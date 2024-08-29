İzmir’in kalbinde yer alan Kültürpark, 1930'larda kurulduğu günden bu yana hem doğal hem de kültürel bir vahadır. Ancak, son dönemde parkın tarihi ve ekolojik yapısına zarar veren ticari etkinlikler, özellikle de "Fuar İzmir" gibi büyük ölçekli organizasyonlar nedeniyle büyük endişe yaratıyor. Kültürpark Platformu, bu durum karşısında Kültürpark'ın korunması için acil adımlar atılmasını talep ediyor.

Kültürpark, İzmir’in merkezinde 420 dönümlük bir alanı kaplayan ve kentin gürültüsünden uzak bir sığınak olarak tasarlanmıştır. Doğal yapısı ve tarihi değeriyle, halkın sosyalleşme, bilgi edinme ve kültürel etkinlikler gerçekleştirme alanı olarak büyük önem taşır. Ancak, son yıllarda bu özel alanın ticari etkinliklerle işgal edilmesi, parkın doğal ve kültürel yapısını tehdit ediyor.

Fuar, parka zarar veriyor endişesi

Gaziemir’de kurulan "Fuar İzmir" alanının Kültürpark’taki fuarcılık işlevini sona erdirdiği belirtilmesine rağmen, çeşitli sponsor kuruluşlar ve etkinlikler, Kültürpark'ı rant alanına dönüştürme girişimlerini sürdürüyor. Bu durum, Kültürpark Platformu tarafından büyük bir endişe ile karşılanıyor. Platform, "Fuar İzmir" gibi büyük etkinliklerin Kültürpark'ın ekolojik dengesini bozduğunu ve parkın yapısına zarar verdiğini vurguluyor.

Kültürpark Platformu'nun talepleri

Kültürpark Platformu, Kültürpark’ın tarihi ve doğal yapısının korunması için aşağıdaki talepleri öne sürdü:

Kültürpark'ta ticari etkinliklerin, özellikle de fuar ve benzeri organizasyonların yapılmasına son verilmesi.

Tüm fuarcılık etkinliklerinin Fuar İzmir'de gerçekleştirilmesi.

Parkta gerçekleştirilen inşaat ve etkinliklerin şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve tamamlanması.

Kültürpark’ın doğal ve tarihi yapısına zarar veren araç giriş çıkışlarına izin verilmemesi.

Park içindeki beton ve asfalt alanların en aza indirilerek yeşil alan olarak düzenlenmesi.

Tarihi yapıların restore edilmesi ve parkın yeniden düzenlenmesi

Kültürpark Platformu, parkın simgelerinden olan Paraşüt Kulesi, Ada ve Göl Gazinoları’nın aslına uygun olarak restore edilmesini ve tekrar işlevlendirilmesini talep ediyor. Ayrıca, Kültürpark’ın yeşil alanlarının korunması ve parkın çeşitli etkinlikler için kullanılabilir hale getirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Kültürel ve ekolojik korumanın önemi

Kültürpark, sadece bir park değil, aynı zamanda bir kültürel miras ve ekolojik denge unsuru olarak değerlendirilmeli. Platform, parkın sadece insanlar için değil, aynı zamanda bölgedeki tüm canlılar için de korunması gerektiğini vurguluyor.