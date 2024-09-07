Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisinde, bir taş ocağında gerçekleştirilen patlatma sırasında yola fırlayan taşlar kazaya yol açtı.

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Samsun-Trabzon karayolunda seyir halindeki araçlara çarpan taşlar, araçlarda hasar oluştururken 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralıları Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

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Yaklaşık yarım saat süren temizleme çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Kaynak: DHA