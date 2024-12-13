İzmir'de bugün(13 Aralık Cuma) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 13 Aralık'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 13 Aralık Cuma günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

MERKEZ ECZANESİ - ALİAĞA

KURTULUŞ MAH. FEVZİPAŞA CAD. NO:107/C

02326162707

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ÇUBUKÇU ECZANESİ - ALSANCAK

SAIR ESREF BULV.NO:57/G ALSANCAK KONAK

ALSANCAK HOCAZADE TRAMVAY İSTASYONU KARŞISI

02324634630

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PETEK ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

KAHRAMANLAR MAHALLESİ 1397 SOKAK NO:4/A KAHRAMANLAR KONAK İZMİR

02323697712

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ESRA BAY ECZANESİ - ALTINDAĞ

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

SERİNTEPE MH. 4304 SK. NO:27/1A

KANDERE SAĞLIK OCAĞI YANI,YUNUS EMRE İLKOKULU KARŞISITEL: 0553 788 58 52

02324585852

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HAKAN ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

OSMANGAZİ MH. 597 SK. NO:36/A

02323757868

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BAHRİYE ECZANESİ - AYRANCILAR

AYRANCILAR MH. 83 SK. NO:24/A

02328540607

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SAKARYA ECZANESİ - BALÇOVA

TELEFERİK MAH. SAKARYA CAD. NO:39/A

02322785996

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DENİZ ECZANESİ - BASIN SİTESİ

ADNAN SÜVARI MAH. POLAT CD. NO:212/A

AKEVLER ACEM MARKET YANI

02322475996

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HAYAT ECZANESİ - BAYINDIR

MAHMUT SEVKET PASA CAD. NO:16

02325816362

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ÖZYIGIT ECZANESİ - BAYRAKLI

ALPARSLAN MAH. 1620/15 SOKAK NO:1/A BAYRAKLI

2323457436

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UMUT ECZANESİ - BERGAMA

FATİH MH. TUNA CD. NO:29/3

FATİH MUHTARLIĞI YANI,GÜZELOĞULLARI SAĞLIK MERKEZİ KARŞISI

02326321656

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İNCİR ECZANESİ - BEYDAĞ

* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

ATATÜRK MAH. YUSUF DOĞAN CAD. NO:21

02325929810

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AYLİN ECZANESİ - BORNOVA 1

ERGENE MAH. 454 SOK. NO:10/B

02323395008

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YURTSEVER ECZANESİ - BORNOVA 2

KAZIM DİRİK MAH. GEDİZ CAD. NO:6/G

02325452575

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ANKA ECZANESİ - BORNOVA 3

ÇINARLI MAH. ŞEHİT POLİS FETHİ SEKİN CAD. NO:3/B

02325043444

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FUNDA ECZANESİ - BORNOVA 4

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

DOĞANLAR MAH. 1550 SOK. NO:51/C

02323429402

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ÖZCANLAR ECZANESİ - BOZYAKA

BAHÇELİEVLER MAH. SAİM ÇIKRIKÇI CAD. NO:102

02322502550

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ERIM ECZANESİ - BUCA 1

127 SOK. NO:40/B

SSK BUCA HAST.CAD.

02324260210

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AÇELYA ECZANESİ - BUCA 2

TINAZTEPE MAH. HOCA AHMET YESEVI CAD. NO:19/A

2324537384

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TUNA ECZANESİ - ÇAMDİBİ

GAZİOSMANPAŞA MAH. 5460 SOK. NO:6

KARTAL BÜFE ARKASI

02324626281

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FATİH ECZANESİ - ÇANDARLI

ÇANDARLI MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:10/A

02326732676

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ÇAĞATAY ECZANESİ - ÇEŞME

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

16 EYLÜL MAH. 2001 SOK. NO:15/C

02327123132

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ISMET SARI ECZANESİ - ÇEŞME

TOKOGLU MAH.MEKTEP CAD.NO:30 ALAÇATI/ÇESME

2327168281

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EYLÜL ECZANESİ - ÇİĞLİ

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

8809 SK. NO:141 P.19 EVKA 5

YEŞİLİZMİR TİC MERKEZİ

2323841474

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UZMAN ECZANESİ - ÇİĞLİ

ATAŞEHİR MAH. 8019 11 SOK. NO:10/C

EKOL KBB KAVŞAĞI, GÜRMAR YANI

02323860085

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TURGAY ECZANESİ - ÇİĞLİ

YENİMAHALLE MAH 8764/5 SOK NO:24/A

0531 293 50 35ÇİĞLİ BÖLGE EĞİTİM HAST ACİL KAPISI KARŞISI

02323722005

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SEVGİ ECZANESİ - DİKİLİ

İSMET PAŞA MH.8 SK. NO:2/B

02326715353

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TALATPASA ECZANESİ - ESKİ FOÇA

FEVZIPASA MAH. 210 SOKAK NO:22/A

2328127700

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ÖZİREM ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ALİ FUAT CEBESOY MAH. 9135/4 SOK. NO:13/B ESKİİZMİR

EGE YAŞAM HAST. KARŞISI

02322262699

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ÇIMENTEPE ECZANESİ - EŞREFPAŞA

607 SOKAK NO:107 ÇIMENTEPE KONAK

ÇİMENTEPE SAĞLIK OCAĞI ARKASI HACIBABA DURAĞI ÇAPRAZI

02322271962

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TOPRAĞIN ECZANESİ - EVKA 1

* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

GAZİLER MAH. GAZİOSMANPAŞA CAD. NO:173/A

02324202821

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ATA ECZANESİ - GAZİEMİR

GAZİ MH. ALBAY İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CD. NO:39/2A

02322515187

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ÜMRAN ECZANESİ - GEDİZ

* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

GÖKSU MH. GAZATECİ YAZAR İSMAİL SİVRİ BULV. NO:356/A

GEDİZ İŞ BANKASI VE OPET KARŞISI

02322758600

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ÇAREM ECZANESİ - GÜLTEPE

* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ZEYBEK MH. SELİMİYE CD. NO:34/C

02324570750

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ONUR ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ONUR MAH.7371/2 SOKAK NO:28/A BAYRAKLI

16 NOLU SAĞLIK OCAGI OTOBANDAN BİR ALT SOKAK

2323634888

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GÜZELBAHÇE SAGLIK ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

YALI MAH. MITHATPASA CAD.NO:126/B GÜZELBAHÇE/IZMIR

02322341713

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BİLGE ECZANESİ - HATAY

ESENYALI MAH. İNÖNÜ CAD. NO:625/B

02322850656

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ILICA ECZANESİ - İNCİRALTI

KORUTÜRK MAH. ÖZAGAÇ SOK. 12/A

2322595917

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IHLAMUR ECZANESİ - KARABAĞLAR

AYDIN MH. 4276 SK. NO:44

ali akatlar ilköğretim okulu arkası

02322102060

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SAADET ECZANESİ - KARABURUN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A

5077069791

02327313397

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ALAYBEY ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

TUNA MAHALLESİ ŞEHİT ÜSTEĞMEN AHMET KONUKSEVER SOKAK NO:39/A

6 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

02323810729

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BEYAZ ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

BAHÇELİEVLER MAH. GÜN SAZAK BULVARI NO:30/C

02323661862

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PALMIYE ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

YALI MAH.6436 SOKAK NO:2/D KARSIYAKA/IZMIR

2323366586

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SEBNEM ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

NERGIS MAH. 1775 SOKAK NO:187/C KARSIYAKA

NERGİZ ESKİ PAZAR YERİ

2323690668

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ONURTÜRK ECZANESİ - KEMALPAŞA

SEKIZEYLÜL MAH. 134/1 SOK. NO:57/A KEMALPASA(HASTANE YOLU ÜZERİNDE)

02328780019

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KINIK ECZANESİ - KINIK

CUMHURIYET CAD. NO:1/G KINIK

2326871073

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KIRAZ ECZANESİ - KİRAZ

ISTIKLAL MH. SABIT ARLI CD.43/B

2325723018

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ANIL ECZANESİ - MENDERES

GAZİ PAŞA MH. 725 SK. NO:17/B

02327823033

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CAN ECZANESİ - MENEMEN

ESATPAŞA MH. ABDİ İPEKÇİ CD. NO:9/15

MENEMEN YAŞAM SAĞLIK TIP MERKEZİ YANI

02328329797

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ÜSKÜP ECZANESİ - MENEMEN 2

* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

9 EYLÜL MAH. 253 SOK. NO:19/A

05309938979

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KARANTINA ECZANESİ - MİTHATPAŞA

MITHATPASA CAD.NO:525/A KÜÇÜKYALI

02322443187

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MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10

05077073220

02327375520

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GÜZEL YENIKÖY ECZANESİ - NARLIDERE

ILICA MH. MITHATPASA CAD.NO:8/A

NARLIDERE TOTAL BENZİN İSTASYONU KARŞISI

02322380023

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BÜTÜN ECZANESİ - ÖDEMİŞ

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

ATATÜRK MH. ENSTİTÜ CD. NO:15/A

02325440776

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BALCI ECZANESİ - ÖDEMİŞ

ATATÜRK MH.SARAÇOGLU CD.12

ÖĞRETMEN EVİ YANI

2325445577

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YILMAZ ECZANESİ - PINARBAŞI

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

PINARBASI MEYD. NO:8/A

02324790022

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AGAH ECZANESİ - SARNIÇ

* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

MENDERES MAH.BÜYÜK MENDERES CAD.NO.59/B SARNIÇ

232812219

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SEFERİHİSAR ECZANESİ - SEFERİHİSAR

CAMİKEBİR MAH. 48 SK. NO:5/A

PARK RENNA AVM YANI IRMAK FIRIN ÇARPRAZI

02327435756

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NAZAR ECZANESİ - SELÇUK

ATATÜRK MAH. ESREF ARNA CAD. NO:24/A

2328921898

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FORBES ECZANESİ - ŞİRİNYER

EFELER MAH.313 SOK.NO.5/B SIRINYER BUCA-IZMIR

2324526896

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IDIL ECZANESİ - TİRE

YENI MAH.GÜVEN CAD.42/A-B BLOK NO:5

TIRE2NOLUASMST

02325001600

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CUMHURİYET ECZANESİ - TORBALI

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

CUMHURİYET MAH. 2026 SOK. NO:7/4A(HALK YAPI HACI NURŞEN HÜSNÜ AY CAMİ KARŞISI)

02328561997

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GÜLERYÜZ ECZANESİ - TORBALI

MURATBEY MAH. ATİLLA SUNAR CAD. NO:51/A

02328561484

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HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI

* (22:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A

02327663005

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BİNKONUTLAR ECZANESİ - URLA

YENİKENT MAH. HÜSEYİN ZEREN CAD. NO:32/A

02327548844

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TASKIN ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ

ATATÜRK CD.157/B GÜMÜLDÜR

2327933858

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SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK

* (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E

02327433500

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UMUT ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

* (23:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

DENİZLİ MAH. 113 SOK. NO:6/A

02327554279

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ÜSTÜN ECZANESİ - ÜÇYOL

KILIÇRESIS MAH. 356 SOKAK NO:2/A ÜÇYOL

ÜÇYOL GARANTİ BANKASI ARKA SOKAĞI

2322630130

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KIVANÇ ECZANESİ - YENİ FOÇA

* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

GIRNE CAD. NO:18 YENİ FOÇA

05370342035

02328146031

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YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR

05322000488

02326287143

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YENI BUDAK ECZANESİ - YENİŞEHİR

ZEYTINLIK MAH. 1140 SOKAK NO:38/A KONAK

2324336975

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MURAT ECZANESİ - YEŞİLYURT

* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

REİS MAH. 9097 SOK. NO:18/A YEŞİLYURT

02322511061

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