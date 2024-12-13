İzmir'de bugün(13 Aralık Cuma) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 13 Aralık'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 13 Aralık Cuma günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:
MERKEZ ECZANESİ - ALİAĞA
KURTULUŞ MAH. FEVZİPAŞA CAD. NO:107/C
02326162707
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ÇUBUKÇU ECZANESİ - ALSANCAK
SAIR ESREF BULV.NO:57/G ALSANCAK KONAK
ALSANCAK HOCAZADE TRAMVAY İSTASYONU KARŞISI
02324634630
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
PETEK ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
KAHRAMANLAR MAHALLESİ 1397 SOKAK NO:4/A KAHRAMANLAR KONAK İZMİR
02323697712
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ESRA BAY ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
SERİNTEPE MH. 4304 SK. NO:27/1A
KANDERE SAĞLIK OCAĞI YANI,YUNUS EMRE İLKOKULU KARŞISITEL: 0553 788 58 52
02324585852
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
HAKAN ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
OSMANGAZİ MH. 597 SK. NO:36/A
02323757868
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
BAHRİYE ECZANESİ - AYRANCILAR
AYRANCILAR MH. 83 SK. NO:24/A
02328540607
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
SAKARYA ECZANESİ - BALÇOVA
TELEFERİK MAH. SAKARYA CAD. NO:39/A
02322785996
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
DENİZ ECZANESİ - BASIN SİTESİ
ADNAN SÜVARI MAH. POLAT CD. NO:212/A
AKEVLER ACEM MARKET YANI
02322475996
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
HAYAT ECZANESİ - BAYINDIR
MAHMUT SEVKET PASA CAD. NO:16
02325816362
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ÖZYIGIT ECZANESİ - BAYRAKLI
ALPARSLAN MAH. 1620/15 SOKAK NO:1/A BAYRAKLI
2323457436
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
UMUT ECZANESİ - BERGAMA
FATİH MH. TUNA CD. NO:29/3
FATİH MUHTARLIĞI YANI,GÜZELOĞULLARI SAĞLIK MERKEZİ KARŞISI
02326321656
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
İNCİR ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
ATATÜRK MAH. YUSUF DOĞAN CAD. NO:21
02325929810
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
AYLİN ECZANESİ - BORNOVA 1
ERGENE MAH. 454 SOK. NO:10/B
02323395008
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
YURTSEVER ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIM DİRİK MAH. GEDİZ CAD. NO:6/G
02325452575
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ANKA ECZANESİ - BORNOVA 3
ÇINARLI MAH. ŞEHİT POLİS FETHİ SEKİN CAD. NO:3/B
02325043444
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
FUNDA ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
DOĞANLAR MAH. 1550 SOK. NO:51/C
02323429402
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ÖZCANLAR ECZANESİ - BOZYAKA
BAHÇELİEVLER MAH. SAİM ÇIKRIKÇI CAD. NO:102
02322502550
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ERIM ECZANESİ - BUCA 1
127 SOK. NO:40/B
SSK BUCA HAST.CAD.
02324260210
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
AÇELYA ECZANESİ - BUCA 2
TINAZTEPE MAH. HOCA AHMET YESEVI CAD. NO:19/A
2324537384
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
TUNA ECZANESİ - ÇAMDİBİ
GAZİOSMANPAŞA MAH. 5460 SOK. NO:6
KARTAL BÜFE ARKASI
02324626281
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
FATİH ECZANESİ - ÇANDARLI
ÇANDARLI MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:10/A
02326732676
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ÇAĞATAY ECZANESİ - ÇEŞME
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
16 EYLÜL MAH. 2001 SOK. NO:15/C
02327123132
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ISMET SARI ECZANESİ - ÇEŞME
TOKOGLU MAH.MEKTEP CAD.NO:30 ALAÇATI/ÇESME
2327168281
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
EYLÜL ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
8809 SK. NO:141 P.19 EVKA 5
YEŞİLİZMİR TİC MERKEZİ
2323841474
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
UZMAN ECZANESİ - ÇİĞLİ
ATAŞEHİR MAH. 8019 11 SOK. NO:10/C
EKOL KBB KAVŞAĞI, GÜRMAR YANI
02323860085
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
TURGAY ECZANESİ - ÇİĞLİ
YENİMAHALLE MAH 8764/5 SOK NO:24/A
0531 293 50 35ÇİĞLİ BÖLGE EĞİTİM HAST ACİL KAPISI KARŞISI
02323722005
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
SEVGİ ECZANESİ - DİKİLİ
İSMET PAŞA MH.8 SK. NO:2/B
02326715353
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
TALATPASA ECZANESİ - ESKİ FOÇA
FEVZIPASA MAH. 210 SOKAK NO:22/A
2328127700
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ÖZİREM ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ALİ FUAT CEBESOY MAH. 9135/4 SOK. NO:13/B ESKİİZMİR
EGE YAŞAM HAST. KARŞISI
02322262699
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ÇIMENTEPE ECZANESİ - EŞREFPAŞA
607 SOKAK NO:107 ÇIMENTEPE KONAK
ÇİMENTEPE SAĞLIK OCAĞI ARKASI HACIBABA DURAĞI ÇAPRAZI
02322271962
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
TOPRAĞIN ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GAZİLER MAH. GAZİOSMANPAŞA CAD. NO:173/A
02324202821
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ATA ECZANESİ - GAZİEMİR
GAZİ MH. ALBAY İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CD. NO:39/2A
02322515187
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ÜMRAN ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
GÖKSU MH. GAZATECİ YAZAR İSMAİL SİVRİ BULV. NO:356/A
GEDİZ İŞ BANKASI VE OPET KARŞISI
02322758600
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ÇAREM ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ZEYBEK MH. SELİMİYE CD. NO:34/C
02324570750
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ONUR ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ONUR MAH.7371/2 SOKAK NO:28/A BAYRAKLI
16 NOLU SAĞLIK OCAGI OTOBANDAN BİR ALT SOKAK
2323634888
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
GÜZELBAHÇE SAGLIK ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
YALI MAH. MITHATPASA CAD.NO:126/B GÜZELBAHÇE/IZMIR
02322341713
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
BİLGE ECZANESİ - HATAY
ESENYALI MAH. İNÖNÜ CAD. NO:625/B
02322850656
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ILICA ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MAH. ÖZAGAÇ SOK. 12/A
2322595917
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
IHLAMUR ECZANESİ - KARABAĞLAR
AYDIN MH. 4276 SK. NO:44
ali akatlar ilköğretim okulu arkası
02322102060
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
SAADET ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
5077069791
02327313397
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ALAYBEY ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
TUNA MAHALLESİ ŞEHİT ÜSTEĞMEN AHMET KONUKSEVER SOKAK NO:39/A
6 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02323810729
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
BEYAZ ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
BAHÇELİEVLER MAH. GÜN SAZAK BULVARI NO:30/C
02323661862
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
PALMIYE ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
YALI MAH.6436 SOKAK NO:2/D KARSIYAKA/IZMIR
2323366586
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
SEBNEM ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
NERGIS MAH. 1775 SOKAK NO:187/C KARSIYAKA
NERGİZ ESKİ PAZAR YERİ
2323690668
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ONURTÜRK ECZANESİ - KEMALPAŞA
SEKIZEYLÜL MAH. 134/1 SOK. NO:57/A KEMALPASA(HASTANE YOLU ÜZERİNDE)
02328780019
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
KINIK ECZANESİ - KINIK
CUMHURIYET CAD. NO:1/G KINIK
2326871073
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
KIRAZ ECZANESİ - KİRAZ
ISTIKLAL MH. SABIT ARLI CD.43/B
2325723018
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ANIL ECZANESİ - MENDERES
GAZİ PAŞA MH. 725 SK. NO:17/B
02327823033
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
CAN ECZANESİ - MENEMEN
ESATPAŞA MH. ABDİ İPEKÇİ CD. NO:9/15
MENEMEN YAŞAM SAĞLIK TIP MERKEZİ YANI
02328329797
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ÜSKÜP ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
9 EYLÜL MAH. 253 SOK. NO:19/A
05309938979
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
KARANTINA ECZANESİ - MİTHATPAŞA
MITHATPASA CAD.NO:525/A KÜÇÜKYALI
02322443187
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10
05077073220
02327375520
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
GÜZEL YENIKÖY ECZANESİ - NARLIDERE
ILICA MH. MITHATPASA CAD.NO:8/A
NARLIDERE TOTAL BENZİN İSTASYONU KARŞISI
02322380023
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
BÜTÜN ECZANESİ - ÖDEMİŞ
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ATATÜRK MH. ENSTİTÜ CD. NO:15/A
02325440776
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
BALCI ECZANESİ - ÖDEMİŞ
ATATÜRK MH.SARAÇOGLU CD.12
ÖĞRETMEN EVİ YANI
2325445577
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
YILMAZ ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
PINARBASI MEYD. NO:8/A
02324790022
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
AGAH ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MENDERES MAH.BÜYÜK MENDERES CAD.NO.59/B SARNIÇ
232812219
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
SEFERİHİSAR ECZANESİ - SEFERİHİSAR
CAMİKEBİR MAH. 48 SK. NO:5/A
PARK RENNA AVM YANI IRMAK FIRIN ÇARPRAZI
02327435756
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
NAZAR ECZANESİ - SELÇUK
ATATÜRK MAH. ESREF ARNA CAD. NO:24/A
2328921898
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
FORBES ECZANESİ - ŞİRİNYER
EFELER MAH.313 SOK.NO.5/B SIRINYER BUCA-IZMIR
2324526896
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
IDIL ECZANESİ - TİRE
YENI MAH.GÜVEN CAD.42/A-B BLOK NO:5
TIRE2NOLUASMST
02325001600
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
CUMHURİYET ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
CUMHURİYET MAH. 2026 SOK. NO:7/4A(HALK YAPI HACI NURŞEN HÜSNÜ AY CAMİ KARŞISI)
02328561997
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
GÜLERYÜZ ECZANESİ - TORBALI
MURATBEY MAH. ATİLLA SUNAR CAD. NO:51/A
02328561484
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A
02327663005
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
BİNKONUTLAR ECZANESİ - URLA
YENİKENT MAH. HÜSEYİN ZEREN CAD. NO:32/A
02327548844
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
TASKIN ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ
ATATÜRK CD.157/B GÜMÜLDÜR
2327933858
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK
* (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E
02327433500
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
UMUT ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE
* (23:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
DENİZLİ MAH. 113 SOK. NO:6/A
02327554279
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ÜSTÜN ECZANESİ - ÜÇYOL
KILIÇRESIS MAH. 356 SOKAK NO:2/A ÜÇYOL
ÜÇYOL GARANTİ BANKASI ARKA SOKAĞI
2322630130
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
KIVANÇ ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GIRNE CAD. NO:18 YENİ FOÇA
05370342035
02328146031
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR
05322000488
02326287143
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
YENI BUDAK ECZANESİ - YENİŞEHİR
ZEYTINLIK MAH. 1140 SOKAK NO:38/A KONAK
2324336975
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
MURAT ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
REİS MAH. 9097 SOK. NO:18/A YEŞİLYURT
02322511061
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...