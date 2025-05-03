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Hakkında yakalama kararı bulunan B.Ç., ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis ekipleri, aranan şahıslara yönelik denetimlerini sürdürürken B.Ç. isimli şahsı durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde B.Ç.’nin "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 16 yıl 8 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

İzmir'de "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 16 yıl 8 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç., polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

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