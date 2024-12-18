Resmi Gazete'nin 18 Aralık 2024 Çarşamba tarihli ve 32756 sayılı nüshasında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler vatandaşlar ve ilgili kurumlar tarafından merakla takip ediliyor. Bugünkü Resmi Gazete'de öne çıkan başlıklar şunlar:

Yürütme ve İdare Bölümü

Yönetmelik

–– Adana Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

–– İnsanlarda Belirli Enfeksiyonların Tedavisi İçin Ayrılmış Antimikrobiyallerin veya Antimikrobiyal Gruplarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2024/33)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/32)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/37)

–– Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kurul Kararı

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 16/12/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/28294] Sayılı Kararı

Yargı Bölümü

Yargıtay Kararı

–– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar

İlan Bölümü

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin 32756 sayılı nüshasına buradan ulaşabilirsiniz.