İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Aslıhan Miray Kabadayı, önceki gün evinden "Gezmeye çıkıyorum" diyerek ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Ailesinin haber alamaması üzerine, durum polise bildirildi. Güvenlik güçleri, kayıp kızın bulunması için geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.

Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek Kabadayı'nın Seferihisar ilçesindeki bir pazar yerine gittiğini tespit etti. Son olarak bir bankta otururken ve cep telefonuyla görüntülü konuşma yaparken görüldüğü belirlendi. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.