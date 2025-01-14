İzmir'de 14 Ocak Salı günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 14 Ocak su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor. Gün içerisinde değişiklik gösterebilen bu listede an itibarı ile 4 ilçenin su kesintisi paylaşılmakta.
İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.
Bakım Bilgileri
|Bölge
|Açıklama
|Buca İlçesi Su Kesintisi
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Arıza Bilgileri
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|BUCA
|ATATÜRK
|13.01.2025 saat 10:00 ile 14.01.2025 saat 22:00 arasında yaklaşık 1 gün 12 saat su kesintisi olacaktır.
|MENDERES
|ÖZDERE CUMHURİYET
|13.01.2025 saat 13:55 ile 15:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|MENEMEN
|UĞUR MUMCU
|13.01.2025 saat 22:20 ile 23:55 arasında yaklaşık 1 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.
|ÖDEMİŞ
|ÇAMYAYLA, HORZUM, HACIHASAN, KEMER, YILANLI, ARTICAK, ÇOBANLAR, GÖLCÜK
|14.01.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
Kaynak: HABER MERKEZİ