İzmir'de 13 Aralık Cuma günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 13 Aralık su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor. Gün içerisinde değişiklik gösterebilen bu listede an itibarı ile 3 ilçenin su kesintisi paylaşılmakta.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

Arıza Bilgileri

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ SEFERİHİSAR BENGİLER 13.12.2024 saat 17:45 ile 18:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. TİRE ATATÜRK 12.12.2024 saat 23:00 ile 13.12.2024 saat 01:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. URLA ZEYTİNALANI, ÇAMLIÇAY, KALABAK, ŞİRİNKENT, YENİKENT, YENİCE 12.12.2024 saat 13:20 ile 13.12.2024 saat 01:00 arasında yaklaşık 11 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır. URLA SIRA 13.12.2024 saat 08:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.