Resmi Gazete'nin 18 Aralık 2024 Çarşamba tarihli ve 32756 sayılı nüshasında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler vatandaşlar ve ilgili kurumlar tarafından merakla takip ediliyor. Bugünkü Resmi Gazete'de öne çıkan başlıklar şunlar:
Yürütme ve İdare Bölümü
Yönetmelik
–– Adana Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tebliğler
–– İnsanlarda Belirli Enfeksiyonların Tedavisi İçin Ayrılmış Antimikrobiyallerin veya Antimikrobiyal Gruplarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2024/33)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/32)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/37)
–– Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Kurul Kararı
–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 16/12/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/28294] Sayılı Kararı
Yargı Bölümü
Yargıtay Kararı
–– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar
İlan Bölümü
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Resmî Gazete'nin 32756 sayılı nüshasına buradan ulaşabilirsiniz.