İzmir'de bugün(12 Eylül Perşembe) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 12 Eylül'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 12 Eylül Perşembe günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

EDIKLI ECZANESİ - ALİAĞA

 KURTULUS MAH. FEVZIPASA CAD. NO:120/A ALIAGA-IZMIR
 02326170998
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 ALSANCAK PARK ECZANESİ - ALSANCAK

 KONAK İLÇESİ KÜLTÜR MAH.ŞEVKET ÖZÇELİK SOK. NO:16/A ALSANCAK-İZMİR
 KIRMIZI KEDİ KİTAP EVİ YANI
 02324219197
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 İLAYDA ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 İSMET KAPTAN MAH. ŞAİR EŞREF BULVARI NO:22/H
 02324413105
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 ESRA BAY ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SERİNTEPE MH. 4304 SK. NO:27/1A
 KANDERE SAĞLIK OCAĞI YANI,YUNUS EMRE İLKOKULU KARŞISITEL: 0553 788 58 52
 02324585852
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 ATAKENT ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH.858 SOK.NO.32/B
 ATATÜRK MAHALLESİ KAPALI PAZAR YERİ BİM YANI PTT KARŞISI
 02323886042
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 GÜVEN ECZANESİ - AYRANCILAR

 AYRANCILAR MAH. İZMİR AYDIN CAD. B BLOK NO:118/1A(MEDİFAMA HASTANESİ YANI)
 02325028485
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 DERELI ECZANESİ - BALÇOVA

 ONUR MAH.ATA CAD. NO:12/B
 02322596697
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 ÖZGÜN ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 177/5 SK. NO:23/A BASINSITESI
 2322318103
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 UMUT ECZANESİ - BAYINDIR

 MITHATPASA MAH.PARK GEu00c7IDI CAD.NO:16/C BAYINDIR
 02325813782
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 SAPMAZ ECZANESİ - BAYRAKLI

 ÇİÇEK MH. 2091 SK. NO:32/B
 02323418441
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 BENEK ECZANESİ - BERGAMA

 SELÇUK MH. UZUNYOL CD.No:44/2
 13 NO'LU SAĞLIK OCAĞI YANI
 02326310321
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 İNCİR ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 ATATÜRK MAH. YUSUF DOĞAN CAD. NO:21
 02325929810
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 MELEK ECZANESİ - BORNOVA 1

 KAZIMKARABEKIR CAD. NO:39
 ATA DURAĞI GÜRMAR KARŞISI
 2323882383
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 MAKSİMUM ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIM DİRİK MAH. 364/1 SOK. NO:9/J
 02329359371
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 TÜLÜN ECZANESİ - BORNOVA 3

 MANAVKUYU MAH. 275/2 SOK. A BLOK NO:12
 02323435012
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 DOĞANLAR ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DOĞANLAR MAH. 1454/1 SOK. NO:1
 02324781403
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 SÜER ECZANESİ - BOZYAKA

 SARIYER MH. COŞKUNKALE SK. NO:128/A
 02322372075
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 BUCA ECZANESİ - BUCA 1

 VALİ RAHMİ BEY MAH. UĞUR MUMCU CAD. NO:2
 02324200572
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 BUCA YILDIZ ECZANESİ - BUCA 2

 YILDIZ MAH. 206/5 SOK. NO:91/B
 02324535025
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 TEZAY ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 ÇINAR MH. 297 SK. NO:6/A
 ATA SAĞLIK HASTANESİ KARŞISI STADYUM METRO ARKASI 2.SANAYİ SİTESİ GİRİŞİ
 02324628236
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 FATİH ECZANESİ - ÇANDARLI

 ÇANDARLI MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:10/A
 02326732676
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 ÇEŞME ILICA ECZANESİ - ÇEŞME

 ILICA MH. 5065 SK. NO:2/A
 02327230011
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 BEGÜL ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 8791 SOKAK NO:9 BALATÇIK
 02323762395
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 ASLAN ECZANESİ - ÇİĞLİ

 YENİ MAHALLE MH. 8764/5 SK. NO:22A
 ÇİĞLİ BÖLGE EĞİTİM HASTANESİ ACİL KAPISI KARŞISI
 02323290494
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 EGEGÜL ECZANESİ - ÇİĞLİ

 DERE CD. NO:12/A
 ÇİĞLİ MERKEZ AKBANK YANI GÜZELTEPE DURAĞI
 02323290061
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 SEVGİ ECZANESİ - DİKİLİ

 İSMET PAŞA MH.8 SK. NO:2/B
 02326715353
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 LOTUS ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. 99 SOK. NO:26/A
 02323302023
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 DERYA ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ALİ FUAT CEBESOY MAH. ESKİİZMİR NO:528/1A
 YIKIK CAMİİ KARŞISI
 02322710606
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 DOGANGIR ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 RAKIM ERKUTLU CAD.NO.3/A ESREFPASA
 02322628503
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 TIJEN ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 UFUK MAH.ÇAKMAK CAD.NOI:196 ISÇI EVLERI BUCA-IZMIR
 İŞÇİEVLERİ UFUK KARAKOL YANI
 02324267767
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 DAMLA ECZANESİ - GAZİEMİR

 IRMAK MAH. 29. SOK. NO:1/2A
 MEYDAN KAHVESİNİN ARKASINDA NAZMİYE ESEN SEMT POLİKİLİNİĞİ YANI
 02322520650
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 GÜLSEN ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 FIRAT MH. 287/3 SOK. NO11/B
 02322756081
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 EZGI DENIZ ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GAZI CAD. NO:126/1A-B GÜLTEPE
 GÜLTEPE KARAKOL ÜSTÜ
 02324597954
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 OZAN ECZANESİ - ÖZDERE

 ATATÜRK BLV.NO.199/A
 02327974535
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 YASAROGLU ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 1847/27 SOK. NO:9/A
 POSTACILAR GERBAY S.O.KARŞISI
 02323633904
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 GÜLHAYAT ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 KAHRAMANDERE MAH. ŞEHİT KEMAL CAD. NO:140 GÜZELBAHÇE
 02322346479
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 EYLÜL ECZANESİ - HATAY

 INÖNÜ CAD. NO:595/F
 AMERİKAN KOLEJİ KARŞISI
 2322460769
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 AİLE ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:285/1A
 02322590208
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 RÜYA ECZANESİ - KARABAĞLAR

 UGUR MUMCU MAH 4171 SK NO:5/B KARABAGLAR IZMIR
 YENİ BOZYAKA KAPALI PAZARYERİ ÇAPRAZI İKİ ŞOK MARKET ARASI
 2322373756
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 YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
 02327312403
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 MURATCAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 ALAYBEY MH. YALI CD. NO.56/A
 02323812933
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 EPİR ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 ATATÜRK BULVARI NO:3/B
 ZÜBEYDE HANIM TIP MERKEZİ YANI ATATÜRK BULVARI
 02323671666
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 ÇAĞLAR ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 YALI MH. 6418 SK. NO:131/B
 02323371452
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 KUŞDEMİR ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 İMBATLI MAH. 6076/3 SOK. NO:3/A
 MEDİCAL POİNT HASTANESİ YANI
 02325044616
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 YENİ YILDIZ ECZANESİ - KEMALPAŞA

 SEKİZ EYLÜL MH. KIROVASI KÜME EVLERİ NO:81/A
 DEVLET HAST. YANI
 02328787766
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 TOKER ECZANESİ - KINIK

 TÜRKCEDİT MAH. TURAN GÜNEŞ CAD. NO:2/B
 02326871166
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 BİR EYLÜL ECZANESİ - KİRAZ

 ISTIKLAL MAH.SABIT ARLI CD. NO. 63/A
 02325722697
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 MENDERES ŞİFA ECZANESİ - MENDERES

 KASIMPASA MAH. ATATÜRK CD. 75/B
 02327821070
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 POYRAZ ECZANESİ - MENEMEN

 UGUR MUMCU MH.1249 SK.NO.9/A
 02328324505
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 ŞEN ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 30 AĞUSTOS MAH. 4. CAD. NO:11/B
 Perla Süpermarket Yanı
 02329997395
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 PAKALIN ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 GÖZTEPE MH.MITHATPASA CAD. NO:759/B VALIKONAGI KONAK
 02322445777
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 BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN
 05307689698
 2327378744
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 ÇIGDEM ECZANESİ - NARLIDERE

 ÇAMTEPE MAH.MITHATPASA CAD.NO:295/B NARLIDERE
 SEMT POLİKLİNİĞİ YANI
 2322385214
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 VARDAR ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 SÜLEYMAN DEMIREL MH.EFE TOPLU KONUT NO:5/A
 2325460586
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 PAÇACI ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÜRPINAR MH.7056/1 SK. NO:29/A PINARBAŞI
 02324790174
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 EYLÜL ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. 1045/1 SOK. NO:7/A SARNIÇ
 02322811718
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 ERTEM ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 HIDIRLIK MH.İNÖNÜ CD. NO:1A
 02327433311
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 KALBIM ECZANESİ - SELÇUK

 ATATÜRK MAH. 1013 SOKAK NO:4/C
 PAZARYERİ KARŞISI , GARAJ DÜKKANLARI
 02328920816
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102. Kurtuluş Günü'nde Seferihisar'da Işın Karaca rüzgarı esti 102. Kurtuluş Günü'nde Seferihisar'da Işın Karaca rüzgarı esti

 POZİTİF ECZANESİ - ŞİRİNYER

 VALİ RAHMİ BEY MAH. MENDERES CAD. NO:91/B
 ESKİ BUCA CEZAEVİ KARŞISI
 02324489656
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 TIRE NILAY ECZANESİ - TİRE

 YENI MAH.ATATÜRK CAD.NO:39
 2325110312
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 BAŞAK ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MURAT BEY MH. 3606 SK. NO:5 TORBALI
 02328563635
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 İNCEOĞLU ECZANESİ - TORBALI

 ERTUĞRUL MAH. SADIK İLERİ BULVARI NO:36/A
 02328561037
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 HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A
 02327663005
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 İNCİR ECZANESİ - URLA

 TORASAN MH. 623 SK. NO:8/A
 02327544592
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 TEOS ECZANESİ - SIĞACIK

 * (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIGACIK MAH. AKKUM CAD NO 35/A
 02327457648
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 TOPKAYA ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

 * (23:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MITHATPASA CAD. 118/B ISKELE
 2327522673
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 ÜÇYOL EMEL ECZANESİ - ÜÇYOL

 BAHÇELIEVLER MAH.501 SOK.NO.5/A KARABAGLAR-IZMIR
 BAHÇELİEVLER SO YANI
 02324302770
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 YAGMUR ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MAH. IZMIR CAD. NO:87/D
 2328148615
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 YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR
 05322000488
 02326287143
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 HALK ECZANESİ - YENİŞEHİR

 GAZİLER CAD.1254 SOK.NO:2/AKAPILAR
 GAZİLER CD. KAPILAR MEYDANI
 02324849144
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 MURAT ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 REİS MAH. 9097 SOK. NO:18/A YEŞİLYURT
 02322511061
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Editör: Engin Keskin