İzmir'de bugün(15 Aralık Pazar) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 15 Aralık'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 15 Aralık Pazar günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

ALİAGA DEVA ECZANESİ - ALİAĞA

YENI MAH. RUMELI CAD. NO:8/A

DEVLET HASTANESİ KARŞISI

02326167999

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ALSANCAK AKAY ECZANESİ - ALSANCAK

KÜLTÜR MH. ALİ ÇETİNKAYA CD. NO:33/C

ALSANCAK DEVL.HASTANESİ KARŞISI

02324214648

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YENİ KAYHAN ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

MİMAR SİNAN MH. CAN KULDUK SK NO:13/A-B

02324633655

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AYAS ECZANESİ - ALTINDAĞ

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ZAFER MAH. KEMALPAŞA CAD. NO:118/A

02324334322

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ATACAN ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

YAVUZ CD.NO:268/A OSMANGAZI MAH.BAYRAKLI

02323460090

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TÜRKMENKÖY ECZANESİ - AYRANCILAR

TÜRKMENKÖY MH. 209 SK. NO:36/A

02328541657

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AYŞE PINAR ECZANESİ - BALÇOVA

EĞİTİM MAH. ATA CAD. NO:25

02322592516

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ÖZBURCU ECZANESİ - BASIN SİTESİ

HASAN TAHSIN CAD. 253 SOK. NO:137/A

2322433622

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BAYINDIR ECZANESİ - BAYINDIR

MİTHATPAŞA MAH. PARK GEÇİDİ CAD.NO 15

02325813206

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ÖZGÜL ECZANESİ - BAYRAKLI

TEPEKULE MAH. 2108/13 SK. NO:10/A(05300700615)

ALSANCAK BAYRAKLI SEMT POLİNİKLİĞİ KARŞISI PAZARYERİ MEYDANI

02323411500

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EMNIYET ECZANESİ - BERGAMA

ERTUGRUL MAH. CUMHURIYET CAD.NO:61

HÜKÜMET CD. ÖZEL İDARE İŞ HANI ZEMİN KAT

02326331573

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AKTEPE ECZANESİ - BEYDAĞ

* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG

05548989987-05324708919

02325927649

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NATURA ECZANESİ - BORNOVA 1

ERZENE MH. KAZIM KARABEKİR CD. NO:5/B

BORNOVA MEYDANI HÜKÜMET KONAĞI YANI

02323513335

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BORNOVA ORDU ECZANESİ - BORNOVA 2

KAZIM DİRİK MAH. FATİH SULTAN MEHMET CAD. NO:3/A

02323421363

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AYŞE ECZANESİ - BORNOVA 3

MANSUROĞLU MH. HAŞİM İŞCAN MAH. NO:18/A BAYRAKLI

02323442344

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AYBÜKE ECZANESİ - BORNOVA 4

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

PINAR CAD. NO:120/B PINARBASI

2324798891

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KİLİMCİTEPE ECZANESİ - BOZYAKA

ESKI IZMIR CAD. NO:97/A BOZYAKA

KİLİMCİTEPE DURAĞI

02322627289

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NAZ ECZANESİ - BUCA 1

MENDERES MAH. GAZİ OSMAN PAŞA CAD. NO:3/A

02324520149

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OKYANUS ECZANESİ - BUCA 2

ATATÜRK MH. 63/3 SK. NO:13/E

02324201615

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BAKİ ECZANESİ - ÇAMDİBİ

YEŞİLOVA MH. 4174/3 SK. NO:10/A

02324671121

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OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI

ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C

02326732026

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ÖZKAN ECZANESİ - ÇEŞME

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

ÇEŞME İLÇESİ MUSALLA MAHALLESİ 2122 SOK 88/B

ÇEŞME MERKEZ OTOGAR KARŞISI

02327120071

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KARABİNA ECZANESİ - ÇEŞME

ALAÇATI MH. ATATÜRK CD. NO:27/AB

02327167494

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FESLEĞEN ECZANESİ - ÇİĞLİ

ATAŞEHİR MAH. 8211/8 SOK. NO:21/B

ÖZEL ÇİĞLİ KENT HASTANESİ KARŞISI

02325032034

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SOYDER ECZANESİ - ÇİĞLİ

8050 SOKAK NO:26/A ÇIGLI-IZMIR

EGEKENT GİRİŞİ

2323864099

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EYLÜL ECZANESİ - ÇİĞLİ

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

8809 SK. NO:141 P.19 EVKA 5

YEŞİLİZMİR TİC MERKEZİ

2323841474

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YENI DERYA ECZANESİ - DİKİLİ

SALIM BEY MAH.42/1 SOK.NO:9

2326718475

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BEGÜM ECZANESİ - ESKİ FOÇA

ATATÜRK MAH. 115 SOK. NO:32

02328126035

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YÜKSELLER ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

YÜZBAŞI ŞERAFETTİN MH. 3960 SK. NO:22/A

İZMİR ANADOLU LİSESİ YOLU

02322713337

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YENİ VEFA ECZANESİ - EŞREFPAŞA

GÜNEŞLİ MAH. 529/1 SK NO:11/B

EGEPOL HASTANESİ ACİL DURUM GİRİŞ YANI

02322551990

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YIKIKKEMER ECZANESİ - EVKA 1

* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

UFUK MH. ÇAKMAK CD. NO:204/A

02324488820

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ATIFBEY ECZANESİ - GAZİEMİR

ATIF BEY MH. PROF.TÜRKAN SAYLAN CD. NO:15/A

02322605151

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ARZU MAYRUK ECZANESİ - GEDİZ

* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

FIRAT MH. 287/3 SK. NO:11/A

02324530403

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GÜLTEPE RENKLI ECZANESİ - GÜLTEPE

* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

GAZIPASA CAD.137/A ZEYBEK MAH.NO:137/A

02324575774

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KAFKAS ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ORGENERAL NAFİZ GÜRMAN MAH. 7020 SOK. NO:138

02323674367

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ÖZ ÖZKAN ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

ATATÜRK MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:8/A GÜZELBAHÇE/IZMIR

02322345262

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ÇAVDAR ECZANESİ - HATAY

İNÖNÜ CD. NO:453/A

HAKİMEVLERİ DURAĞI EFES KULAK BURUN BOĞAZ TIP MERKEZİ KARŞISI

02322450060

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YENI UMUT ECZANESİ - İNCİRALTI

MITHATPASA CAD. NO:271/K BALÇOVA

2322598888

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BADE ECZANESİ - KARABAĞLAR

SARIYER MH. 5757 SK. NO:78/1

ÇİTLENBİK SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

02322655544

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SAADET ECZANESİ - KARABURUN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A

5077069791

02327313397

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KARSIYAKA ÇINAR ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

DONANMACI MAH. 1728 SOK. NO:68/B

02323687476

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KARAHISARLI ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

BAHRİYE ÜÇOK BULVARI NO:4/1-C

KARŞIYAKA BELEDİYE BİNASI KARŞISI

02323683623

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DİKMEN ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

YALI MH. 6471/5 SK. NO:3/A KARŞIYAKA

BAŞKENT ÜNİ. ZÜBEYDE HANIM POLİKLİNİKLERİ YANI YENİ NİNA

02323303776

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ECZANE LOTUS ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

ÖRNEKKÖY MAH. 7532 SOK. NO:64/A

02323444544

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DAMLA ECZANESİ - KEMALPAŞA

ATATÜRK BULV. NO:9/F

2328781473

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ÖZÇIMENLI ECZANESİ - KINIK

TÜRKCEDIT MAH. ATATÜRK CAD. NO:144/AKINIK/IZMIR

2326874342

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ÖZYILMAZ ECZANESİ - KİRAZ

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02325722081

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BÜYÜK MENDERES ECZANESİ - MENDERES

ATATÜRK CD. KEMALPASA MAH. 103 SK. NO:90/1

02327826090

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ACUN ECZANESİ - MENEMEN

UGUR MUMCU MAH.1249 SOKAK NO:9/B MENEMEN

MENEMEN DEVLET HAST. KARŞISI

02328328333

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YENI ÖZTÜRK ECZANESİ - MENEMEN 2

* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

29 EKIM MAH 6.CAD.NO:8/A MENEMEN

2328321434

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ÜLKÜM ECZANESİ - MİTHATPAŞA

34 SOK. NO:10/A GÜZELYALI

GÜZELYALI DEPO DURAĞI SO KARŞISI

2322461246

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MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10

05077073220

02327375520

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TÜZÜN ECZANESİ - NARLIDERE

MITHATPASA CAD.NO:108/B

2322383021

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CUMHURİYET ECZANESİ - ÖDEMİŞ

MİMAR SİNAN MAH. GEDİZ CAD. NO:42/A

02325052152

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PAÇACI ECZANESİ - PINARBAŞI

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

GÜRPINAR MH.7056/1 SK. NO:29/A PINARBAŞI

02324790174

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YENİ MELİKE ECZANESİ - SARNIÇ

* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

B.MENDERES CAD. 121/F SARNIÇ

02322811492

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İLKCAN ECZANESİ - SEFERİHİSAR

TURABİYE MAH. 52/4 SOK. NO:39/B

02327432323

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BERAY ECZANESİ - SELÇUK

ATATÜRK MAH. TAHSIN BASARAN CAD. 1005 SOKAK NO:2

2328926620

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MELISSA ECZANESİ - ŞİRİNYER

EFELER MAH. KOSUYULU CAD.NO:63/A

HİPODROM BUCA TIP MERKEZİ KARŞISI,ŞİRİNYER AT HEYKELLERİ

02324267888

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TANSU ECZANESİ - TİRE

ATATÜRK MAH. ISTASYON CAD. NO:86/1 G

02325112525

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EZGİ ECZANESİ - TORBALI

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

MURATBEY MAH. 3548 SOK. NO:14/B

BARIŞ YAPI,ESKİ BARIŞ PİDE YANI 0553 503 13 37

02328532008

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BARIŞ ECZANESİ - TORBALI

ATATÜRK MAH. 1529 SOK. NO:3/A

AYTEMİZ PETROL ARKASI(05359558085)

05359558085

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URLA BASAR ECZANESİ - ZEYTİNALANI

* (22:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13

2327663516

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ZAFER ECZANESİ - URLA

HACI İSA MAH. ZAFER CAD. NO:20

02327541128

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ÜRKMEZ ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ

BENGİLER MAH.ÜRKMEZ CAD. NO:101/A ÜRKMEZ

02327421704

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SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK

* (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C

02327432233

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URLA BAHAR ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

* (23:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

GÜVENDİK MAH. MEHMET ALİ AYGÜVEN CAD. NO:150/A

02327550102

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ONANÇ ARSLAN ECZANESİ - ÜÇYOL

PİRİ REİS MAH. İNÖNÜ CAD. NO:228A-228B

(UĞUR MUMCU PARKI KARŞISI)

02322610262

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AKPINAR ECZANESİ - YENİ FOÇA

* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MH.İZMİR CD. NO:77 FOÇA İZMİR

02328148200

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YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR

05322000488

02326287143

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NEDREN ECZANESİ - YENİŞEHİR

GAZILER CD.NO:307 YENISEHIR

2324589061

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MURAT ECZANESİ - YEŞİLYURT

* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

REİS MAH. 9097 SOK. NO:18/A YEŞİLYURT

02322511061

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