İzmir'de bugün(18 Aralık Çarşamba) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 18 Aralık'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 18 Aralık Çarşamba günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

MARTIM ECZANESİ - ALİAĞA

 KÜLTÜR MAH. ATATÜRK CAD. NO:66/C
 02326163977
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 PALANDUZ ECZANESİ - ALSANCAK

 VASIF ÇINAR BULVARI NO:15/B ALSANCAK KONAK
 2324649323
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 BELEN ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 HURŞİDİYE MAH. FEVZİPAŞA BULV. NO:168/1A
 02324417356
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 YENI HOSGÖR ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KEMALPASA CAD.NO:60/B ALTINDAG
 02324334569
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 ÖZEPIK ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 OSMANGAZI MAH. 597 SOK. NO:34/A
 2323713756
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 TÜRKER ECZANESİ - AYRANCILAR

 AYRANCILAR MAH. KOCATEPE CAD. NO:10/A
 MEDİFEMA HASTANESİ ACİL KARŞISI
 02328548331
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 LOTUS ECZANESİ - BALÇOVA

 ONUR MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:39/A
 02322792666
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 SARAÇ ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 VATAN MAH. POLAT CAD. NO:107/A
 YEŞİLYURT DEVLET HASTANESİ POLİKLİNİK ÇIKIŞ KARŞISI
 05523733083
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 BAYINDIR PINAR ECZANESİ - BAYINDIR

 MITHATPASA MAH.HASTANE CAD.NO:16 BAYINDIR
 2325814404
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 SEMİHA PAÇACI ECZANESİ - BAYRAKLI

 Tepekule mah. 2108/13 sok. No:8/A Bayraklı
 ALSANCAK SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI PAZAR YERİ
 02323711919
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 ÇİÇEKSEVER ECZANESİ - BERGAMA

 KURTULUS MAH. KESTEL CAD. NO:71/7
 02326328777
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 BEYDAG SIFA ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 Atatürk Mah.ULUS MEYDANI NO:6/A
 02325926018
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 MELTEM ECZANESİ - BORNOVA 1

 ERZENE MAH. 31 SOK. NO:27
 (TOPÇU TUĞAYI ARKASI GÖÇMENOĞLU ET KASABI KARŞISI)
 05335935277
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 VİTAMİN ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIMDIRIK MAH. SÜVARI CAD. NO:44/A
 02323423333
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 AHSEN ECZANESİ - BORNOVA 3

 MANSUROGLU MAH. 273 SOKAK NO:10-1
 ÖZKANLAR KARAKOL KARŞISI
 02323480874
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 ERMAN ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DOĞANLAR MAH. 1497 SOK. NO:58/A
 02324797007
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 YENI SEVIL ECZANESİ - BOZYAKA

 GÜLYAKA MAH.ESKİİZMİR CD. NO:280/B
 BOZYAKA CAMİİ YANI
 02322509565
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 ÖNCÜ ECZANESİ - BUCA 1

 VALİ RAHMİ BEY MAH. 317 SOK. NO:136-138/A
 02324484878
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 AKSU ECZANESİ - BUCA 2

 YENİGÜN MH. 222/14 SK. NO:3/A
 02322761770
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 ÇAMDİBİ SAĞLIK ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 BARBAROS MH. 5311 SK. NO:24
 ÇAMDİBİ KONUTLARI TEPECİK SEMT POLİNİKLİĞİ KARŞISI
 02323760904
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 DAĞDELEN ECZANESİ - ÇANDARLI

 ÇANDARLI MH.HÜRRİYET MEYD.NO:16
 02326733046
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 ASLI ECZANESİ - ÇEŞME

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DALYAN MAH. 4218 SOK. NO:1/A
 05322532135
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 ALAÇATI ECZANESİ - ÇEŞME

 ALAÇATI MAH. 11003 SOK. NO:4/A
 02327167778
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 DURU SU ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 UĞUR MUMCU MAH. 8968 SOK. NO:11/A
 HARMANDALI KOÇTAŞIN ARKASI
 02328390004
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 ÇÖREKOTU ECZANESİ - ÇİĞLİ

 ATAŞEHİR MH. 8019/11 SK. NO:38/C
 11 NOLU AİLE SAĞLIK MERKEZİ KARŞISI
 02329350919
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 ÇİĞLİ DEVA ECZANESİ - ÇİĞLİ

 YENİMAHALLE MAH. 8764/3 SOK. NO:4/1A
 Çiğli Eğitim ve Araştırma Hast. poliklinik çıkışı tranway durağı önü 0552 780 59 92
 02323292255
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 ZAKKUM ECZANESİ - DİKİLİ

 İSMETPAŞA MAH. 3/1 SOK. NO:11/A
 02326712230
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 TALATPASA ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 FEVZIPASA MAH. 210 SOKAK NO:22/A
 2328127700
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 ZELAL ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 CENNETÇESME MAH. 3996 SOK. NO:22
 OLİMPİYAT KÖYÜ KAVŞAĞI KARŞISI CENNETÇEŞME GİRİŞİ
 02322711177
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 ALİCAN ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 ZAFERTEPE MAH. YEŞİLLİK CAD. NO:105 KONAK
 02322275419
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 MAVİ EGE ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SULTAN SELIM CAD. NO:220/A
 02324204451
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 YENI BILGE ECZANESİ - GAZİEMİR

 IRMAK MH. HASAN GÜVEN CD. NO:75/A
 SERBEST BÖLGEDEN MEYDANA ÇIKAN CADDE
 02322524228
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 EFE YILDIZ ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 YEŞİLBAĞLAR MAH. 647/1 SOK. NO:123/A
 02322752629
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 ŞEN ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ADALET CD. NO:41/B
 KAZIM KARABEKİR İLKÖĞRETİM OKULU YANI
 02324333352
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 NİL ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SOĞUKKUYU MH. GİRNE BLV. NO:200/A
 ÖZEL PARK TIP MERKEZİ KARŞISI
 02323676969
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 İSKENDER ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 YALI MH. MİTHATPAŞA CD. NO:351/B
 02322341412
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 GÜRBÜZ ECZANESİ - HATAY

 INÖNÜ CAD. NO:859/A ÜÇKUYULAR
 ÜÇKUYULAR İŞ BANKASI KARŞISI
 2322246544
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 AİLE ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:285/1A
 02322590208
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 ÖZGEN ECZANESİ - KARABAĞLAR

 YUNUS EMRE MAH. 4237 SOK. NO:14/A
 02323426027
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
 02327312403
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 TÜRKAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 DONANMACI MAH. 1728 SOK. NO:25/A
 KİLİSE SOKAĞI HALKMAR YANI
 02323815310
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 KÖRFEZ ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 1707 SOKAK NO:10/B
 KARŞIYAKA LİSESİ KARŞISI
 2323826503
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 SITE ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 ATAKENT MAH.BESTEKAR SADİ HOŞSES SK. NO:40/A
 EMLAK BANKASI İLKÖĞRETİM OKULU YANI
 02323362734
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 ÇAYIREZMEZ ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 NERGİZ MAH. BERRİN TAŞAN SOK. NO:79/A
 02323233435
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 GÜLSÜM ECZANESİ - KEMALPAŞA

 SEKİZ EYLÜL MAH. 110/1 SOK. NO:40/A
 02329351262
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 SAVRAN ECZANESİ - KINIK

 TÜRKCEDIT MAH. ATAÜRK CAD. NO:142/E KINIK/IZMIR
 02326871097
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 ÇATALOĞLU ECZANESİ - KİRAZ

 CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:12
 Cataloglu eczanesi
 02325723278
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 ANIL ECZANESİ - MENDERES

 GAZİ PAŞA MH. 725 SK. NO:17/B
 02327823033
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 GÖZDE ECZANESİ - MENEMEN

 UĞUR MUMCU MH. 1249 SK. NO:14/4
 MENEMEN DEVLET HASTANESİ KARŞISI(05541180023)
 05541180023
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 EGE SEYHAN ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 30 AGUSTOS MAH. 7124 SOK NO:4/C/A
 02328383676
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

İzmir’de 18 Aralık hava durumu: Sıcaklık 18 dereceyi görecek İzmir’de 18 Aralık hava durumu: Sıcaklık 18 dereceyi görecek

 ÇILER ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 34 SOKAK NO:20/A GÜZELYALI
 DEPO DURAĞI KARŞI SOKAĞI
 2322858390
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN
 5394265839
 05543476742
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 YENİKALE ECZANESİ - NARLIDERE

 ÇAMTEPE MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:193/B
 02322391717
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 DUYGU ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ÜÇ EYLÜL MAH. 2021 SOK. NO:4/A
 4 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02325998010
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 FAZILET ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 MESRUTIYET MH.HAYAT SK.4/A
 2325453509
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 SIMA ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÜRPINAR MH. 56/2 SK. NO:48/A
 02324795435
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 SELMA ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 HÜRRİYET MAH. BÜYÜK MENDERES CAD. NO:220/A SARNIÇ
 02322814700
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 MANDARİN ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 HIDIRLIK MAH. İNÖNÜ CAD. NO:3/A
 05330256149
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 KALBIM ECZANESİ - SELÇUK

 ATATÜRK MAH. 1013 SOKAK NO:4/C
 PAZARYERİ KARŞISI , GARAJ DÜKKANLARI
 02328920816
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 ECZANE SÜRMELİ ECZANESİ - ŞİRİNYER

 HÜRRİYET MH. 463/4 SK. NO:5/A
 ESKİ TEDAŞ BİNASI HALK BANKASI SOKAĞI
 02324522283
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 DUYGU ECZANESİ - TİRE

 YENİ MAH. ATATÜRK CAD. NO:21/A
 02325111920
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 BULVAR ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ALP KENT MH. CEMALİ TUNCER CD. NO:22/A
 02328560112
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 GONCA ECZANESİ - TORBALI

 ERTUĞRUL MH. CUMHURİYET CD. NO:34-A/14 TORBALI
 JANDARMA ARKASI
 02322310041
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A
 02327663005
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 AKTAŞ ECZANESİ - URLA

 SIRA MAH. ZAFER CAD. NO:95/A
 urla emniyet müdürlüğü karşısı
 02327547535
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 ÇAĞLA ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ

 MERSİNALANI MAH. CUMHURİYET CAD. NO:49/A
 02327422000
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK

 * (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C
 02327432233
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 MEHMETÇİK ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

 * (23:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DENİZLİ MAH. 113 SK NO: 3/B
 Çeşmealtı Sağlık Ocağı Karşısı
 02327554027
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 ZENCEFİL ECZANESİ - ÜÇYOL

 BAHÇELİEVLER MAH. İNÖNÜ CAD. NO:175/A
 02329664046
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 AKPINAR ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MH.İZMİR CD. NO:77 FOÇA İZMİR
 02328148200
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR
 05322000488
 02326287143
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 ÇARE ECZANESİ - YENİŞEHİR

 GÜNEY MH. GAZİLER CD. NO:406/A
 EŞREFPAŞA HASTANESİ KARŞISI
 02324696419
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

 UMUT ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DOĞANAY MAH. ULUÖNDER CAD. NO:83/A
 02322567074
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

Kaynak: HABER MERKEZİ