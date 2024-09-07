Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisinde, bir taş ocağında gerçekleştirilen patlatma sırasında yola fırlayan taşlar kazaya yol açtı.

Samsun-Trabzon karayolunda seyir halindeki araçlara çarpan taşlar, araçlarda hasar oluştururken 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralıları Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Yaklaşık yarım saat süren temizleme çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.