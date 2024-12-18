İzmir'de bugün(18 Aralık Çarşamba) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 18 Aralık'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 18 Aralık Çarşamba günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

MARTIM ECZANESİ - ALİAĞA

KÜLTÜR MAH. ATATÜRK CAD. NO:66/C

02326163977

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

PALANDUZ ECZANESİ - ALSANCAK

VASIF ÇINAR BULVARI NO:15/B ALSANCAK KONAK

2324649323

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

BELEN ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

HURŞİDİYE MAH. FEVZİPAŞA BULV. NO:168/1A

02324417356

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

YENI HOSGÖR ECZANESİ - ALTINDAĞ

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

KEMALPASA CAD.NO:60/B ALTINDAG

02324334569

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ÖZEPIK ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

OSMANGAZI MAH. 597 SOK. NO:34/A

2323713756

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

TÜRKER ECZANESİ - AYRANCILAR

AYRANCILAR MAH. KOCATEPE CAD. NO:10/A

MEDİFEMA HASTANESİ ACİL KARŞISI

02328548331

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

LOTUS ECZANESİ - BALÇOVA

ONUR MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:39/A

02322792666

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

SARAÇ ECZANESİ - BASIN SİTESİ

VATAN MAH. POLAT CAD. NO:107/A

YEŞİLYURT DEVLET HASTANESİ POLİKLİNİK ÇIKIŞ KARŞISI

05523733083

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

BAYINDIR PINAR ECZANESİ - BAYINDIR

MITHATPASA MAH.HASTANE CAD.NO:16 BAYINDIR

2325814404

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

SEMİHA PAÇACI ECZANESİ - BAYRAKLI

Tepekule mah. 2108/13 sok. No:8/A Bayraklı

ALSANCAK SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI PAZAR YERİ

02323711919

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ÇİÇEKSEVER ECZANESİ - BERGAMA

KURTULUS MAH. KESTEL CAD. NO:71/7

02326328777

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

BEYDAG SIFA ECZANESİ - BEYDAĞ

* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

Atatürk Mah.ULUS MEYDANI NO:6/A

02325926018

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

MELTEM ECZANESİ - BORNOVA 1

ERZENE MAH. 31 SOK. NO:27

(TOPÇU TUĞAYI ARKASI GÖÇMENOĞLU ET KASABI KARŞISI)

05335935277

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

VİTAMİN ECZANESİ - BORNOVA 2

KAZIMDIRIK MAH. SÜVARI CAD. NO:44/A

02323423333

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

AHSEN ECZANESİ - BORNOVA 3

MANSUROGLU MAH. 273 SOKAK NO:10-1

ÖZKANLAR KARAKOL KARŞISI

02323480874

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ERMAN ECZANESİ - BORNOVA 4

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

DOĞANLAR MAH. 1497 SOK. NO:58/A

02324797007

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

YENI SEVIL ECZANESİ - BOZYAKA

GÜLYAKA MAH.ESKİİZMİR CD. NO:280/B

BOZYAKA CAMİİ YANI

02322509565

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ÖNCÜ ECZANESİ - BUCA 1

VALİ RAHMİ BEY MAH. 317 SOK. NO:136-138/A

02324484878

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

AKSU ECZANESİ - BUCA 2

YENİGÜN MH. 222/14 SK. NO:3/A

02322761770

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ÇAMDİBİ SAĞLIK ECZANESİ - ÇAMDİBİ

BARBAROS MH. 5311 SK. NO:24

ÇAMDİBİ KONUTLARI TEPECİK SEMT POLİNİKLİĞİ KARŞISI

02323760904

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

DAĞDELEN ECZANESİ - ÇANDARLI

ÇANDARLI MH.HÜRRİYET MEYD.NO:16

02326733046

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ASLI ECZANESİ - ÇEŞME

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

DALYAN MAH. 4218 SOK. NO:1/A

05322532135

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ALAÇATI ECZANESİ - ÇEŞME

ALAÇATI MAH. 11003 SOK. NO:4/A

02327167778

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

DURU SU ECZANESİ - ÇİĞLİ

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

UĞUR MUMCU MAH. 8968 SOK. NO:11/A

HARMANDALI KOÇTAŞIN ARKASI

02328390004

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ÇÖREKOTU ECZANESİ - ÇİĞLİ

ATAŞEHİR MH. 8019/11 SK. NO:38/C

11 NOLU AİLE SAĞLIK MERKEZİ KARŞISI

02329350919

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ÇİĞLİ DEVA ECZANESİ - ÇİĞLİ

YENİMAHALLE MAH. 8764/3 SOK. NO:4/1A

Çiğli Eğitim ve Araştırma Hast. poliklinik çıkışı tranway durağı önü 0552 780 59 92

02323292255

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ZAKKUM ECZANESİ - DİKİLİ

İSMETPAŞA MAH. 3/1 SOK. NO:11/A

02326712230

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

TALATPASA ECZANESİ - ESKİ FOÇA

FEVZIPASA MAH. 210 SOKAK NO:22/A

2328127700

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ZELAL ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

CENNETÇESME MAH. 3996 SOK. NO:22

OLİMPİYAT KÖYÜ KAVŞAĞI KARŞISI CENNETÇEŞME GİRİŞİ

02322711177

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ALİCAN ECZANESİ - EŞREFPAŞA

ZAFERTEPE MAH. YEŞİLLİK CAD. NO:105 KONAK

02322275419

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

MAVİ EGE ECZANESİ - EVKA 1

* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

SULTAN SELIM CAD. NO:220/A

02324204451

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

YENI BILGE ECZANESİ - GAZİEMİR

IRMAK MH. HASAN GÜVEN CD. NO:75/A

SERBEST BÖLGEDEN MEYDANA ÇIKAN CADDE

02322524228

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

EFE YILDIZ ECZANESİ - GEDİZ

* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

YEŞİLBAĞLAR MAH. 647/1 SOK. NO:123/A

02322752629

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ŞEN ECZANESİ - GÜLTEPE

* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ADALET CD. NO:41/B

KAZIM KARABEKİR İLKÖĞRETİM OKULU YANI

02324333352

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

NİL ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

SOĞUKKUYU MH. GİRNE BLV. NO:200/A

ÖZEL PARK TIP MERKEZİ KARŞISI

02323676969

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

İSKENDER ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

YALI MH. MİTHATPAŞA CD. NO:351/B

02322341412

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

GÜRBÜZ ECZANESİ - HATAY

INÖNÜ CAD. NO:859/A ÜÇKUYULAR

ÜÇKUYULAR İŞ BANKASI KARŞISI

2322246544

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

AİLE ECZANESİ - İNCİRALTI

KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:285/1A

02322590208

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ÖZGEN ECZANESİ - KARABAĞLAR

YUNUS EMRE MAH. 4237 SOK. NO:14/A

02323426027

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN

02327312403

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

TÜRKAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

DONANMACI MAH. 1728 SOK. NO:25/A

KİLİSE SOKAĞI HALKMAR YANI

02323815310

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

KÖRFEZ ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

1707 SOKAK NO:10/B

KARŞIYAKA LİSESİ KARŞISI

2323826503

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

SITE ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

ATAKENT MAH.BESTEKAR SADİ HOŞSES SK. NO:40/A

EMLAK BANKASI İLKÖĞRETİM OKULU YANI

02323362734

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ÇAYIREZMEZ ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

NERGİZ MAH. BERRİN TAŞAN SOK. NO:79/A

02323233435

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

GÜLSÜM ECZANESİ - KEMALPAŞA

SEKİZ EYLÜL MAH. 110/1 SOK. NO:40/A

02329351262

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

SAVRAN ECZANESİ - KINIK

TÜRKCEDIT MAH. ATAÜRK CAD. NO:142/E KINIK/IZMIR

02326871097

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ÇATALOĞLU ECZANESİ - KİRAZ

CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:12

Cataloglu eczanesi

02325723278

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ANIL ECZANESİ - MENDERES

GAZİ PAŞA MH. 725 SK. NO:17/B

02327823033

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

GÖZDE ECZANESİ - MENEMEN

UĞUR MUMCU MH. 1249 SK. NO:14/4

MENEMEN DEVLET HASTANESİ KARŞISI(05541180023)

05541180023

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

EGE SEYHAN ECZANESİ - MENEMEN 2

* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

30 AGUSTOS MAH. 7124 SOK NO:4/C/A

02328383676

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ÇILER ECZANESİ - MİTHATPAŞA

34 SOKAK NO:20/A GÜZELYALI

DEPO DURAĞI KARŞI SOKAĞI

2322858390

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN

5394265839

05543476742

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

YENİKALE ECZANESİ - NARLIDERE

ÇAMTEPE MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:193/B

02322391717

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

DUYGU ECZANESİ - ÖDEMİŞ

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

ÜÇ EYLÜL MAH. 2021 SOK. NO:4/A

4 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

02325998010

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

FAZILET ECZANESİ - ÖDEMİŞ

MESRUTIYET MH.HAYAT SK.4/A

2325453509

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

SIMA ECZANESİ - PINARBAŞI

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

GÜRPINAR MH. 56/2 SK. NO:48/A

02324795435

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

SELMA ECZANESİ - SARNIÇ

* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

HÜRRİYET MAH. BÜYÜK MENDERES CAD. NO:220/A SARNIÇ

02322814700

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

MANDARİN ECZANESİ - SEFERİHİSAR

HIDIRLIK MAH. İNÖNÜ CAD. NO:3/A

05330256149

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

KALBIM ECZANESİ - SELÇUK

ATATÜRK MAH. 1013 SOKAK NO:4/C

PAZARYERİ KARŞISI , GARAJ DÜKKANLARI

02328920816

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ECZANE SÜRMELİ ECZANESİ - ŞİRİNYER

HÜRRİYET MH. 463/4 SK. NO:5/A

ESKİ TEDAŞ BİNASI HALK BANKASI SOKAĞI

02324522283

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

DUYGU ECZANESİ - TİRE

YENİ MAH. ATATÜRK CAD. NO:21/A

02325111920

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

BULVAR ECZANESİ - TORBALI

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ALP KENT MH. CEMALİ TUNCER CD. NO:22/A

02328560112

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

GONCA ECZANESİ - TORBALI

ERTUĞRUL MH. CUMHURİYET CD. NO:34-A/14 TORBALI

JANDARMA ARKASI

02322310041

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI

* (22:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A

02327663005

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

AKTAŞ ECZANESİ - URLA

SIRA MAH. ZAFER CAD. NO:95/A

urla emniyet müdürlüğü karşısı

02327547535

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ÇAĞLA ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ

MERSİNALANI MAH. CUMHURİYET CAD. NO:49/A

02327422000

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK

* (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C

02327432233

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

MEHMETÇİK ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

* (23:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

DENİZLİ MAH. 113 SK NO: 3/B

Çeşmealtı Sağlık Ocağı Karşısı

02327554027

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ZENCEFİL ECZANESİ - ÜÇYOL

BAHÇELİEVLER MAH. İNÖNÜ CAD. NO:175/A

02329664046

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

AKPINAR ECZANESİ - YENİ FOÇA

* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MH.İZMİR CD. NO:77 FOÇA İZMİR

02328148200

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR

05322000488

02326287143

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ÇARE ECZANESİ - YENİŞEHİR

GÜNEY MH. GAZİLER CD. NO:406/A

EŞREFPAŞA HASTANESİ KARŞISI

02324696419

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

UMUT ECZANESİ - YEŞİLYURT

* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

DOĞANAY MAH. ULUÖNDER CAD. NO:83/A

02322567074

Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...