İzmir'de 14 Ocak Salı günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 14 Ocak su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor. Gün içerisinde değişiklik gösterebilen bu listede an itibarı ile 4 ilçenin su kesintisi paylaşılmakta.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

Buca İlçesi Su Kesintisi

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ BUCA ATATÜRK 13.01.2025 saat 10:00 ile 14.01.2025 saat 22:00 arasında yaklaşık 1 gün 12 saat su kesintisi olacaktır. MENDERES ÖZDERE CUMHURİYET 13.01.2025 saat 13:55 ile 15:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. MENEMEN UĞUR MUMCU 13.01.2025 saat 22:20 ile 23:55 arasında yaklaşık 1 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ ÇAMYAYLA, HORZUM, HACIHASAN, KEMER, YILANLI, ARTICAK, ÇOBANLAR, GÖLCÜK 14.01.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.