Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim uygulamasının 15 Eylül Pazar günü saat 10.15’te başlayacağını duyurdu. 81 il ve Lefkoşa’da gerçekleştirilecek sınava, 1 milyon 864 bin 867 aday başvurdu. Bu adayların 900 bini kadın, 964 bini erkek. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "KPSS Ortaöğretim uygulamasına 1 milyon 864 bin 867 aday başvurdu. Başvurulardan 900 bin 148'i kadın, 964 bin 719'u ise erkek adaylardan oluşuyor. Sınav 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak. Oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda sınav merkezlerine 19 ekleme yaptık ve merkez sayımızı 227'ye çıkardık. Merkez sayısını artırmaktaki amacımız, adayların sınava erişimini kolaylaştırmaktır. Sınavda 5 bin 683 bina ve 99 bin 765 salon kullanılacak. Sınav, pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 12.25'te sona erecek. Genel yetenek ve genel kültür testlerinin uygulanacağı sınavda adaylara 120 soru sorulacak. 130 dakika cevaplama süresi verilecek ve ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler" ifadelerini kullandı.

Sınav sonuçları 4 Ekim'de açıklanacak

Sınav güvenliği için 21 bin 660 emniyet görevlisi sahada olacak. Ayrıca, il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak. Sınav sonuçlarının 4 Ekim’de açıklanacağı bildirildi. ÖSYM Başkanı Ersoy, "Sınav görevlilerimize ilişkin eğitim süreci tamamlandı. İhtiyaç duyacakları alanlara ilişkin bilgilendirici yazılı ve görsel materyaller kendilerine aktarıldı. Sınav süreçlerinde alınan güvenlik önlemlerini paydaş kurumlarla iş birliği içerisinde yürütüyoruz. Sınav güvenliğinin sağlanması noktasında da 21 bin 660 emniyet görevlisi sahada olacak" dedi.

Sınav gününden önce kimlik ve belgeleri hazırlayın

Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu aktaran Ersoy, 6 bin 155 adayın bu haktan yararlandığı bilgisini verdi. Sınava 3 bin 908 engelli adayın katılacağını aktaran Ersoy, engelli adayların mağduriyet yaşamaması için titiz bir çalışma yürütüldüğünün altını çizdi. Ersoy, sınava katılan adayların 18-23 yaş aralığında yoğunlaştığını kaydederek, en yoğun başvurunun İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir illerinden yapıldığını ifade etti. Ersoy, "Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık olacak. Adaylarımızın sınav gününden önce kimlik ve sınava giriş belgelerini hazırlamaları faydalı olacaktır. Sınava katılacak adaylara başarılar diliyorum" diye konuştu.