.No:44/2
13 NO'LU SAĞLIK OCAĞI YANI
02326310321
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
İNCİR ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
ATATÜRK MAH. YUSUF DOĞAN CAD. NO:21
02325929810
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
MELEK ECZANESİ - BORNOVA 1
KAZIMKARABEKIR CAD. NO:39
ATA DURAĞI GÜRMAR KARŞISI
2323882383
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
MAKSİMUM ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIM DİRİK MAH. 364/1 SOK. NO:9/J
02329359371
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
TÜLÜN ECZANESİ - BORNOVA 3
MANAVKUYU MAH. 275/2 SOK. A BLOK NO:12
02323435012
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
DOĞANLAR ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
DOĞANLAR MAH. 1454/1 SOK. NO:1
02324781403
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
SÜER ECZANESİ - BOZYAKA
SARIYER MH. COŞKUNKALE SK. NO:128/A
02322372075
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
BUCA ECZANESİ - BUCA 1
VALİ RAHMİ BEY MAH. UĞUR MUMCU CAD. NO:2
02324200572
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
BUCA YILDIZ ECZANESİ - BUCA 2
YILDIZ MAH. 206/5 SOK. NO:91/B
02324535025
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
TEZAY ECZANESİ - ÇAMDİBİ
ÇINAR MH. 297 SK. NO:6/A
ATA SAĞLIK HASTANESİ KARŞISI STADYUM METRO ARKASI 2.SANAYİ SİTESİ GİRİŞİ
02324628236
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
FATİH ECZANESİ - ÇANDARLI
ÇANDARLI MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:10/A
02326732676
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ÇEŞME ILICA ECZANESİ - ÇEŞME
ILICA MH. 5065 SK. NO:2/A
02327230011
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
BEGÜL ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
8791 SOKAK NO:9 BALATÇIK
02323762395
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ASLAN ECZANESİ - ÇİĞLİ
YENİ MAHALLE MH. 8764/5 SK. NO:22A
ÇİĞLİ BÖLGE EĞİTİM HASTANESİ ACİL KAPISI KARŞISI
02323290494
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
EGEGÜL ECZANESİ - ÇİĞLİ
DERE CD. NO:12/A
ÇİĞLİ MERKEZ AKBANK YANI GÜZELTEPE DURAĞI
02323290061
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
SEVGİ ECZANESİ - DİKİLİ
İSMET PAŞA MH.8 SK. NO:2/B
02326715353
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
LOTUS ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. 99 SOK. NO:26/A
02323302023
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
DERYA ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ALİ FUAT CEBESOY MAH. ESKİİZMİR NO:528/1A
YIKIK CAMİİ KARŞISI
02322710606
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
DOGANGIR ECZANESİ - EŞREFPAŞA
RAKIM ERKUTLU CAD.NO.3/A ESREFPASA
02322628503
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
TIJEN ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
UFUK MAH.ÇAKMAK CAD.NOI:196 ISÇI EVLERI BUCA-IZMIR
İŞÇİEVLERİ UFUK KARAKOL YANI
02324267767
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
DAMLA ECZANESİ - GAZİEMİR
IRMAK MAH. 29. SOK. NO:1/2A
MEYDAN KAHVESİNİN ARKASINDA NAZMİYE ESEN SEMT POLİKİLİNİĞİ YANI
02322520650
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
GÜLSEN ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
FIRAT MH. 287/3 SOK. NO11/B
02322756081
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
EZGI DENIZ ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GAZI CAD. NO:126/1A-B GÜLTEPE
GÜLTEPE KARAKOL ÜSTÜ
02324597954
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
OZAN ECZANESİ - ÖZDERE
ATATÜRK BLV.NO.199/A
02327974535
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
YASAROGLU ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
1847/27 SOK. NO:9/A
POSTACILAR GERBAY S.O.KARŞISI
02323633904
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
GÜLHAYAT ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
KAHRAMANDERE MAH. ŞEHİT KEMAL CAD. NO:140 GÜZELBAHÇE
02322346479
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
EYLÜL ECZANESİ - HATAY
INÖNÜ CAD. NO:595/F
AMERİKAN KOLEJİ KARŞISI
2322460769
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
AİLE ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:285/1A
02322590208
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
RÜYA ECZANESİ - KARABAĞLAR
UGUR MUMCU MAH 4171 SK NO:5/B KARABAGLAR IZMIR
YENİ BOZYAKA KAPALI PAZARYERİ ÇAPRAZI İKİ ŞOK MARKET ARASI
2322373756
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
02327312403
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
MURATCAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
ALAYBEY MH. YALI CD. NO.56/A
02323812933
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
EPİR ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
ATATÜRK BULVARI NO:3/B
ZÜBEYDE HANIM TIP MERKEZİ YANI ATATÜRK BULVARI
02323671666
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ÇAĞLAR ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
YALI MH. 6418 SK. NO:131/B
02323371452
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
KUŞDEMİR ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
İMBATLI MAH. 6076/3 SOK. NO:3/A
MEDİCAL POİNT HASTANESİ YANI
02325044616
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
YENİ YILDIZ ECZANESİ - KEMALPAŞA
SEKİZ EYLÜL MH. KIROVASI KÜME EVLERİ NO:81/A
DEVLET HAST. YANI
02328787766
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
TOKER ECZANESİ - KINIK
TÜRKCEDİT MAH. TURAN GÜNEŞ CAD. NO:2/B
02326871166
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
BİR EYLÜL ECZANESİ - KİRAZ
ISTIKLAL MAH.SABIT ARLI CD. NO. 63/A
02325722697
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
MENDERES ŞİFA ECZANESİ - MENDERES
KASIMPASA MAH. ATATÜRK CD. 75/B
02327821070
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
POYRAZ ECZANESİ - MENEMEN
UGUR MUMCU MH.1249 SK.NO.9/A
02328324505
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ŞEN ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
30 AĞUSTOS MAH. 4. CAD. NO:11/B
Perla Süpermarket Yanı
02329997395
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
PAKALIN ECZANESİ - MİTHATPAŞA
GÖZTEPE MH.MITHATPASA CAD. NO:759/B VALIKONAGI KONAK
02322445777
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN
05307689698
2327378744
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ÇIGDEM ECZANESİ - NARLIDERE
ÇAMTEPE MAH.MITHATPASA CAD.NO:295/B NARLIDERE
SEMT POLİKLİNİĞİ YANI
2322385214
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
VARDAR ECZANESİ - ÖDEMİŞ
SÜLEYMAN DEMIREL MH.EFE TOPLU KONUT NO:5/A
2325460586
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
PAÇACI ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÜRPINAR MH.7056/1 SK. NO:29/A PINARBAŞI
02324790174
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
EYLÜL ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. 1045/1 SOK. NO:7/A SARNIÇ
02322811718
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ERTEM ECZANESİ - SEFERİHİSAR
HIDIRLIK MH.İNÖNÜ CD. NO:1A
02327433311
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
KALBIM ECZANESİ - SELÇUK
ATATÜRK MAH. 1013 SOKAK NO:4/C
PAZARYERİ KARŞISI , GARAJ DÜKKANLARI
02328920816
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
POZİTİF ECZANESİ - ŞİRİNYER
VALİ RAHMİ BEY MAH. MENDERES CAD. NO:91/B
ESKİ BUCA CEZAEVİ KARŞISI
02324489656
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
TIRE NILAY ECZANESİ - TİRE
YENI MAH.ATATÜRK CAD.NO:39
2325110312
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
BAŞAK ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MURAT BEY MH. 3606 SK. NO:5 TORBALI
02328563635
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
İNCEOĞLU ECZANESİ - TORBALI
ERTUĞRUL MAH. SADIK İLERİ BULVARI NO:36/A
02328561037
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A
02327663005
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
İNCİR ECZANESİ - URLA
TORASAN MH. 623 SK. NO:8/A
02327544592
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
TEOS ECZANESİ - SIĞACIK
* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIGACIK MAH. AKKUM CAD NO 35/A
02327457648
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
TOPKAYA ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE
* (23:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
MITHATPASA CAD. 118/B ISKELE
2327522673
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ÜÇYOL EMEL ECZANESİ - ÜÇYOL
BAHÇELIEVLER MAH.501 SOK.NO.5/A KARABAGLAR-IZMIR
BAHÇELİEVLER SO YANI
02324302770
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
YAGMUR ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MAH. IZMIR CAD. NO:87/D
2328148615
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR
05322000488
02326287143
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
HALK ECZANESİ - YENİŞEHİR
GAZİLER CAD.1254 SOK.NO:2/AKAPILAR
GAZİLER CD. KAPILAR MEYDANI
02324849144
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
MURAT ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
REİS MAH. 9097 SOK. NO:18/A YEŞİLYURT
02322511061
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
Ayrıntılı bilgi için tıklayın.