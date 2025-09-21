Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulama sırasında durdurulan 38 yaşındaki E.D.’nin yapılan kimlik ve sorgulama işlemlerinde çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. UYAP sorgusunda E.D.’nin, “uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama”, “kullanmak için uyuşturucu madde satın alma, kabul etme, bulundurma ve kullanma” ile “hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçlarından toplam 19 yıl 3 ay 2 gün hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.