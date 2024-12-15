İzmir'de 13 Aralık Cuma günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 13 Aralık su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor. Gün içerisinde değişiklik gösterebilen bu listede an itibarı ile 3 ilçenin su kesintisi paylaşılmakta.
İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.
Arıza Bilgileri
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|SEFERİHİSAR
|BENGİLER
|13.12.2024 saat 17:45 ile 18:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|TİRE
|ATATÜRK
|12.12.2024 saat 23:00 ile 13.12.2024 saat 01:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|URLA
|ZEYTİNALANI, ÇAMLIÇAY, KALABAK, ŞİRİNKENT, YENİKENT, YENİCE
|12.12.2024 saat 13:20 ile 13.12.2024 saat 01:00 arasında yaklaşık 11 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.
|URLA
|SIRA
|13.12.2024 saat 08:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Kaynak: HABER MERKEZİ