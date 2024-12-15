Aydın’da Pazar günü kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Nem oranının yüksekliği ve zaman zaman hızlanan rüzgar vatandaşları zorlu bir günle karşı karşıya bırakabilir. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Saatlik hava durumu tahmini

Sabah sağanak yağışla başlıyor

Pazar sabahı saat 09.00 ile 12.00 arasında sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı 13°C, hissedilen sıcaklık da aynı seviyede olacak. Nem oranı %65, rüzgar ise ortalama 12 km/sa hızında esecek ve maksimum 28 km/sa’ye ulaşacak.

Öğle saatlerinde kuvvetli sağanak yağış

12.00-15.00 arasında yağış şiddetini artırarak kuvvetli sağanak haline gelecek. Sıcaklık 16°C’ye yükselecek ve nem oranı %72 olacak. Bu saatlerde rüzgar hızında hafif bir düşüşle 6 km/sa ortalama hız, maksimumda ise 30 km/sa hız bekleniyor.

Öğleden sonra nem ve yağış zirve yapacak

15.00-18.00 arasında kuvvetli sağanak yağış devam edecek. Sıcaklık 14°C olacak ve nem oranı %93’e çıkacak. Rüzgar hızının ortalama 7 km/sa, maksimumda ise 29 km/sa olması bekleniyor.

Akşam saatlerinde kuvvetli yağış sürüyor

18.00-21.00 arasında yağış etkisini kaybetmeden devam edecek. Hava sıcaklığı 13°C, nem oranı ise %95’e ulaşacak. Rüzgar hızında bir düşüşle ortalama 5 km/sa, maksimumda ise 28 km/sa olarak tahmin ediliyor.

Gece saatlerinde kuvvetli sağanak yağış

21.00-24.00 arasında kuvvetli sağanak yağış etkisini sürdürecek. Sıcaklık 11°C, hissedilen sıcaklık da aynı olacak. Nem oranı %91 seviyesinde kalırken, rüzgarın hızı 3 km/sa ortalama ve 17 km/sa maksimum olacak.