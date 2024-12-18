İzmir'de bugün(18 Aralık Çarşamba) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralandı. Hangi eczaneler 18 Aralık'ta nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczaneler nerede, nasıl ulaşabilirsiniz? İzmir'de 18 Aralık Çarşamba günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:
MARTIM ECZANESİ - ALİAĞA
KÜLTÜR MAH. ATATÜRK CAD. NO:66/C
02326163977
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PALANDUZ ECZANESİ - ALSANCAK
VASIF ÇINAR BULVARI NO:15/B ALSANCAK KONAK
2324649323
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BELEN ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
HURŞİDİYE MAH. FEVZİPAŞA BULV. NO:168/1A
02324417356
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YENI HOSGÖR ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KEMALPASA CAD.NO:60/B ALTINDAG
02324334569
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ÖZEPIK ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
OSMANGAZI MAH. 597 SOK. NO:34/A
2323713756
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TÜRKER ECZANESİ - AYRANCILAR
AYRANCILAR MAH. KOCATEPE CAD. NO:10/A
MEDİFEMA HASTANESİ ACİL KARŞISI
02328548331
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LOTUS ECZANESİ - BALÇOVA
ONUR MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:39/A
02322792666
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SARAÇ ECZANESİ - BASIN SİTESİ
VATAN MAH. POLAT CAD. NO:107/A
YEŞİLYURT DEVLET HASTANESİ POLİKLİNİK ÇIKIŞ KARŞISI
05523733083
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BAYINDIR PINAR ECZANESİ - BAYINDIR
MITHATPASA MAH.HASTANE CAD.NO:16 BAYINDIR
2325814404
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SEMİHA PAÇACI ECZANESİ - BAYRAKLI
Tepekule mah. 2108/13 sok. No:8/A Bayraklı
ALSANCAK SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI PAZAR YERİ
02323711919
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ÇİÇEKSEVER ECZANESİ - BERGAMA
KURTULUS MAH. KESTEL CAD. NO:71/7
02326328777
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BEYDAG SIFA ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
Atatürk Mah.ULUS MEYDANI NO:6/A
02325926018
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MELTEM ECZANESİ - BORNOVA 1
ERZENE MAH. 31 SOK. NO:27
(TOPÇU TUĞAYI ARKASI GÖÇMENOĞLU ET KASABI KARŞISI)
05335935277
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VİTAMİN ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIMDIRIK MAH. SÜVARI CAD. NO:44/A
02323423333
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AHSEN ECZANESİ - BORNOVA 3
MANSUROGLU MAH. 273 SOKAK NO:10-1
ÖZKANLAR KARAKOL KARŞISI
02323480874
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ERMAN ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
DOĞANLAR MAH. 1497 SOK. NO:58/A
02324797007
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YENI SEVIL ECZANESİ - BOZYAKA
GÜLYAKA MAH.ESKİİZMİR CD. NO:280/B
BOZYAKA CAMİİ YANI
02322509565
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ÖNCÜ ECZANESİ - BUCA 1
VALİ RAHMİ BEY MAH. 317 SOK. NO:136-138/A
02324484878
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AKSU ECZANESİ - BUCA 2
YENİGÜN MH. 222/14 SK. NO:3/A
02322761770
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ÇAMDİBİ SAĞLIK ECZANESİ - ÇAMDİBİ
BARBAROS MH. 5311 SK. NO:24
ÇAMDİBİ KONUTLARI TEPECİK SEMT POLİNİKLİĞİ KARŞISI
02323760904
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DAĞDELEN ECZANESİ - ÇANDARLI
ÇANDARLI MH.HÜRRİYET MEYD.NO:16
02326733046
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ASLI ECZANESİ - ÇEŞME
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
DALYAN MAH. 4218 SOK. NO:1/A
05322532135
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ALAÇATI ECZANESİ - ÇEŞME
ALAÇATI MAH. 11003 SOK. NO:4/A
02327167778
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DURU SU ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
UĞUR MUMCU MAH. 8968 SOK. NO:11/A
HARMANDALI KOÇTAŞIN ARKASI
02328390004
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ÇÖREKOTU ECZANESİ - ÇİĞLİ
ATAŞEHİR MH. 8019/11 SK. NO:38/C
11 NOLU AİLE SAĞLIK MERKEZİ KARŞISI
02329350919
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ÇİĞLİ DEVA ECZANESİ - ÇİĞLİ
YENİMAHALLE MAH. 8764/3 SOK. NO:4/1A
Çiğli Eğitim ve Araştırma Hast. poliklinik çıkışı tranway durağı önü 0552 780 59 92
02323292255
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ZAKKUM ECZANESİ - DİKİLİ
İSMETPAŞA MAH. 3/1 SOK. NO:11/A
02326712230
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TALATPASA ECZANESİ - ESKİ FOÇA
FEVZIPASA MAH. 210 SOKAK NO:22/A
2328127700
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ZELAL ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
CENNETÇESME MAH. 3996 SOK. NO:22
OLİMPİYAT KÖYÜ KAVŞAĞI KARŞISI CENNETÇEŞME GİRİŞİ
02322711177
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ALİCAN ECZANESİ - EŞREFPAŞA
ZAFERTEPE MAH. YEŞİLLİK CAD. NO:105 KONAK
02322275419
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MAVİ EGE ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
SULTAN SELIM CAD. NO:220/A
02324204451
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YENI BILGE ECZANESİ - GAZİEMİR
IRMAK MH. HASAN GÜVEN CD. NO:75/A
SERBEST BÖLGEDEN MEYDANA ÇIKAN CADDE
02322524228
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EFE YILDIZ ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
YEŞİLBAĞLAR MAH. 647/1 SOK. NO:123/A
02322752629
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ŞEN ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ADALET CD. NO:41/B
KAZIM KARABEKİR İLKÖĞRETİM OKULU YANI
02324333352
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NİL ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
SOĞUKKUYU MH. GİRNE BLV. NO:200/A
ÖZEL PARK TIP MERKEZİ KARŞISI
02323676969
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İSKENDER ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
YALI MH. MİTHATPAŞA CD. NO:351/B
02322341412
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GÜRBÜZ ECZANESİ - HATAY
INÖNÜ CAD. NO:859/A ÜÇKUYULAR
ÜÇKUYULAR İŞ BANKASI KARŞISI
2322246544
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AİLE ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:285/1A
02322590208
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ÖZGEN ECZANESİ - KARABAĞLAR
YUNUS EMRE MAH. 4237 SOK. NO:14/A
02323426027
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YENI KARABURUN ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN
02327312403
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TÜRKAN ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
DONANMACI MAH. 1728 SOK. NO:25/A
KİLİSE SOKAĞI HALKMAR YANI
02323815310
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KÖRFEZ ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
1707 SOKAK NO:10/B
KARŞIYAKA LİSESİ KARŞISI
2323826503
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SITE ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
ATAKENT MAH.BESTEKAR SADİ HOŞSES SK. NO:40/A
EMLAK BANKASI İLKÖĞRETİM OKULU YANI
02323362734
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ÇAYIREZMEZ ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
NERGİZ MAH. BERRİN TAŞAN SOK. NO:79/A
02323233435
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GÜLSÜM ECZANESİ - KEMALPAŞA
SEKİZ EYLÜL MAH. 110/1 SOK. NO:40/A
02329351262
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SAVRAN ECZANESİ - KINIK
TÜRKCEDIT MAH. ATAÜRK CAD. NO:142/E KINIK/IZMIR
02326871097
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ÇATALOĞLU ECZANESİ - KİRAZ
CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:12
Cataloglu eczanesi
02325723278
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ANIL ECZANESİ - MENDERES
GAZİ PAŞA MH. 725 SK. NO:17/B
02327823033
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GÖZDE ECZANESİ - MENEMEN
UĞUR MUMCU MH. 1249 SK. NO:14/4
MENEMEN DEVLET HASTANESİ KARŞISI(05541180023)
05541180023
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EGE SEYHAN ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
30 AGUSTOS MAH. 7124 SOK NO:4/C/A
02328383676
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ÇILER ECZANESİ - MİTHATPAŞA
34 SOKAK NO:20/A GÜZELYALI
DEPO DURAĞI KARŞI SOKAĞI
2322858390
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BARAN ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN
5394265839
05543476742
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YENİKALE ECZANESİ - NARLIDERE
ÇAMTEPE MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:193/B
02322391717
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DUYGU ECZANESİ - ÖDEMİŞ
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
ÜÇ EYLÜL MAH. 2021 SOK. NO:4/A
4 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02325998010
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FAZILET ECZANESİ - ÖDEMİŞ
MESRUTIYET MH.HAYAT SK.4/A
2325453509
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SIMA ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÜRPINAR MH. 56/2 SK. NO:48/A
02324795435
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SELMA ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
HÜRRİYET MAH. BÜYÜK MENDERES CAD. NO:220/A SARNIÇ
02322814700
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MANDARİN ECZANESİ - SEFERİHİSAR
HIDIRLIK MAH. İNÖNÜ CAD. NO:3/A
05330256149
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KALBIM ECZANESİ - SELÇUK
ATATÜRK MAH. 1013 SOKAK NO:4/C
PAZARYERİ KARŞISI , GARAJ DÜKKANLARI
02328920816
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ECZANE SÜRMELİ ECZANESİ - ŞİRİNYER
HÜRRİYET MH. 463/4 SK. NO:5/A
ESKİ TEDAŞ BİNASI HALK BANKASI SOKAĞI
02324522283
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DUYGU ECZANESİ - TİRE
YENİ MAH. ATATÜRK CAD. NO:21/A
02325111920
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BULVAR ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ALP KENT MH. CEMALİ TUNCER CD. NO:22/A
02328560112
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GONCA ECZANESİ - TORBALI
ERTUĞRUL MH. CUMHURİYET CD. NO:34-A/14 TORBALI
JANDARMA ARKASI
02322310041
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HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A
02327663005
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AKTAŞ ECZANESİ - URLA
SIRA MAH. ZAFER CAD. NO:95/A
urla emniyet müdürlüğü karşısı
02327547535
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ÇAĞLA ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ
MERSİNALANI MAH. CUMHURİYET CAD. NO:49/A
02327422000
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SIĞACIK ECZANESİ - SIĞACIK
* (21:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 21:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C
02327432233
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MEHMETÇİK ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE
* (23:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
DENİZLİ MAH. 113 SK NO: 3/B
Çeşmealtı Sağlık Ocağı Karşısı
02327554027
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ZENCEFİL ECZANESİ - ÜÇYOL
BAHÇELİEVLER MAH. İNÖNÜ CAD. NO:175/A
02329664046
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AKPINAR ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MH.İZMİR CD. NO:77 FOÇA İZMİR
02328148200
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YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR
05322000488
02326287143
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ÇARE ECZANESİ - YENİŞEHİR
GÜNEY MH. GAZİLER CD. NO:406/A
EŞREFPAŞA HASTANESİ KARŞISI
02324696419
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UMUT ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
DOĞANAY MAH. ULUÖNDER CAD. NO:83/A
02322567074
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