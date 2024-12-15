İzmir'de bugün(15 Aralık Pazar) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 15 Aralık'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 15 Aralık Pazar günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:
ALİAGA DEVA ECZANESİ - ALİAĞA
YENI MAH. RUMELI CAD. NO:8/A
DEVLET HASTANESİ KARŞISI
02326167999
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ALSANCAK AKAY ECZANESİ - ALSANCAK
KÜLTÜR MH. ALİ ÇETİNKAYA CD. NO:33/C
ALSANCAK DEVL.HASTANESİ KARŞISI
02324214648
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YENİ KAYHAN ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
MİMAR SİNAN MH. CAN KULDUK SK NO:13/A-B
02324633655
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AYAS ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ZAFER MAH. KEMALPAŞA CAD. NO:118/A
02324334322
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ATACAN ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
YAVUZ CD.NO:268/A OSMANGAZI MAH.BAYRAKLI
02323460090
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TÜRKMENKÖY ECZANESİ - AYRANCILAR
TÜRKMENKÖY MH. 209 SK. NO:36/A
02328541657
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AYŞE PINAR ECZANESİ - BALÇOVA
EĞİTİM MAH. ATA CAD. NO:25
02322592516
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ÖZBURCU ECZANESİ - BASIN SİTESİ
HASAN TAHSIN CAD. 253 SOK. NO:137/A
2322433622
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BAYINDIR ECZANESİ - BAYINDIR
MİTHATPAŞA MAH. PARK GEÇİDİ CAD.NO 15
02325813206
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ÖZGÜL ECZANESİ - BAYRAKLI
TEPEKULE MAH. 2108/13 SK. NO:10/A(05300700615)
ALSANCAK BAYRAKLI SEMT POLİNİKLİĞİ KARŞISI PAZARYERİ MEYDANI
02323411500
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EMNIYET ECZANESİ - BERGAMA
ERTUGRUL MAH. CUMHURIYET CAD.NO:61
HÜKÜMET CD. ÖZEL İDARE İŞ HANI ZEMİN KAT
02326331573
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AKTEPE ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG
05548989987-05324708919
02325927649
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NATURA ECZANESİ - BORNOVA 1
ERZENE MH. KAZIM KARABEKİR CD. NO:5/B
BORNOVA MEYDANI HÜKÜMET KONAĞI YANI
02323513335
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BORNOVA ORDU ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIM DİRİK MAH. FATİH SULTAN MEHMET CAD. NO:3/A
02323421363
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AYŞE ECZANESİ - BORNOVA 3
MANSUROĞLU MH. HAŞİM İŞCAN MAH. NO:18/A BAYRAKLI
02323442344
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AYBÜKE ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
PINAR CAD. NO:120/B PINARBASI
2324798891
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KİLİMCİTEPE ECZANESİ - BOZYAKA
ESKI IZMIR CAD. NO:97/A BOZYAKA
KİLİMCİTEPE DURAĞI
02322627289
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NAZ ECZANESİ - BUCA 1
MENDERES MAH. GAZİ OSMAN PAŞA CAD. NO:3/A
02324520149
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OKYANUS ECZANESİ - BUCA 2
ATATÜRK MH. 63/3 SK. NO:13/E
02324201615
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BAKİ ECZANESİ - ÇAMDİBİ
YEŞİLOVA MH. 4174/3 SK. NO:10/A
02324671121
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OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI
ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C
02326732026
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ÖZKAN ECZANESİ - ÇEŞME
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ÇEŞME İLÇESİ MUSALLA MAHALLESİ 2122 SOK 88/B
ÇEŞME MERKEZ OTOGAR KARŞISI
02327120071
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KARABİNA ECZANESİ - ÇEŞME
ALAÇATI MH. ATATÜRK CD. NO:27/AB
02327167494
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FESLEĞEN ECZANESİ - ÇİĞLİ
ATAŞEHİR MAH. 8211/8 SOK. NO:21/B
ÖZEL ÇİĞLİ KENT HASTANESİ KARŞISI
02325032034
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SOYDER ECZANESİ - ÇİĞLİ
8050 SOKAK NO:26/A ÇIGLI-IZMIR
EGEKENT GİRİŞİ
2323864099
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EYLÜL ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
8809 SK. NO:141 P.19 EVKA 5
YEŞİLİZMİR TİC MERKEZİ
2323841474
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YENI DERYA ECZANESİ - DİKİLİ
SALIM BEY MAH.42/1 SOK.NO:9
2326718475
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BEGÜM ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. 115 SOK. NO:32
02328126035
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YÜKSELLER ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
YÜZBAŞI ŞERAFETTİN MH. 3960 SK. NO:22/A
İZMİR ANADOLU LİSESİ YOLU
02322713337
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YENİ VEFA ECZANESİ - EŞREFPAŞA
GÜNEŞLİ MAH. 529/1 SK NO:11/B
EGEPOL HASTANESİ ACİL DURUM GİRİŞ YANI
02322551990
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YIKIKKEMER ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
UFUK MH. ÇAKMAK CD. NO:204/A
02324488820
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ATIFBEY ECZANESİ - GAZİEMİR
ATIF BEY MH. PROF.TÜRKAN SAYLAN CD. NO:15/A
02322605151
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ARZU MAYRUK ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
FIRAT MH. 287/3 SK. NO:11/A
02324530403
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GÜLTEPE RENKLI ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GAZIPASA CAD.137/A ZEYBEK MAH.NO:137/A
02324575774
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KAFKAS ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ORGENERAL NAFİZ GÜRMAN MAH. 7020 SOK. NO:138
02323674367
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ÖZ ÖZKAN ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
ATATÜRK MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:8/A GÜZELBAHÇE/IZMIR
02322345262
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ÇAVDAR ECZANESİ - HATAY
İNÖNÜ CD. NO:453/A
HAKİMEVLERİ DURAĞI EFES KULAK BURUN BOĞAZ TIP MERKEZİ KARŞISI
02322450060
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YENI UMUT ECZANESİ - İNCİRALTI
MITHATPASA CAD. NO:271/K BALÇOVA
2322598888
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BADE ECZANESİ - KARABAĞLAR
SARIYER MH. 5757 SK. NO:78/1
ÇİTLENBİK SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02322655544
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SAADET ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
5077069791
02327313397
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KARSIYAKA ÇINAR ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
DONANMACI MAH. 1728 SOK. NO:68/B
02323687476
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KARAHISARLI ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
BAHRİYE ÜÇOK BULVARI NO:4/1-C
KARŞIYAKA BELEDİYE BİNASI KARŞISI
02323683623
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DİKMEN ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
YALI MH. 6471/5 SK. NO:3/A KARŞIYAKA
BAŞKENT ÜNİ. ZÜBEYDE HANIM POLİKLİNİKLERİ YANI YENİ NİNA
02323303776
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ECZANE LOTUS ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
ÖRNEKKÖY MAH. 7532 SOK. NO:64/A
02323444544
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DAMLA ECZANESİ - KEMALPAŞA
ATATÜRK BULV. NO:9/F
2328781473
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ÖZÇIMENLI ECZANESİ - KINIK
TÜRKCEDIT MAH. ATATÜRK CAD. NO:144/AKINIK/IZMIR
2326874342
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ÖZYILMAZ ECZANESİ - KİRAZ
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02325722081
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BÜYÜK MENDERES ECZANESİ - MENDERES
ATATÜRK CD. KEMALPASA MAH. 103 SK. NO:90/1
02327826090
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ACUN ECZANESİ - MENEMEN
UGUR MUMCU MAH.1249 SOKAK NO:9/B MENEMEN
MENEMEN DEVLET HAST. KARŞISI
02328328333
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YENI ÖZTÜRK ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
29 EKIM MAH 6.CAD.NO:8/A MENEMEN
2328321434
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ÜLKÜM ECZANESİ - MİTHATPAŞA
34 SOK. NO:10/A GÜZELYALI
GÜZELYALI DEPO DURAĞI SO KARŞISI
2322461246
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MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10
05077073220
02327375520
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TÜZÜN ECZANESİ - NARLIDERE
MITHATPASA CAD.NO:108/B
2322383021
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CUMHURİYET ECZANESİ - ÖDEMİŞ
MİMAR SİNAN MAH. GEDİZ CAD. NO:42/A
02325052152
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PAÇACI ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÜRPINAR MH.7056/1 SK. NO:29/A PINARBAŞI
02324790174
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YENİ MELİKE ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
B.MENDERES CAD. 121/F SARNIÇ
02322811492
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İLKCAN ECZANESİ - SEFERİHİSAR
TURABİYE MAH. 52/4 SOK. NO:39/B
02327432323
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BERAY ECZANESİ - SELÇUK
ATATÜRK MAH. TAHSIN BASARAN CAD. 1005 SOKAK NO:2
2328926620
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MELISSA ECZANESİ - ŞİRİNYER
EFELER MAH. KOSUYULU CAD.NO:63/A
HİPODROM BUCA TIP MERKEZİ KARŞISI,ŞİRİNYER AT HEYKELLERİ
02324267888
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TANSU ECZANESİ - TİRE
ATATÜRK MAH. ISTASYON CAD. NO:86/1 G
02325112525
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EZGİ ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MURATBEY MAH. 3548 SOK. NO:14/B
BARIŞ YAPI,ESKİ BARIŞ PİDE YANI 0553 503 13 37
02328532008
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BARIŞ ECZANESİ - TORBALI
ATATÜRK MAH. 1529 SOK. NO:3/A
AYTEMİZ PETROL ARKASI(05359558085)
05359558085
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URLA BASAR ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13
2327663516
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ZAFER ECZANESİ - URLA
HACI İSA MAH. ZAFER CAD. NO:20
02327541128
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ÜRKMEZ ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ
BENGİLER MAH.ÜRKMEZ CAD. NO:101/A ÜRKMEZ
02327421704
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SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK
* (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C
02327432233
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URLA BAHAR ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE
* (23:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÜVENDİK MAH. MEHMET ALİ AYGÜVEN CAD. NO:150/A
02327550102
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ONANÇ ARSLAN ECZANESİ - ÜÇYOL
PİRİ REİS MAH. İNÖNÜ CAD. NO:228A-228B
(UĞUR MUMCU PARKI KARŞISI)
02322610262
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AKPINAR ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MH.İZMİR CD. NO:77 FOÇA İZMİR
02328148200
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YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR
05322000488
02326287143
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NEDREN ECZANESİ - YENİŞEHİR
GAZILER CD.NO:307 YENISEHIR
2324589061
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MURAT ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
REİS MAH. 9097 SOK. NO:18/A YEŞİLYURT
02322511061
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