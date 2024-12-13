İzmir'de bugün(13 Aralık Cuma) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 13 Aralık'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 13 Aralık Cuma günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

MERKEZ ECZANESİ - ALİAĞA

 KURTULUŞ MAH. FEVZİPAŞA CAD. NO:107/C
 02326162707
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 ÇUBUKÇU ECZANESİ - ALSANCAK

 SAIR ESREF BULV.NO:57/G ALSANCAK KONAK
 ALSANCAK HOCAZADE TRAMVAY İSTASYONU KARŞISI
 02324634630
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 PETEK ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 KAHRAMANLAR MAHALLESİ 1397 SOKAK NO:4/A KAHRAMANLAR KONAK İZMİR
 02323697712
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 ESRA BAY ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SERİNTEPE MH. 4304 SK. NO:27/1A
 KANDERE SAĞLIK OCAĞI YANI,YUNUS EMRE İLKOKULU KARŞISITEL: 0553 788 58 52
 02324585852
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 HAKAN ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 OSMANGAZİ MH. 597 SK. NO:36/A
 02323757868
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 BAHRİYE ECZANESİ - AYRANCILAR

 AYRANCILAR MH. 83 SK. NO:24/A
 02328540607
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 SAKARYA ECZANESİ - BALÇOVA

 TELEFERİK MAH. SAKARYA CAD. NO:39/A
 02322785996
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 DENİZ ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 ADNAN SÜVARI MAH. POLAT CD. NO:212/A
 AKEVLER ACEM MARKET YANI
 02322475996
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 HAYAT ECZANESİ - BAYINDIR

 MAHMUT SEVKET PASA CAD. NO:16
 02325816362
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 ÖZYIGIT ECZANESİ - BAYRAKLI

 ALPARSLAN MAH. 1620/15 SOKAK NO:1/A BAYRAKLI
 2323457436
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 UMUT ECZANESİ - BERGAMA

 FATİH MH. TUNA CD. NO:29/3
 FATİH MUHTARLIĞI YANI,GÜZELOĞULLARI SAĞLIK MERKEZİ KARŞISI
 02326321656
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 İNCİR ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 ATATÜRK MAH. YUSUF DOĞAN CAD. NO:21
 02325929810
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 AYLİN ECZANESİ - BORNOVA 1

 ERGENE MAH. 454 SOK. NO:10/B
 02323395008
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 YURTSEVER ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIM DİRİK MAH. GEDİZ CAD. NO:6/G
 02325452575
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 ANKA ECZANESİ - BORNOVA 3

 ÇINARLI MAH. ŞEHİT POLİS FETHİ SEKİN CAD. NO:3/B
 02325043444
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 FUNDA ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DOĞANLAR MAH. 1550 SOK. NO:51/C
 02323429402
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 ÖZCANLAR ECZANESİ - BOZYAKA

 BAHÇELİEVLER MAH. SAİM ÇIKRIKÇI CAD. NO:102
 02322502550
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 ERIM ECZANESİ - BUCA 1

 127 SOK. NO:40/B
 SSK BUCA HAST.CAD.
 02324260210
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 AÇELYA ECZANESİ - BUCA 2

 TINAZTEPE MAH. HOCA AHMET YESEVI CAD. NO:19/A
 2324537384
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 TUNA ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 GAZİOSMANPAŞA MAH. 5460 SOK. NO:6
 KARTAL BÜFE ARKASI
 02324626281
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 FATİH ECZANESİ - ÇANDARLI

 ÇANDARLI MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:10/A
 02326732676
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 ÇAĞATAY ECZANESİ - ÇEŞME

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 16 EYLÜL MAH. 2001 SOK. NO:15/C
 02327123132
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 ISMET SARI ECZANESİ - ÇEŞME

 TOKOGLU MAH.MEKTEP CAD.NO:30 ALAÇATI/ÇESME
 2327168281
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 EYLÜL ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 8809 SK. NO:141 P.19 EVKA 5
 YEŞİLİZMİR TİC MERKEZİ
 2323841474
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 UZMAN ECZANESİ - ÇİĞLİ

 ATAŞEHİR MAH. 8019 11 SOK. NO:10/C
 EKOL KBB KAVŞAĞI, GÜRMAR YANI
 02323860085
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 TURGAY ECZANESİ - ÇİĞLİ

 YENİMAHALLE MAH 8764/5 SOK NO:24/A
 0531 293 50 35ÇİĞLİ BÖLGE EĞİTİM HAST ACİL KAPISI KARŞISI
 02323722005
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 SEVGİ ECZANESİ - DİKİLİ

 İSMET PAŞA MH.8 SK. NO:2/B
 02326715353
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 TALATPASA ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 FEVZIPASA MAH. 210 SOKAK NO:22/A
 2328127700
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 ÖZİREM ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ALİ FUAT CEBESOY MAH. 9135/4 SOK. NO:13/B ESKİİZMİR
 EGE YAŞAM HAST. KARŞISI
 02322262699
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 ÇIMENTEPE ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 607 SOKAK NO:107 ÇIMENTEPE KONAK
 ÇİMENTEPE SAĞLIK OCAĞI ARKASI HACIBABA DURAĞI ÇAPRAZI
 02322271962
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 TOPRAĞIN ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GAZİLER MAH. GAZİOSMANPAŞA CAD. NO:173/A
 02324202821
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 ATA ECZANESİ - GAZİEMİR

 GAZİ MH. ALBAY İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CD. NO:39/2A
 02322515187
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 ÜMRAN ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 GÖKSU MH. GAZATECİ YAZAR İSMAİL SİVRİ BULV. NO:356/A
 GEDİZ İŞ BANKASI VE OPET KARŞISI
 02322758600
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 ÇAREM ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ZEYBEK MH. SELİMİYE CD. NO:34/C
 02324570750
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 ONUR ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ONUR MAH.7371/2 SOKAK NO:28/A BAYRAKLI
 16 NOLU SAĞLIK OCAGI OTOBANDAN BİR ALT SOKAK
 2323634888
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 GÜZELBAHÇE SAGLIK ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 YALI MAH. MITHATPASA CAD.NO:126/B GÜZELBAHÇE/IZMIR
 02322341713
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 BİLGE ECZANESİ - HATAY

 ESENYALI MAH. İNÖNÜ CAD. NO:625/B
 02322850656
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 ILICA ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MAH. ÖZAGAÇ SOK. 12/A
 2322595917
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 IHLAMUR ECZANESİ - KARABAĞLAR

 AYDIN MH. 4276 SK. NO:44
 ali akatlar ilköğretim okulu arkası
 02322102060
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 SAADET ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
 5077069791
 02327313397
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 ALAYBEY ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 TUNA MAHALLESİ ŞEHİT ÜSTEĞMEN AHMET KONUKSEVER SOKAK NO:39/A
 6 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02323810729
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 BEYAZ ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 BAHÇELİEVLER MAH. GÜN SAZAK BULVARI NO:30/C
 02323661862
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 PALMIYE ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 YALI MAH.6436 SOKAK NO:2/D KARSIYAKA/IZMIR
 2323366586
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 SEBNEM ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 NERGIS MAH. 1775 SOKAK NO:187/C KARSIYAKA
 NERGİZ ESKİ PAZAR YERİ
 2323690668
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 ONURTÜRK ECZANESİ - KEMALPAŞA

 SEKIZEYLÜL MAH. 134/1 SOK. NO:57/A KEMALPASA(HASTANE YOLU ÜZERİNDE)
 02328780019
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 KINIK ECZANESİ - KINIK

 CUMHURIYET CAD. NO:1/G KINIK
 2326871073
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 KIRAZ ECZANESİ - KİRAZ

 ISTIKLAL MH. SABIT ARLI CD.43/B
 2325723018
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 ANIL ECZANESİ - MENDERES

 GAZİ PAŞA MH. 725 SK. NO:17/B
 02327823033
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 CAN ECZANESİ - MENEMEN

 ESATPAŞA MH. ABDİ İPEKÇİ CD. NO:9/15
 MENEMEN YAŞAM SAĞLIK TIP MERKEZİ YANI
 02328329797
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 ÜSKÜP ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 9 EYLÜL MAH. 253 SOK. NO:19/A
 05309938979
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 KARANTINA ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 MITHATPASA CAD.NO:525/A KÜÇÜKYALI
 02322443187
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 MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10
 05077073220
 02327375520
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 GÜZEL YENIKÖY ECZANESİ - NARLIDERE

 ILICA MH. MITHATPASA CAD.NO:8/A
 NARLIDERE TOTAL BENZİN İSTASYONU KARŞISI
 02322380023
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 BÜTÜN ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ATATÜRK MH. ENSTİTÜ CD. NO:15/A
 02325440776
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 BALCI ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 ATATÜRK MH.SARAÇOGLU CD.12
 ÖĞRETMEN EVİ YANI
 2325445577
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 YILMAZ ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 PINARBASI MEYD. NO:8/A
 02324790022
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 AGAH ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MENDERES MAH.BÜYÜK MENDERES CAD.NO.59/B SARNIÇ
 232812219
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 SEFERİHİSAR ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 CAMİKEBİR MAH. 48 SK. NO:5/A
 PARK RENNA AVM YANI IRMAK FIRIN ÇARPRAZI
 02327435756
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 NAZAR ECZANESİ - SELÇUK

 ATATÜRK MAH. ESREF ARNA CAD. NO:24/A
 2328921898
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 FORBES ECZANESİ - ŞİRİNYER

 EFELER MAH.313 SOK.NO.5/B SIRINYER BUCA-IZMIR
 2324526896
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 IDIL ECZANESİ - TİRE

 YENI MAH.GÜVEN CAD.42/A-B BLOK NO:5
 TIRE2NOLUASMST
 02325001600
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 CUMHURİYET ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 CUMHURİYET MAH. 2026 SOK. NO:7/4A(HALK YAPI HACI NURŞEN HÜSNÜ AY CAMİ KARŞISI)
 02328561997
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 GÜLERYÜZ ECZANESİ - TORBALI

 MURATBEY MAH. ATİLLA SUNAR CAD. NO:51/A
 02328561484
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 HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A
 02327663005
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 BİNKONUTLAR ECZANESİ - URLA

 YENİKENT MAH. HÜSEYİN ZEREN CAD. NO:32/A
 02327548844
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 TASKIN ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ

 ATATÜRK CD.157/B GÜMÜLDÜR
 2327933858
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 SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK

 * (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E
 02327433500
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 UMUT ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

 * (23:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DENİZLİ MAH. 113 SOK. NO:6/A
 02327554279
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 ÜSTÜN ECZANESİ - ÜÇYOL

 KILIÇRESIS MAH. 356 SOKAK NO:2/A ÜÇYOL
 ÜÇYOL GARANTİ BANKASI ARKA SOKAĞI
 2322630130
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 KIVANÇ ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GIRNE CAD. NO:18 YENİ FOÇA
 05370342035
 02328146031
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 YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR
 05322000488
 02326287143
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 YENI BUDAK ECZANESİ - YENİŞEHİR

 ZEYTINLIK MAH. 1140 SOKAK NO:38/A KONAK
 2324336975
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 MURAT ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 REİS MAH. 9097 SOK. NO:18/A YEŞİLYURT
 02322511061
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Kaynak: HABER MERKEZİ