İzmir'de bugün(15 Aralık Pazar) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 15 Aralık'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 15 Aralık Pazar günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

ALİAGA DEVA ECZANESİ - ALİAĞA

 YENI MAH. RUMELI CAD. NO:8/A
 DEVLET HASTANESİ KARŞISI
 02326167999
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 ALSANCAK AKAY ECZANESİ - ALSANCAK

 KÜLTÜR MH. ALİ ÇETİNKAYA CD. NO:33/C
 ALSANCAK DEVL.HASTANESİ KARŞISI
 02324214648
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 YENİ KAYHAN ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 MİMAR SİNAN MH. CAN KULDUK SK NO:13/A-B
 02324633655
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 AYAS ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ZAFER MAH. KEMALPAŞA CAD. NO:118/A
 02324334322
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 ATACAN ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 YAVUZ CD.NO:268/A OSMANGAZI MAH.BAYRAKLI
 02323460090
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 TÜRKMENKÖY ECZANESİ - AYRANCILAR

 TÜRKMENKÖY MH. 209 SK. NO:36/A
 02328541657
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 AYŞE PINAR ECZANESİ - BALÇOVA

 EĞİTİM MAH. ATA CAD. NO:25
 02322592516
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 ÖZBURCU ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 HASAN TAHSIN CAD. 253 SOK. NO:137/A
 2322433622
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 BAYINDIR ECZANESİ - BAYINDIR

 MİTHATPAŞA MAH. PARK GEÇİDİ CAD.NO 15
 02325813206
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 ÖZGÜL ECZANESİ - BAYRAKLI

 TEPEKULE MAH. 2108/13 SK. NO:10/A(05300700615)
 ALSANCAK BAYRAKLI SEMT POLİNİKLİĞİ KARŞISI PAZARYERİ MEYDANI
 02323411500
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 EMNIYET ECZANESİ - BERGAMA

 ERTUGRUL MAH. CUMHURIYET CAD.NO:61
 HÜKÜMET CD. ÖZEL İDARE İŞ HANI ZEMİN KAT
 02326331573
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 AKTEPE ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG
 05548989987-05324708919
 02325927649
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 NATURA ECZANESİ - BORNOVA 1

 ERZENE MH. KAZIM KARABEKİR CD. NO:5/B
 BORNOVA MEYDANI HÜKÜMET KONAĞI YANI
 02323513335
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 BORNOVA ORDU ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIM DİRİK MAH. FATİH SULTAN MEHMET CAD. NO:3/A
 02323421363
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 AYŞE ECZANESİ - BORNOVA 3

 MANSUROĞLU MH. HAŞİM İŞCAN MAH. NO:18/A BAYRAKLI
 02323442344
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 AYBÜKE ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 PINAR CAD. NO:120/B PINARBASI
 2324798891
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 KİLİMCİTEPE ECZANESİ - BOZYAKA

 ESKI IZMIR CAD. NO:97/A BOZYAKA
 KİLİMCİTEPE DURAĞI
 02322627289
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 NAZ ECZANESİ - BUCA 1

 MENDERES MAH. GAZİ OSMAN PAŞA CAD. NO:3/A
 02324520149
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 OKYANUS ECZANESİ - BUCA 2

 ATATÜRK MH. 63/3 SK. NO:13/E
 02324201615
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 BAKİ ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 YEŞİLOVA MH. 4174/3 SK. NO:10/A
 02324671121
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 OKYANUS ECZANESİ - ÇANDARLI

 ÇANDARLI MH.BERGAMA CD. NO:1/C
 02326732026
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 ÖZKAN ECZANESİ - ÇEŞME

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ÇEŞME İLÇESİ MUSALLA MAHALLESİ 2122 SOK 88/B
 ÇEŞME MERKEZ OTOGAR KARŞISI
 02327120071
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 KARABİNA ECZANESİ - ÇEŞME

 ALAÇATI MH. ATATÜRK CD. NO:27/AB
 02327167494
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 FESLEĞEN ECZANESİ - ÇİĞLİ

 ATAŞEHİR MAH. 8211/8 SOK. NO:21/B
 ÖZEL ÇİĞLİ KENT HASTANESİ KARŞISI
 02325032034
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 SOYDER ECZANESİ - ÇİĞLİ

 8050 SOKAK NO:26/A ÇIGLI-IZMIR
 EGEKENT GİRİŞİ
 2323864099
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 EYLÜL ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 8809 SK. NO:141 P.19 EVKA 5
 YEŞİLİZMİR TİC MERKEZİ
 2323841474
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 YENI DERYA ECZANESİ - DİKİLİ

 SALIM BEY MAH.42/1 SOK.NO:9
 2326718475
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 BEGÜM ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. 115 SOK. NO:32
 02328126035
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 YÜKSELLER ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 YÜZBAŞI ŞERAFETTİN MH. 3960 SK. NO:22/A
 İZMİR ANADOLU LİSESİ YOLU
 02322713337
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 YENİ VEFA ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 GÜNEŞLİ MAH. 529/1 SK NO:11/B
 EGEPOL HASTANESİ ACİL DURUM GİRİŞ YANI
 02322551990
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 YIKIKKEMER ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

8. İzmir Uluslararası Mizah Festivali 16 Aralık'ta coşkuyla başlayacak 8. İzmir Uluslararası Mizah Festivali 16 Aralık'ta coşkuyla başlayacak

 UFUK MH. ÇAKMAK CD. NO:204/A
 02324488820
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 ATIFBEY ECZANESİ - GAZİEMİR

 ATIF BEY MH. PROF.TÜRKAN SAYLAN CD. NO:15/A
 02322605151
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 ARZU MAYRUK ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 FIRAT MH. 287/3 SK. NO:11/A
 02324530403
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 GÜLTEPE RENKLI ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GAZIPASA CAD.137/A ZEYBEK MAH.NO:137/A
 02324575774
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 KAFKAS ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ORGENERAL NAFİZ GÜRMAN MAH. 7020 SOK. NO:138
 02323674367
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 ÖZ ÖZKAN ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 ATATÜRK MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO:8/A GÜZELBAHÇE/IZMIR
 02322345262
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 ÇAVDAR ECZANESİ - HATAY

 İNÖNÜ CD. NO:453/A
 HAKİMEVLERİ DURAĞI EFES KULAK BURUN BOĞAZ TIP MERKEZİ KARŞISI
 02322450060
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 YENI UMUT ECZANESİ - İNCİRALTI

 MITHATPASA CAD. NO:271/K BALÇOVA
 2322598888
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 BADE ECZANESİ - KARABAĞLAR

 SARIYER MH. 5757 SK. NO:78/1
 ÇİTLENBİK SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02322655544
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 SAADET ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
 5077069791
 02327313397
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 KARSIYAKA ÇINAR ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 DONANMACI MAH. 1728 SOK. NO:68/B
 02323687476
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 KARAHISARLI ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 BAHRİYE ÜÇOK BULVARI NO:4/1-C
 KARŞIYAKA BELEDİYE BİNASI KARŞISI
 02323683623
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 DİKMEN ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 YALI MH. 6471/5 SK. NO:3/A KARŞIYAKA
 BAŞKENT ÜNİ. ZÜBEYDE HANIM POLİKLİNİKLERİ YANI YENİ NİNA
 02323303776
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 ECZANE LOTUS ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 ÖRNEKKÖY MAH. 7532 SOK. NO:64/A
 02323444544
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 DAMLA ECZANESİ - KEMALPAŞA

 ATATÜRK BULV. NO:9/F
 2328781473
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 ÖZÇIMENLI ECZANESİ - KINIK

 TÜRKCEDIT MAH. ATATÜRK CAD. NO:144/AKINIK/IZMIR
 2326874342
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 ÖZYILMAZ ECZANESİ - KİRAZ

 u0130STu0130KLAL MAHALLEu0130 SABu0130T ARLI CADDESu0130 NO 57 Ku0130RAZ u0130ZMu0130R
 02325722081
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 BÜYÜK MENDERES ECZANESİ - MENDERES

 ATATÜRK CD. KEMALPASA MAH. 103 SK. NO:90/1
 02327826090
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 ACUN ECZANESİ - MENEMEN

 UGUR MUMCU MAH.1249 SOKAK NO:9/B MENEMEN
 MENEMEN DEVLET HAST. KARŞISI
 02328328333
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 YENI ÖZTÜRK ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 29 EKIM MAH 6.CAD.NO:8/A MENEMEN
 2328321434
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 ÜLKÜM ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 34 SOK. NO:10/A GÜZELYALI
 GÜZELYALI DEPO DURAĞI SO KARŞISI
 2322461246
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 MORDOGAN EGE ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10
 05077073220
 02327375520
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 TÜZÜN ECZANESİ - NARLIDERE

 MITHATPASA CAD.NO:108/B
 2322383021
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 CUMHURİYET ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 MİMAR SİNAN MAH. GEDİZ CAD. NO:42/A
 02325052152
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 PAÇACI ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÜRPINAR MH.7056/1 SK. NO:29/A PINARBAŞI
 02324790174
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 YENİ MELİKE ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 B.MENDERES CAD. 121/F SARNIÇ
 02322811492
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 İLKCAN ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 TURABİYE MAH. 52/4 SOK. NO:39/B
 02327432323
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 BERAY ECZANESİ - SELÇUK

 ATATÜRK MAH. TAHSIN BASARAN CAD. 1005 SOKAK NO:2
 2328926620
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 MELISSA ECZANESİ - ŞİRİNYER

 EFELER MAH. KOSUYULU CAD.NO:63/A
 HİPODROM BUCA TIP MERKEZİ KARŞISI,ŞİRİNYER AT HEYKELLERİ
 02324267888
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 TANSU ECZANESİ - TİRE

 ATATÜRK MAH. ISTASYON CAD. NO:86/1 G
 02325112525
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 EZGİ ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MURATBEY MAH. 3548 SOK. NO:14/B
 BARIŞ YAPI,ESKİ BARIŞ PİDE YANI 0553 503 13 37
 02328532008
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 BARIŞ ECZANESİ - TORBALI

 ATATÜRK MAH. 1529 SOK. NO:3/A
 AYTEMİZ PETROL ARKASI(05359558085)
 05359558085
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 URLA BASAR ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13
 2327663516
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 ZAFER ECZANESİ - URLA

 HACI İSA MAH. ZAFER CAD. NO:20
 02327541128
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 ÜRKMEZ ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ

 BENGİLER MAH.ÜRKMEZ CAD. NO:101/A ÜRKMEZ
 02327421704
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 SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK

 * (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C
 02327432233
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 URLA BAHAR ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

 * (23:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÜVENDİK MAH. MEHMET ALİ AYGÜVEN CAD. NO:150/A
 02327550102
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 ONANÇ ARSLAN ECZANESİ - ÜÇYOL

 PİRİ REİS MAH. İNÖNÜ CAD. NO:228A-228B
 (UĞUR MUMCU PARKI KARŞISI)
 02322610262
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 AKPINAR ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MH.İZMİR CD. NO:77 FOÇA İZMİR
 02328148200
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 YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR
 05322000488
 02326287143
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 NEDREN ECZANESİ - YENİŞEHİR

 GAZILER CD.NO:307 YENISEHIR
 2324589061
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 MURAT ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 REİS MAH. 9097 SOK. NO:18/A YEŞİLYURT
 02322511061
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Kaynak: HABER MERKEZİ