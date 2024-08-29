Taksilerin şehir içindeki dağılımı

İzmir kent merkezindeki taksi sayısı 2 bin 823, çevre ilçelerde ise 756 olarak belirlenmiş durumda. Bu sistem sayesinde doluluk oranları anlık olarak izlenebilir.

İzmir’de taksi sayısı nüfus ihtiyacını karşılıyor mu?

İzmir’de kent merkezinde 2 bin 823, çevre ilçelerde ise 756 olmak üzere toplam 3 bin 579 taksi hizmet veriyor. Ancak bu sayı, İzmir’in artan nüfusu ve ulaşım ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda yeterli olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor. İzmir’de her taksiye düşen ortalama nüfus sayısını hesapladığımızda, kent merkezindeki taksiler için bu oran yaklaşık 1.700 kişi olurken, çevre ilçelerde ise bu oran 2.800 kişiye çıkıyor. Bu oranlar, taksi hizmetlerinin her bölgede nasıl dağılacağını ve talep dengesini gösteriyor.

En takip sistemi ve kullanım

İzmir’deki En Takip sistemi, taksilerin doluluk oranlarını anlık olarak gösteriyor. Bu sistem, hem vatandaşların hem de taksi işletmecilerinin trafik ve doluluk durumu hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlıyor. Ancak sistemin ne kadar etkin kullanıldığı ve bu bilgilerin ne derecede faydalı olduğu da önem taşıyor.

İzmirliler taksi sorununda neler yaşıyor?

Taksi sayısının yetersiz olduğu bölgelerde, vatandaşlar daha uzun süreler beklemek zorunda kalabiliyor veya diğer ulaşım alternatiflerine yönelmek durumunda kalabiliyor. Bu durum, özellikle yoğun saatlerde ve acil durumlarda ulaşım sorunlarına yol açabiliyor.

Peki bir şehirde ideal taksi sayısı kaç olmalı?

Örnek hesaplamalar

· Küçük şehirler: Küçük ve orta ölçekli şehirlerde, genellikle her 1.000 kişiye 1-2 taksi düşmesi önerilir. Bu oran, şehir içi ulaşımda rahatlık sağlar.

· Büyük şehirler: Büyük şehirlerde, bu oran daha sıkı olabilir ve şehirdeki farklı bölgelerde talep farklılık gösterebilir. Örneğin, şehir merkezinde taksi sayısının artırılması gerekebilirken, kırsal veya dış bölgelerde daha düşük bir oran yeterli olabilir.